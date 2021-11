Ce matin, Tanguy nous apprend qu'une part de pizza réduirait notre espérance de vie de 7 minutes...

Ah, la pizza, en voilà un plaisir, il avait tort, ce con d'Epicure, quand il disait qu'on profitait de la vie en contemplant des prés fleuris, parce que faire ça aujourd'hui, ça rappelle au mieux les pesticides et Karine Le Marchand. Par contre, une bonne pizza, voilà qui fait du bien, faites le test à la maison, dites à vos gosses "ce soir c'est brocolis", dans l'heure les petits contactent un passeur pour faire le trajet Érythrée-France mais dans l'autre sens, en criant aux migrants qui montent vers l'Europe "n'y allez pas, on y bouffe des légumes". Par contre, dites-leur "ce soir les cocos c'est soirée pizza", immédiatement les enfants sourient, parce c'est bête un enfant, une pizza, des cartes Pokemon, et ils sont contents, finalement Marc Dutroux était peut-être juste un monsieur qui voulait vivre simplement. La pizza, le saviez-vous les gourmands, est née au 16ème siècle dans la ville de Naples, en Italie.

Au départ c'est juste une crêpe de pain fade, si le centrisme avait un goût, ce serait celui-là. Donc les gens, afin de lui donner une saveur, se mettent à étaler dessus de la graisse de porc, ce qui ne se fait pas avec les centristes, si vous étalez de la graisse de porc sur François Bayrou, il vaut mieux bien le connaître, sinon il va demander à boire un café avant pour lier connaissance. A la même époque, 16ème siècle, les navigateurs rapportent du Pérou la tomate, un très bon légume, je dis ça pour qu'en commentaire sous cette chronique les gens écrivent "mais non c'est un fruit"', c'est important, dans cette société égoïste, de faire croire à chacun qu'il a sa petite pierre à apporter à l'édifice de la connaissance. Donc la tomate est là, pourtant il faut attendre le 19ème siècle pour que les italiens aient l'idée de mettre de la sauce tomate sur la pizza, c'est-à-dire qu'ils avaient la pâte, la tomate, et pendant 300 ans ils ont regardé les deux en disant "oui, et ?", c'était pas des rapides, les mecs. Pour le pot-au-feu, qui contient 10 à 14 ingrédients, il leur aurait fallu 9 siècles, "alors j'ai un navet, un bœuf, du jus, non je vois pas".

Mais un jour, le créateur de la pizza, Paolo-Giovanni Pizza, tombe de tout son long avec une tomate dans la main sur une pâte à pizza, zou, la pizza est née. Ensuite les napolitains vont se mettre à foutre tout et n'importe quoi là-dessus, du poulpe, de l'origan, de l'ail, ta sœur et des boulons, la mode de la pizza est lancée. La pizza, c'est le retour au basique, on bouffe avec les doigts, comme l'homme de Cro-Magnon, moi chaque soirée pizza j'ai envie d'attraper quelqu'un par les cheveux et de le trainer sur 25 mètres, une fois j'ai même dessiné une scène de chasse sur le mur de la cuisine de ma voisine, c'était à Paris donc j'ai représenté un type du service de nettoyage de la ville qui se faisait dévorer par des rats, entouré de hipsters de gauche qui pourtant étaient pour les rats.

Manger une pizza, le plaisir est même supérieur à celui de l'étreinte physique, pensez-y, quel conjoint récemment vous a fait dire "mmh c'est bon ?", ou "allez d'accord, encore un petit peu?", même si votre amoureux va beaucoup à la piscine, jamais vous ne lui direz "ah ce qu'ils sont bons ces champignons". La pizza c'est le nirvana, c'est le seul plat où les poivrons rouges ça passe, parce que le fromage fondu efface le goût de tout le reste, je suis étonné que la filière betterave n'ait pas tenté de refiler un billet à Domino's Pizza pour écouler leur stock, si Pfizer avait mis son vaccin dans des pizzas, même Akhenaton du groupe IAM aurait pris ses 2 doses. Seulement hier, enfer, horreur, discographie de Natasha St-Pier, je suis tombé sur une étude disant que manger une part de pizza réduirait notre espérance de vie de 7 minutes.

