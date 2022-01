Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Tanguy. Il ne veut ni joie, ni effusion mais plutôt raconter son histoire et avoir une pensée pour d'autres stars nées le 26 janvier…

Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, mais attendez… surtout pas de chanson, pas de joie, ni d'effusion, pas de bonne ambiance, je veux que cet anniversaire me ressemble. D'autant qu'à mon âge, l'anniversaire, on n'en a plus rien à faire, on calcule juste le nombre d'années qui reste pour faire ce qu'on n'a pas fait, moi j'ai : voter à gauche, pratiquer le bondage, écouter M. Pokora sans éclater de rire et apprendre à enfiler une couette dans une housse de couette.

A l'âge que j'ai, 48 ans, je sais, je ne les fais pas, gna gna gna, chaque année qui passe est une année où on se lève de son lit avec plus de difficulté, moi je me suis installé un système de poulies avec une corde, le seul souci quand on a en permanence une corde au-dessus de soi, c'est qu'il ne faut pas arrêter le Xanax. Là, Anne Hidalgo, je lui déconseillerais d'avoir une corde, son mari lui a même retiré de la douche le rasoir pour ses jambes et dans l'appart, il n'y a plus de mort-aux-rats, c'est normal, d'ailleurs, ce sont comme ces enfants, qui tue ses enfants, à part Goebbels au moment de l'arrivée des Soviétiques ou Véronique Courjault au moment des soldes Darty sur les congélateurs?

Oui, j'ai voulu une chronique anniversaire, un peu festive. Non, à mon âge, se lever chaque matin est un défi, je serais capable de me noyer dans un matelas à eau. On en discute, parfois, avec Daniel Morin, quand il m'invite dans son appartement qu'il a mis en viager, il me dit "t'as mal où ?", je lui dis "au dos, au genou, à la hanche, et j'ai ma tendinite qui se propage", lui me dit "ah bah du coup on peut pas faire l'amour", je lui dis "c'est vraiment pour ça que tu m'as invité ?", et là il se met à pleurer en parlant de sa solitude, de belles soirées, quoi. A l'âge adulte, les anniversaires, c'est nul, quand on était enfant, on faisait des goûters, la grande vie, Fanta, Palmitos, Tubble Gum, pa pa pa. Mais si aujourd'hui j'invite des amis à un goûter et qu'on joue à chat, ça va paraitre décalé, j'ai grandi, je ne joue plus à chat, je joue à fauve, c'est la même chose mais avec des vieux en imprimé léopard, à Cannes on appelle "la balade du dimanche".

Bref, c'est mon anniversaire, donc vous avez sans doute envie que je vous raconte mon histoire… Oui, oui, oui ! (j"imite votre voix intérieure, Nagui). Non, casse-toi, boloss (j'imite votre voix intérieure, Leïla). Mais qu'est-ce qu'on est venus foutre dans cette émission ? (j'imite la voix intérieure de nos invités). Voici donc ma bio. Je suis né le 26 janvier 1974 à Pessac, en Gironde. De la maternité à mes 43 ans, il ne se passe rien de notable, je grandis en Bretagne, au milieu des vaches et des cannettes, puis en 2018, en boite, je croise Nagui, debout sur une table, en slip, qui fait la fête, il ne sait pas, le malheureux, que 2 ans plus tard il y aura le Covid et que 4 ans plus tard sa femme le trompera.

Il est accompagné de ses proches, Samy Naceri, JoeyStarr, Rohff, Seth Gueko, les Lopez du 36, des gitans, et par hologramme car ils sont en prison, Bernard Madoff et Marco Mouly. Moi, je suis sur la piste de danse, occupé à faire exulter ce corps qui déjà mobilise ces dernières forces sur du gangsta-rap quand soudain Jean Lassalle, ivre, donc tout à fait normal, vient me voir et me dit "hdzhizh". Je lui réponds "j'ai rien compris", il me dit "kzhfdizhdizh", je déclenche Google traduction, langue de départ "type bourré", langue après traduction "français d'ordre classique"', je lis le texte suivant "Nagui te veut dans son émission, il a trop de belges, il lui faut un quota français", et c'est là qu'on remplit tous les deux ce CDI, sur les fesses d'Afida Turner, qui remuent tellement que le contrat, à un moment, rentre en elle, je pense qu'elle l'a toujours, c'est le seul texte qui fait partie de sa vie. Vous me dites alors, Nagui "on s'en fout du contrat écrit, chez nous les narvalos, c'est le contrat moral qui compte", et vous commencez à vous trancher le poignet en criant "allez on fait le pacte du sang", tandis que je m'évanouis, comme à chaque fois à la vue du sang, si j'avais été une femme, j'aurais passé 3-4 jours par mois inconscient, étalé dans la salle de bain.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !