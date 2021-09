Ce matin, Tanguy nous parle de l’opération « Sextember » un mois sans porno

Je sais que je suis un cas à part, mais j’ai horreur du porno. Le porno, vous voyez, ce sont de petits films sans costume qui à terme risquent de ruiner le secteur du textile.

En règle générale, on y voit 2 personnes se dire les choses sans utilisation de figure métaphorique, puis ils se donnent des coups de langue, ça ressemble à la pub pour les pâtés pour chat Gourmet en moins select, ensuite une 3ème personne arrive, et là où vous, vous diriez « ah non, je veux pas déranger, je vais plutôt aller ne pas regarder Public Sénat comme tout le monde », elle se joint au groupe. Alors que le signe de consentement des 2 autres est quasi subliminal, parfois il y a juste un léger battement de cils.

Moi je me dirais « tiens, Micheline a une poussière dans l’œil, j’aurais dû prendre des gouttes » et je resterais tout nu au pied du lit à attendre, mais dans le X, il y a très peu d’hésitation.

Une fille est dans la rue, un type déboule, lui dit « hey », elle répond « oh oui, viens, mon gros loup, je suis tellement ton esclave que si tu veux tu peux m’appeler livreur Uber Eats, ce soir je suis les fesses de Michel Drucker, tu es le canapé rouge, hmm j’ai chaud ».

Et ça, c’est le seul avantage du porno, il nous a alerté avant les autres sur la réalité du réchauffement climatique, là-dedans, tout le monde a eu très chaud dès 72, et même en Suède. Alors que dans un film de Yann Arthus-Bertrand, soi-disant écolo, il peut se passer 1h45 sans qu’aucun lion ne retire sa crinière, qui pourtant le fait ressembler à Régine il y a 30 ans.

Donc là je sais ce que vous allez me dire, « oui, le porno c’est super, c’est comme le shit et les armes à feu, ça occupe bien les gosses le mercredi après-midi quand on a du travail ». D’accord, mais le souci, c’est pour les ados, en 2 clics, ils ont accès à des millions d’heure de X, là où les gens de ma génération, le Minitel crew, j’en place une pour Simon et les Modanais, big up le Rubix Cube, on n’avait accès à rien.

