A Tréguennec, Finistère, on a détecté du lithium dans le sol d'une zone Natura 2000. Or, le lithium est un métal rare, dont on a besoin pour faire les batteries de voitures électriques. Et face aux promesses ambigües de la ministre de l'environnement, Tanguy tout comme les Bretons, se méfie...

Je n'aime pas la guerre. Pardon, je fais ma Miss France, d'ailleurs je me suis épilé les jambes ce matin, et j'ai un string en peaux mortes de Jean-Pierre Foucault, c'est la dame qui fait ses peelings qui me met ça de côté. Elle fait aussi Amélie Nothomb, chaque mois elle m'en sort 4 kilos. En même temps, je comprends le principe de la guerre, parce que la vie n'est qu'une suite d'affrontements. A Paris, en bagnole, vous ne prenez pas la place de l'Etoile si vous n'avez pas le mental d'Attila en 421, les taxis insultent les Uber qui crient sur les bus qui coupent la route aux cyclistes qui… meurent, après avoir crié "mes descendants me vengeront, Hidalgo".

Même dans le couple il y a cette logique d'affrontement, parfois sur une nuit de 7h, vous en passez 6 à tirer sur la couette, l'autre con à côté de vous s'est roulé dedans, on dirait tellement un nem que vous avez envie de lui jeter de la sauce soja à la gueule. La vie est une guerre, et il faut se battre pour ses idéaux, prenez Gandhi, il s'est battu… pour changer l'image des hommes atteint de calvitie. Prenez Che Guevara, il s'est battu pour le marxisme, armes à la main, résultat on voit sa face sur plein de T-shirts, alors que Doc Gynéco, qui a passé sa vie tout cool à fumer des joints en faisant des 360 degrés avec son zizi, il est totalement oublié. Parfois il faut se battre, contre les industriels notamment, si on s'était mobilisé au moment où ils concevaient la 1ère doudoune sans manche, à la Baule au printemps le truc le plus horrible à voir ce serait une mouette crevée, mais là c'est tonton René dans sa doudoune jaune, on dirait un gros poussin qui a sa carte à LR. Un jour il va se faire broyer avec les autres poussins, on retrouvera son alliance dans un nugget de poulet, on dira "bah je comprends maintenant pourquoi il répondait pas au téléphone".

Si je vous parle de combat, c'est parce qu'en Bretagne, cette région où vous pouvez vous faire agresser au resto si vous demandez du beurre doux, des gens se battent. Je vous explique, à Tréguennec, Finistère, on a détecté un truc dans le sol, non ce n'est Xavier Dupont de Ligonnès qui se cache dans un trou avec Pierre Lapin, non il ne s'agit pas du peigne perdu par Alain Souchon en 79, on a trouvé du lithium. Or, le lithium est un métal rare, dont on a besoin pour faire les batteries de voitures électriques, ces véhicules que les mamies n'entendent pas arriver parce qu'ils font moins de bruit que Carla quand elle chantonne, et qui leur roulent dessus. Autour des concessions Tesla, où on teste les voitures, la moyenne d'âge des habitants est de 23 ans, tous les vieux ont été écrasés. Il y a des prothèses de hanches partout incrustées dans la route, c'est horrible.

Donc un métal rare, il y a moins de lithium en France que de fans de Taubira, et un besoin énorme de la part de l'industrie, on voit le truc venir, ça sent l'arrivée des foreuses, ce qui n'est pas un mal, peut-être qu'on va retrouver sous terre la joie de vivre de Jean-Yves Le Drian, qui est breton, et qui l'a perdue. Sauf que le lithium, on l'a pas détecté sous le parking du Carrefour Market dont personne n'a rien à faire, non, il est en pleine zone Natura 2000, zone humide, l'équivalent du pubis de Marc Lavoine quand à "The Voice" déboule une petite chanteuse sensible. Problème, là-dessous, il y a 66000 tonnes de lithium, de quoi produire par jour autant de Renault Zoé que de pains au chocolat, à part à Toulouse où on dit Renault Zoétine.

Donc les bretons, samedi, ont manifesté contre l'extraction du lithium à Tréguennec, Barbara Pompili, la ministre de l'environnement, qui a déjà fait plier Macron à de nombreuses reprises sur le plan de l'écologie, elle a notamment obtenu de lui qu'il arrose le ficus de son bureau une fois par semaine, Pompili a dit "non, on ne touchera pas à ce gisement de lithium", avant d'ajouter, je cite "les enjeux environnementaux auront toute leur place dans l'instruction d'une hypothétique demande d'autorisation d'exploitation", traduction, ça va se faire.

