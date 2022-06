Aujourd'hui Tanguy nous parle de l'allaitement. Un premier banc avec de petits murs en bois, pour allaiter, a été installé à Lyon dans le but d'échapper aux regards sexualisant des hommes.

C'est mal fait la vie, je ne sais pas qui est à l'origine de ce concept, j'ai un ami croyant qui m'a dit "c'est dieu", un ami athée qui m'a dit "c'est mes darons", un ami croyant polythéiste qui m'a dit "ce sont les dieux", un ami woke qui m'a dit "c'est dieu.éesse" et un ami occupé qui m'a dit "barre-toi, j'ai autre chose à foutre". Oui c'est mal fait, parce que les 2 meilleures périodes de la vie, on n'en a pas de souvenirs : la vieillesse, super-moment, on glande devant la télé, on attend en vain que des rides arrivent sur la face de Cyril Féraud, on ne s'en souvient pas, parce qu'on a le cerveau dans le même état qu'une clepsydre sur laquelle se serait assis Olivier Minne de Fort Boyard, ce moment où surpris, il murmure "c'est toi Passepartout, bah dis donc mon gars".

Et la prime enfance, quand on est bébé, on n'a aucun souvenir, alors que c'est le top du parcours de vie. Le temps qu'on gagne, déjà : on n'a pas à aller aux toilettes, il suffit de se faire dessus. Se moucher on fait pas, quand on a le nez plein, un parent vient avec un mouche-bébé, c'est un tube qu'on met dans le nez du bébé et on aspire par la bouche, sauf les gens du show-biz qui aspirent avec leur propre nez, par réflexe, Kate Moss en 2005 pouvait prélever jusqu'à trois tonnes de morve de bébé par semaine. Elle en faisait des crèmes anti-âge, sa gamme Nose Shit. Et quand on est bébé et qu'on a faim, il suffit de pleurer pour qu'une dame soulève son T-shirt, parfois un T-shirt "maman géniale", le gosse pleure encore plus, il se dit "cette cassos peut pas être ma mère", et là elle vous plaque contre son sein.

Alors que moi par exemple, là j'ai faim, la moitié des employés à Inter sont des femmes, bah vous pensez qu'il y en aurait ne serait-ce qu'une qui viendrait vers moi seins à l'air en me disant "viens-y voir par là mon Guytan ?". Même pas. D'accord, MeToo a eu ses côtés bénéfiques, mais ça a changé le rapport entre les gens, Laurence Bloch qui est en haut de l'organigramme, elle pourrait profiter de son statut, bah cinq ans que je la vois dans l'ascenseur, pas une main au panier. Parfois je roule des hanches devant elle, en disant "il fait si chaud", rien. Sibyle Veil, boss de Radio France, vous la croisez dans le couloir alors que vous êtes en slip de cuir à cheval sur un tapir en train de chanter "Crucified" d'Army of Lovers, des choses qu'on fait avec la redevance des gens, elle fuit vers France Musique en criant "je préfère Schubert".

Et c'est étrange, cette période où la femme allaite, parce que pendant quelques mois, 34 ans chez certaines mères juives un peu exclusives, les femmes ont ce qu'il faut pour nourrir leur bébé sur elle, nous les pères, pour la même chose il faut les biberons, le lait 1er âge en poudre, l'eau, le camping gaz pour faire chauffer l'eau, 2h de sortie avec le gosse, il y a 27 kilos de matos à trimballer, il faut faire un crochet par le Pérou pour acheter un lama, après vous regardez les émissions de survie sur RMC Découverte où des gens boivent leur pipi pour subsister, vous dites "hé petit joueur, moi hier j'étais au parc avec Timéo".

En plus, vous êtes un père arabe, barbu, au parc, vous sortez le camping-gaz, il y aura toujours une nounou de l'est un peu raciste pour hurler "il va se faire péter", et vous vous faites taser par la police municipale. Alors ok, ça amuse bébé, parce qu'il pense que vous faites le con à bouger dans tous les sens, mais enfin, vous prenez 500.000 volts dans le dos, après pendant 10 jours votre lampe de chevet s'allume dès que vous passez à moins de 16 mètres du lit, c'est compliqué pour dormir. David Guetta il a passé 30 ans toutes les nuits à faire le zouave en club sous des lumières clignotantes, vous le voyez en vrai dans la rue, vous lui dites "ah Jacques Delors, qu'est-ce que j'ai pu vous aimer quand j'étais de gauche". Il est crevé.

Oui, les mères allaitent, sauf que c'est encore mal vu, parce que la société est composée aux trois-quarts de pervers lubriques qui confondent le sein, instrument d'alimentation, avec le sein, objet du désir dans certaines circonstances, la station de bus à 14h quand on a un bébé ne faisant pas partie de ces circonstances. On revient sur terre, les loulous, la vie c'est pas la chaine XXL, sinon le plombier il ferait l'amour à votre épouse au lieu de lui facturer 400 euros pour une chasse d'eau, sur 100 000 femmes qui donnent le sein à leur bébé, je vous assure qu'il n'y a pas une qui le fait pour vous exciter, ou alors c'est un stratagème et elle a un faux bébé, pour vérifier, attrapez le bébé, lancez-le, si elle s'en fiche, c'était un faux, si elle dit "pas grave, je l'avais surtout fait pour la CAF", ça va aussi.

