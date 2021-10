La série « Influences » n’intéresse pas beaucoup les téléspectateurs… Tanguy ne comprend pas pourquoi

L’autre jour, je surfais sur des sites médias, afin de voir les photos du jubilé de Daniel Morin, 10000ème chronique fêtée lundi, respect bro.

D’abord j’ai visité le site de Morandini, quand on s’y connecte, il y a écrit « Bienvenue sur Jean Marc Morandini », ce qui confère une intimité immédiate au moment. J’ai eu l’impression que c’était un rendez-vous, j’ai refermé mon ordi, je suis allé mettre une veste, du parfum et ensuite seulement j’ai rallumé l’ordi.

Puis je me suis rendu sur Pure Médias, un site médias, ils font aussi Pure People (sur les stars), Pure Charts (sur la musique), et Pure Ulent, (sur les ados à peau grasse). Et là je suis tombé sur un article intitulé « Influences : la nouvelle série de NRJ12 regardée par 0% du public ».

Et je me suis dit « 0% c’est peu », par exemple il y a 0% de chances qu’Alain Duhamel saute à l’élastique, ou alors c’est que la porte de l’avion qui l’emmène à Ibiza se sera ouverte en plein vol et qu’au moment de sa chute, il aura été retenu par son slip qui se sera pris dans la poignée de la porte. Voyez, c’est peu probable, c’est ça 0%.

Alors d’abord, la série Influences, je vous la pitche, comme on dit chez Pasquier, c’est une blague que vous ne comprendrez que si vous êtes une brioche : Alex, jeune femme de 24 ans, suit des études de droit, la nuit elle rêve qu’Éric Dupont-Moretti l’embrasse l’haleine chargée de tabac froid avant de la laisser pour morte devant le tribunal administratif de Saint-Etienne. La sœur d’Alex, Ilona, lui fait découvrir des influenceurs qu’elle suit depuis plusieurs années, elle en est devenue totalement conne, la petite déambule la bouche ouverte en bavant, pour la retrouver, ça fait comme pour les limaces ou les culs de jatte un peu chauds, il faut suivre sa trace. Alex s’enthousiasme pour cet univers, ah ces abdos, oh ces culs, oh Dubaï, là-bas au fond derrière les seins de la dame… Et elle décide de monter une agence d’influenceurs. Tout va bien, mais un jour, elle a un accident de voiture et tombe dans le coma, dans une série NRJ12 c’est dur de distinguer qui est dans le coma de qui n’est pas dans le coma parce qu’ils ont la même expressivité du regard. Donc je pense qu’on a fait une pancarte « dans le coma » qu’on lui a mise autour du cou, pour la distinguer des autres, qui eux bougent, ils se déplacent en twerkant et en hurlant « je vous ai fait une story, les amours ».

Voilà, sur le papier, ça fait envie, c’est autre chose que The Crown avec des plans de 4 minutes sur le prince Charles en train de rêver qu’il joue à pouet pouet camion avec Camilla, c’est comme jouer à pouet pouet camion chez nous, sauf que ça se fait par la gauche. Donc je ne comprends pas cet échec, mardi par exemple, Influences a réuni seulement 3000 personnes, on est sur la marge d’erreur de Médiamétrie, même si vous programmez un duel Michel Barnier – François Bayrou, ça fera plus.

