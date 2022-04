Johnny Depp et Amber Heard s'affrontent dans un nouveau procès pour diffamation et ça chauffe. Tanguy regrette le Johnny de sa jeunesse.

Quand j'étais jeune, on voulait tous ressembler à Johnny Depp. A l'époque, c'était la principale star de série télé, l'autre c'était Alf, et personne ne voulait ressembler à Alf. Alf, pour les jeunes, comment le décrire ? Esthétiquement, c'était le Daniel Morin de l'époque, sauf qu'il vivait nu, alors que Daniel a enfin compris qu'être nu sur le lieu de travail ne se fait pas, elles ont été difficiles, ces 15 premières années à France Inter à essayer de lui faire comprendre ça. Et en même temps, on pouvait voir tout de suite si une chronique lui plaisait ou pas.

Oui, Johnny Depp, c'était le héros de "21 Jump Street", une série sur des gens infiltrés dans le milieu scolaire, comme Jean-Michel Blanquer, mais avec de la réussite, parce qu'ils démantelaient des trafics de drogue. Les jeunes se droguent, regardez Jordan Bardella, ces yeux rouges, vous y croyez vraiment à cette allergie aux poils de chat de Marine Le Pen ? Tu parles, il doit fumer du shit, comme tous les jeunes. Je suis sûr que le soir il erre porte de St-Ouen à la recherche d'un dealer blond à qui acheter sa came. "Je veux un autrichien", il dit.

Johnny Depp, c'était l'idole des filles de ma classe en 3ème, je m'habillais comme lui, veste en jean sans manche, bracelet de force, collier en fer, malheureusement, je ne ressemblais pas à Johnny Depp, mais à Johnny tout court. Alors certes, ça a débouché sur une relation avec le prof d'EMT, qui aimait le rock, mais j'aurais préféré les filles. Ensuite il a fait plein de films supers, "Edward aux mains d'argent", il avait des sécateurs à la place des mains, on voyait un ami qui lui disait "hey, Edward, tape-m'en 5 ! Ah, enfin, 4. Bon, heu, tape-m'en 3, ou alors on se fait la bise".

Il a fait "La Neuvième Porte", je ne l'ai pas vu, je crois que c'est le biopic de Stéphane Plaza. Et puis les "Pirates des Caraïbes", le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le plus difficile, car, selon des membres de l'équipe, Depp était alors je cite, constamment ivre, alcoolique et ingérable, ce qui souvent va ensemble, très peu de gens ivres sont charmants, on a bien reçu ici 2-3 fois Depardieu, mais c'est tout. Alors, attention, les gens qui ont critiqué Depp étaient peut-être jaloux de son succès, nos invitées, Noémie Schmidt et Alice de Lencquesaing, ne nous disaient-elle pas en off "les techniciens dans le monde du cinéma ce sont des pouilleux totalement aigris, il faut s'en méfier" ?

Johnny Depp, c'est l'histoire d'une star à la dérive, excès, drogue, et ce look clodo-chic qui à 25 ans fait glamour mais qui à 58 fait que les gens que vous croisez vous filent des tickets resto, en vous disant "j'en ai plus qu'un, j'ai donné les autres à Jane Birkin". En plus, le monde entier se demande s'il est violent, et c'est affreux, parce que toutes les idoles de ma jeunesse sont parties en vrille : Will Smith met des beignes, Michael Jackson, dit-on, avait un rapport à l'enfance très différent de celui de l'UNICEF, Alain Madelin, qui m'a sensibilisé au libéralisme, ne fait plus rien, et Madonna, à 63 piges, fait des vidéos dans sa chambre où elle frotte son boule contre des nounours en cuir.

