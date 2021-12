Hier sur le site de "Ouest France", Tanguy a appris qu'un des fans de Charlotte Gainsbourg, qui était à un festival de cinéma, à Carentan-les-Marais, a fait le voyage depuis l'Antarctique juste pour la rencontrer...

Hier, j'étais sur le site de "Ouest France", pour voir si parmi la liste des gens décédés parce que la veille au soir à 2g ils avaient pris la voie express à contre-sens j'avais des proches, quand je suis tombé sur un article concernant Charlotte Gainsbourg. Or j'adore Charlotte Gainsbourg, parce qu'elle est simple-chic, dans un T-shirt à trous, elle est élégante, dans un sac poubelle avec du compost plein les cheveux, elle reste élégante, elle est tellement élégante que le magazine "Elle" pourrait la foutre en une en train de lécher des dragées Fuca tandis qu'un chien à 3 pattes pisse sur son sac, ça passerait.

Donc je l'adore mais je ne suis pas fan, je ne suis fan de personne, à cause de "La Bande Originale", ça fait 4 ans ½, on aurait eu le temps de faire 6 enfants Nagui, si la biologie et la passion avaient été de notre côté, 4 ans ½ que je rencontre les stars en vrai, globalement c'est une déception. Ça fait 12 piges que la radio c'est filmé mais la plupart n'ont toujours pas capté et viennent non maquillées, on ne les reconnait pas, je me souviens de la fois où Morgane avait fait le portrait de Michel Jonasz et là Michel Jonasz avait dit "mais bon dieu je suis Michel Blanc", heureusement que ses vannes portaient sur le prénom Michel.

Le problème des gens qui vieillissent, c'est qu'ils se ressemblent tous, allez dans un Ehpad, vous savez plus qui est Henri, qui est Josiane, il faut faire comme font les caniches, se repérer grâce à l'odeur du pipi. Donc je ne suis fan de personne, mais Charlotte, je l'aime bien, ce spleen permanent, cette pâleur qu'on ne voit que dans "La Famille Addams", ces chansons jolies dont on se dit "yes ça groove", et là on écoute les paroles et ça cause de la mort. Et puis j'aime les chanteurs et chanteuses qui murmurent, quand j'écoute Etienne Daho, j'ai toujours l'impression qu'il est avec moi dans la salle de bain, alors que quand j'écoute Céline Dion, j'ai toujours l'impression qu'elle est en train de me foutre dehors de chez moi.

Donc revenons-en à Charlotte, le week-end dernier, elle était dans la Manche, pas celle d'un petit haut Balenciaga, non la Manche, le département. Le 5.0, comme diraient les jeunes s'il y avait des jeunes dans la Manche. Parce qu'il y a un festival de cinéma, à Carentan-les-Marais, nom qui suppose que ça va être humide, le Marais Poitevin, pareil c'est humide, et le Marais à Paris, un petit samedi soir de printemps quand les chiffres du Covid baissent un peu, bon bah… hein. Et là, nous dit "Ouest France", un de ses fans a fait le voyage depuis l'Antarctique juste pour la rencontrer, ce qui sur le papier est effrayant, moi quand les gens font 2 kms ½ en bagnole pour venir au spectacle, je me mets déjà à hurler "qu'est-ce que vous attendez de moi ?", et encore ça c'est quand j'ai oublié ma mini-lacrymo dans la loge.

Ce fan s'appelle Jose Sarica, il est directeur d'expéditions en régions polaires, ce lieu où il y a de la glace et qui dans 5 ans sera le nouveau Punta Cana, dans "Tracks" sur Arte, on parlera de la scène reggaeton du Pôle Nord. Et il a une passion, Charlotte Gainsbourg, moi, paumé dans l'Antarctique, sous un ciel gris plombé, j'aurais choisi une star plus rigolote, exemple Marlène Schiappa, lui c'est Charlotte.

