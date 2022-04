Comme chaque année, Tanguy a étudié le classement des stars préférées des 7-14 ans du Journal de Mickey, il nous en fait le compte-rendu...

C'est pas si bien que ça, la vie, on s'y accroche parce que la mort c'est pire, mais c'est tout. Voilà, bonne journée ! Non déjà, on s'ennuie. Toutes les années se ressemblent, on fait tout dans le même ordre : il y a Noël, puis Pâques, puis Roland-Garros, que les joueurs de tennis français appellent "notre St-Barthélemy", puis l'été, on se roule des pelles en disant "finito le Covid"', puis la 19ème vague de Covid, puis Noël, et ainsi de suite. Et on se voit vieillir les uns les autres, je me souviens, il y a 5 ans, quand je suis arrivé ici, Daniel Morin était frais, conquérant, maintenant on dirait un tas de foin. A l'hippodrome de Longchamp, il se fait brouter par des juments.

Même moi, je sais que vous vous dites "c'est fou, le mec est là chaque jour et arrive à se renouveler, quel génie", mais c'est juste que je suis habile. Je vous entourloupe, tel un juif du Sentier en 84 quand vous cherchiez une doudoune Chevignon et que vous repartiez avec une doudoune Chavignon, 14 francs, à la place du canard il y avait un chat, 2 jours plus tard vous entendiez miaou, vous l'ouvriez avec un cutter, dans la doublure il y avait 5 chatons encore vivants, c'était fabriqué trop vite. Vous disiez "bah c'est ça les griffures que j'ai dans le dos, dire que ma femme m'a accusé de faire du BDSM sans elle". J'ai un ami qui un jour a retrouvé dans sa doudoune Kim, un enfant philippin de 8 ans tombé de la chaine de production, il l'a adopté mais à sa majorité, le gosse a voulu repartir d'où il venait, seulement il ne rentrait plus dans la doudoune, il a fini sa vie dans une parka en XXL.

Tout ça pour vous dire que je vous arnaque, parce que moi aussi, je fais les mêmes chroniques d'une année sur l'autre, par exemple, le classement des stars préférées des 7-14 ans du Journal de Mickey, chaque année je le fais, Nagui je vous ai connu 18ème, puis 25ème, 34ème, et cette année, vous avez disparu. Oui, le 7-14 ne vous aime plus, il faut le reconquérir, ma suggestion, faites la sortie des écoles, pas avec des bonbons, c'est trop connoté, prenez des andouillettes, de grosses andouillettes, agitez-les devant une école du 11ème, Taubiraland, 80% des gosses ont des darons bobos végans, à la vue de votre andouillette, ils vont ramper vers vous comme des zombies en faisant "bidoche, bidoche". Mais Nagui, ne soyez pas triste, à part Aliagas qui est 41ème sur 43, toutes les stars de la télé sont sorties du classement, il n'y a plus que des rappeurs et des footeux, dire que ces enfants, dans 4 ans pour certains, votent, ça fait peur. Écoutez plutôt, n°43, Aya Nakamura, 42 Wejdene, n°40 Jul, en 38 on a Jenifer, en comparaison on a l'impression que c'est le Goncourt.

Le 7-14 ans est une merde, vive la contraception, auditeurs vierges qui m'écoutez, ne faites pas l'amour, ou alors protégez-vous au maximum, pilule + préservatif + slip chauffant + émasculation + chanson de Stromae sur la fin de vie, vos spermatozoïdes iront se cracher sur l'ovule afin de se suicider, en criant "allah Akbar" si vous faites l'amour à un djihadiste. Oui, pensez contraception, parce que vous faites un bébé, tout mignon, qui fait areuh, un jour vous chialez de bonheur en disant "il a dit papa" alors qu'en fait le gosse a fait "beua-beua" parce qu'il a vomi, bon, et 10 ans plus tard ce petit pourri vous révèle qu'il est fan de McFly et Carlito, entrés directement 14ème du classement. Et vous ne pouvez pas vous en séparer, dans la parka vous avez déjà foutu votre enfant philippin, il n'y a plus de place.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !