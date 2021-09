La réhabilitation de Pétain ? Très peu pour Tanguy…

Je ne sais pas si en studio il y a des fans de Pétain, non, ici c’est plutôt Messi, Vianney, K-Maro, je comprends. C’est mieux.

Mais force est de constater que Pétain fait son petit come-back, à titre posthume bien sûr, aujourd’hui il aurait 165 ans, personne ne vit aussi vieux, même Drucker s’il ne se nourrit que d’algues japonaises fourrées à la DHEA risque de pas tenir jusqu’à 165 ans.

Tenez, l’autre jour, j’étais sur Twitter, je tapais des mots-clés comme « littérature » ou « philosophie », il y avait rien, donc je me suis résolu à taper « gros boobs », là j’ai trouvé du contenu, des dames fortement handicapées par une hypertrophie située aux 2 tiers supérieurs du corps témoignaient de la dureté de leur quotidien par le biais de phrases comme « coucou les coquinous, pouvez vous abonner à mon compte OnlyFans 19 euros par mois ». Ça ressemble fort à un appel au secours, j’ai lu Psychologies Magazine 3 fois, je sais détecter les gens qui sont dans la détresse.

Donc j’étais sur Twitter, chaud comme un panini 3 fromages, quand à gauche des tweets, dans la barre « tendances », qui met en exergue les mots les plus tapés par les internautes, je vis écrit « Tendance Pétain ». Premier réflexe, je me dis « ça doit être une tendance de la presse féminine, après le sarouel et le retour de l’espadrille, les femmes doivent s’habiller en surplus militaire en se laissant pousser la moustache ». Quand vous êtes gay et persuadé d’être hétérosexuel, côtoyer des dames comme ça permet de vivre sa vie sans se poser de questions, on dit à sa compagne « ah Jocelyne t’as une belle barbe, allez ma loute, dating tous les 2, je t’emmène chez Bricomarché au rayon des meuleuses ». Puis, en lisant les tweets, j’ai réalisé qu’en fait, en 2021, on en était à discuter de la réhabilitation éventuelle de Pétain, oui Philippe Pétain, qu’Hitler appelait Philou, le monsieur qui a serré la main d’Adolf à Montoire dans le Loir-et-Cher, parce qu’il n’y avait pas le Covid sinon il l’aurait checké en lui disant « heureusement qu’on se fait plus la bise, parce qu’ici c’est 4 », la collaboration était totale. Pétain ayant été jugé en 45, emprisonné jusqu’en 51, date de sa mort, 70 piges plus tard on pourrait se dire « voilà dossier terminé, on va de l’avant », je rappelle quand même qu’en 2024 on a les JO et que pour l’instant on a construit un chalet pour la vente des croustillons.

Moi j’ai regardé les 7 saisons de Cold Case Affaires Classées, l’épisode où Lily Rush dit « tiens, et si Pétain était finalement une belle personne, allez hop, on rouvre l’enquête », n’existe pas.

