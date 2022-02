Ce matin, Tanguy qui n'aime pas trop les chats a lu dans "Le Parisien" que Jill et Joe Biden en ont récemment adopter un. Des photos du First Cat défilent sur les réseaux sociaux et en attendant on parle un peu moins du bilan du président américain…

Je n'aime pas trop les chats, par jalousie, ils passent leur journée dans le canapé et le reste du temps ils mangent et ils se font caresser, c'est pile la vie que je voulais moi. Et puis on leur pardonne tout, grâce à leur ronronnement, vous croyez que nous quand on pète un vase et que derrière on fait grrr, la daronne à la maison dit "oh mais qu'il est mignon, c'est le pépère à sa maman", bah non, elle pète un câble, même quand on a des poils.

C'est important, les chats dans la vie des gens, prenez Marine Le Pen, les trois-quarts de son équipe de campagne sont des chats, tous les humains qui la côtoyaient sont partis chez Zemmour. Si elle gagne, le soir du 2nd tour, il y aura une fête au siège de Whiskas, elle criera "miaouh", tandis que Jordan Bardella se léchera les parties intimes, en live sur la chaine Animaux.

Et récemment j'ai lu dans le Parisien que Jill Biden, l'épouse de Joe Biden, la momie non-égyptienne, on le déplace en transpalette d'un point A où il dort à un point B où il fait la sieste, les Biden ont adopté un chat. Jill a posté sur Twitter des photos de la bête, elle a le pelage gris et blanc, comme Jean-Yves Le Drian, et s'appelle Willow.

Jill a rencontré ce chat en 2020, elle donnait un discours lors de la campagne de Joe, quand soudain l'animal a sauté sur l'estrade, Jill a dit un truc comme "oh so cute", bonjour la discrimination, parce que le moindre mec qui fait la même chose avec un couteau à la main en hurlant "je me suis échappé des urgences psychiatriques de Toulouse comme tout le monde", on l'abat direct. Mais un chat, ça passe, moi je serais l'avocat de Salah Abdeslam, je lui dirais "prends cette briquette, apporte-là au tribunal". Bref, on a réalisé ensuite que le chat venait d'une ferme voisine, pendant 2 ans, Jill et le chat ont gardé contact, ils ont ouvert un compte Gmail au chat, le souci pour lui a été de gérer le clavier avec ses papattes, déjà Jean Lassalle avec ses mains calleuses de berger de 40 cm de large, il ne peut taper qu'une lettre sur deux, on le comprend à l'écrit aussi mal qu'à l'oral, c'est-à-dire pas, donc un chat… bon. Et là 2 ans plus tard, Jill Biden s'est décidée à le prendre, la presse l'a déjà surnommé le First Cat, il y avait déjà le First Dog, un berger allemand, la Maison Blanche c'est devenu le refuge de la SPA, là-dedans ça sent le fauve, Biden toute la journée est obligé de dire "je vous jure c'est pas moi". Si un jour Kim Jong-un envoie un missile, pour riposter, il faudra sortir la valise nucléaire de dessous un tas énorme de poulets en plastique, Biden aura appuyé sur 12 saucisses qui font pouet-pouet en pensant que c'est le bouton rouge que New York sera déjà ravagée.

Alors à noter que Commander, le First Dog, est déjà le 3ème First Dog des Biden en 1 an et demi, avant il y a eu Champ, qui est mort de vieillesse, Michel Drucker avait été appelé à son chevet pour entendre ses dernières volontés, il avait traduit le râle du chien de Biden, c'était "la vie de ma mère la chienne, j'aurais jamais cru que j'y passerais avant mon maitre". Les obsèques ont été dignes, l'éloge funèbre a été prononcé par Snoop Dogg, on a joué du Joe Cocker. Ensuite il y a eu Major, mais le chien n'a pas réussi à s'acclimater à la vie citadine, donc il a été exfiltré à la campagne, même parcours que Karine Le Marchand. Et enfin Commander, le 3ème, lui a l'air de tenir psychologiquement et physiquement, c'est un guerrier ce clebs, tous les matins il fait 120 pompes en marcel, parfois Joe Biden lui lance ses dents, le chien les lui rapporte, il est super. Et là, alors que tout se passe bien, on lui colle un chat, il se retrouve dans la posture de Valérie Pécresse obligée de se farcir Eric Ciotti, à la différence que Ciotti ne revient jamais de balade avec dans la bouche un moineau parce qu'il préfère la blanquette.

Mais alors, me direz-vous, pourquoi est-ce que les Biden ont pris un chat, bah pour détourner l'attention, parce qu'à chaque photo de Willow en train de se lisser la queue avec la langue, on parle un peu moins du bilan de Biden, c'est l'effet animaux, si Blanquer au retour d'Ibiza s'était filmé dans sa baignoire avec Toto, un dauphin adopté sur place, ou avec Kevin, un clubber, pour les distinguer, Kevin c'est celui qui ne crache pas d'eau par son orifice de derrière, ou alors c'est qu'il a vraiment trop bu de Cristaline, et bien on aurait moins remarqué les hésitations de Blanquer.

