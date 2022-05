Un spectateur de Messmer se prend pour un guitariste de Kiss sous hypnose et se blesse en tombant de scène. Tanguy nous raconte.

Hier, j'étais plongé dans la lecture du livre "Le foot pour les nuls", pour ne pas me sentir trop con face à Noël Le Graët, j'ai même demandé au libraire s'il y avait un "Le foot pour les très nuls", voire un "Le foot, partons de la base, comment ça s'écrit". Bon, j'étais au chapitre 1, intitulé "combien de joueurs dans une équipe", quand mon 06 se mit à vibrer dans la poche de ce jean plaqué sur mon fessier de rêve. Je me dis "à tous les coups c'est Nagui pour me prévenir qu'il me remplace sur l'émission par quelqu'un qui connait mieux le foot que moi, donc n'importe qui, un chat ou une femme".

Et en fait, non, il s'agissait d'une alerte de France Bleu intitulée "Laval : pendant le show de Messmer, un spectateur sous hypnose se blesse", là je me suis dit "ça serait pas arrivé sur un concert de Lou Doillon". Messmer, tout le monde voit, c'est un québécois, mais comme il ne chante pas, on l'aime bien. A un moment il participait à une émission sur TF1, Stars sous hypnose, j'étais tombé dessus une fois en plein milieu, Karine Ferri aboyait, je m'étais dit "elle est complètement con", et en fait, elle était sous hypnose. Une fois sortie d'hypnose, elle n'avait pas dit de trucs plus forts que les aboiements sous hypnose, mais vu que les autres invités c'étaient Alex Goude et Baptiste Giabiconi, c'était passé inaperçu.

Donc dimanche Messmer était en spectacle à Laval, en Mayenne, département formidable si vous n'aimez ni les mégalopoles ni les grosses soirées R'n'B. Messmer arrive, il met toute la salle sous hypnose, dit aux gens "maintenant chacun d'entre vous va me filer un billet de 50 balles", un assistant passe et en plus vole tous les sacs. Et là, Messmer réalise qu'un des spectateurs est très réceptif, l'hypnose, c'est comme l'accordéon dans les Ehpad, soit on y est sensible et à la soirée dansante on trémousse ses hanches, en disant "je peux y aller, c'est du plastique", soit on y est insensible et on reste là à tenir les dents de son pote tandis que sur la piste une dame prénommée Huguette tente de lui lécher les gencives. Messmer repère ce spectateur à qui il fait de l'effet, comme nous les humoristes quand dans la salle il y a quelqu'un qui rit comme une vieille hyène en train crever, on se met dessus, comme ça il y a moins de vannes à faire. Le temps que les gens se marrent en entendant la hyène se marrer, en cumulé, ça fait 20 minutes de spectacle, moi une fois j'en ai eu trois dans la salle, j'ai juste dit "bonsoir Martigues", "à bientôt Martigues, vous êtes le meilleur public de France", et c'était plié. Comme j'avais eu peur que des personnes exigeantes me reprochent le manque de texte, à la fin j'avais crié "retenez bien mon nom, je suis Daniel Morin". Et tous dans le métier on fait ça, par soir, sur l'ensemble du territoire, il y a 20 à 30 personnes qui font de la scène sous le nom de Daniel Morin.

Donc Messmer repère le bon client, lui demande ce qu'il fait dans la vie, il répond "je suis musicien professionnel à la ville de Laval", oui Laval prend des musiciens, c'est gênant parfois, le maire dit à un responsable associatif "bien sûr je vais augmenter votre subvention", et là passe un mec qui joue du pipeau. Si ça se trouve, à Laval, ils n'ont pris que des musiciens, les employés des espaces verts, ils binent avec des tubas. Un jour Nagui, dans Taratata vous aurez Bernard Lavilliers tout seul, vous lui direz "ils sont pas là les 24 rastas que tu fais dormir dans ta cave ?", et il répondra "non, Laval les a tous débauchés, ainsi que Jimmy Cliff, qui est devenu directeur des services techniques". Bref, le spectateur dit qu'il est musicien, donc Messmer le regarde dans les yeux, l'autre se met en veille, comme s'il venait d'entendre François Bayrou parler du centrisme, et Messmer lui dit, c'est véridique, France Bleu explique le truc, il lui dit "vous n'êtes plus Jean-Pierre, vous êtes un guitariste de Kiss", Kiss c'est un groupe de rock dont les membres sont maquillés en blanc et noir, techniquement ils font des moitiés de blackfaces dont un jour ils vont se faire lyncher par des demi-wokes.

