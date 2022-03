Tanguy a regardé hier la partie magazine du journal de 13h de TF1 ce qui lui a permis de découvrir le village de Riallié et de faire une pause avec Twitter…

Hier en rentrant chez moi, j'ai mis le journal de 13h de TF1, aussi appelé JT maudit, il a dû être conçu sur un ancien cimetière indien : Jean-Pierre Pernaut est décédé, la dame qui a pris sa suite, Marie-Sophie Lacarrau, est absente depuis 4 mois à cause d'une grave infection à l'œil, hier il y avait Julien Arnaud, donc j'ai prié pour lui, j'ai dit "mon Dieu, faites qu'il ne tombe pas sur Will Smith". Je lui ai aussi appelé un taxi pour éviter qu'il se fasse écraser en sortant de TF1 (un van afin d'éviter les blessures trop importantes en cas de collision), et je lui ai fait livrer 300 laitues pour qu'il mange sainement. Leïla, chère amie, restez sur la 2. On peut y avoir une vie de foufou, se droguer, Laurent Delahousse saute à l'élastique sans élastique, bon, ok, ses cheveux viennent se frotter à la colonne d'air, ça le ralentit, mais quand même, et tout le monde reste vivant. Alors qu'au JT de TF1, on a l'impression que le 1er qui boit une tisane non-bio est entre la vie et la mort.

Bref, j'ai mis TF1, vers 13h15, la partie magazine, celle qui est non-anxiogène, avec des villages, des binious, du purin, parfois ils chopent une dame qui clopine à genoux dans la rue, ils lui disent "c'est une danse locale ?", elle répond "non mon gars, je suis bourrée, à part tiser, il y a rien à foutre ici". Et j'adore la vie des villages parce qu'on réalise que des clones de Jean Lassalle, il y en a des milliers, c'est comme les fourmis quand on soulève une pierre, vous allez au club de danse country, le jeudi à 20h au gymnase, vous criez "les gars, je viens de voir passer un noir et un juif, chopez-les", et ils sortent avec des pelles à taupes. Oui, je me moque de la campagne, mais je peux, j'en viens, j'ai passé ma jeunesse dans de petits bleds de Bretagne, 800 habitants dont 14 ados, en 2 soirées vous aviez flirté avec tous les gens de votre âge, après c'était votre cousine, ou mamie si elle avait Alzheimer, parce qu'on pouvait se faire passer pour le plombier. Si elle tiquait et disait "ça existe ça, les plombiers de 14 piges ?", vous répondiez "Mme, ça s'appelle l'apprentissage, à quoi sert réellement d'avoir 90% d'une classe d'âge qui a le bac ?", et ça passait. On s'ennuyait, il n'y avait pas internet, pas Netflix, juste du lierre qu'on regardait pousser et à la télé Daniel Bilalian en train de tirer la gueule.

Bref j'ai regardé le JT de TF1, et ils ont une séquence super, intitulée "votre histoire". C'est une sorte de jeu, on voit un journaliste avec une fléchette, face à lui une carte routière, c'est comme l'application Waze mais en papier, et si elle vous elle parle il faut consulter un psychiatre, et le journaliste doit se rendre là où atterrit la fléchette. Alors, il s'agit d'une carte régionale, pas un poster du monde, imaginez "allez, je lance… ah, Marioupol. Heu, non bah ça compte pas, je relance, Alep", les mecs auraient signé pour couvrir le concours régional de tourte aux poireaux, ils se retrouveraient face à 900 Tchétchènes faisant la même tête que le mélomane qui apprend le retour de la StarAc.

Hier, la carte routière était celle des Pays de la Loire, région dont les principales stars sont Jean-Marc Ayrault et le groupe Tragédie, donc il a été envisagé à un moment de la raser. Et la fléchette est tombée sur Riaillé, un village, pour vous situer, c'est entre Grand-Auverné et Vallons-de-l'Erdre. Je vous résume, la journaliste arrive à Riaillé, croise un pêcheur, puis un prof de guitare à la retraite en chaussettes-claquettes, au 2ème quart d'heure de "Bamboléo", elle se jette tête la 1ère sur la caisse de la guitare, pour mettre fin à ses jours en s'étranglant entre 2 cordes, tandis que le prof hurle "tu vas péter mon instrument, connasse". Et là, j'ai mis pause, alors que Julien Arnaud s'apprêtait à lancer un sujet sur la sève de bouleau, parce que là on est en plein milieu de la récolte annuelle… Ok, ok, je suis trop enthousiaste, clairement je regarde trop le JT de 13h, ça m'a vrillé la teté, maintenant quand on me dit "plus beau marché de France", j'ai une montée de désir. Et à "jambon de pays", je ne peux plus me contenir.

Oui, j'ai mis pause, et je me suis dit "mais Tanguy, bichon, est-ce qu'être devant ce reportage sur Riaillé à 13h20 en semaine, avec une PastaBox sauce roquefort sur les genoux, n'est pas le comble du glauque ?". C'était Steven-Tanguy, le jeune en moi, qui parlait. Et là, André-Tanguy, le vieux, s'est mis à crier "non c'est bath les trous perdus, le bingo, les mouches, les ballots de foin", et j'ai choisi d'écouter Steven-Tanguy. Je me suis donc rendu sur Twitter, cet appât à trolls, afin de voir quels étaient les hashtags en vogue, pour faire une chronique un peu moderne.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !