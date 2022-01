Le ministère de l'intérieur anglais a versé 700 000 livres sterling à la société Seefar, pour qu'elle mène en Afghanistan une campagne anti-migration. Tanguy nous explique …

Être migrant, c'est pas facile : déjà il faut aimer marcher, dans l'appli santé du smartphone à la fin de la journée parfois vous avez 200.000 pas, moi quand j'en fais 90 j'ai l'impression niveau sport d'être Neymar quand il est performant, c'est-à-dire au bière-pong en pleine fiesta sur 20 jours, 19 nuits avec ses potes.

Si on est migrant, on ne traverse pas la frontière comme tout le monde, il faut passer par la montagne, vous avez Google maps sur 900 kms qui dit "faites demi-tour". Et surtout on est mal considéré par les autochtones, parce que les gens du cru ont toujours l'impression d'être mieux, la plupart du temps leur plat typique c'est l'andouille de jument, leur danse traditionnelle on dirait ta sœur épileptique quand elle convulse, leur langue c'est un patois guttural, rien que pour demander le sel il y a 40 R, ça fait le même bruit que quand un castor découpe un pin, mais ils se sentent supérieurs aux autres, juste parce qu'ils sont nés à Saint-Martin des Trois Sentiers d'une mère de Saint-Martin des Trois Sentiers et d'un père de Saint-Jacu des Loutres, juste à côté, mais qui a su s'intégrer à Saint-Martin des Trois Sentiers à force d'anisettes.

Prenez la France, arrêter l'immigration, moi je suis pour, il y a trop de gens dans ce pays, ça fait un bruit fou et à la caisse au Franprix il faut attendre 20 minutes pour payer un paquet de Tuc, ça fait 37 secondes par Tuc. Mais quand on parle de protéger nos valeurs, pitié, la dernière à s'être battue pour la France, c'est Barbara Pravi à l'Eurovision en imitant Piaf, et elle a perdu face à un groupe d'italiens cocaïnomanes à tétons percés.

La France, c'est foutu, la nation de Victor Hugo est devenue celle d'Hugo des Ch'tis à Cancun, quant à Lamartine, il a été remplacé par la Martine, de Lille, la mère Aubry, qui est tellement pas jouasse qu'en un regard elle peut castrer symboliquement même les gens qui n'ont pas de testicules. La France en 2021, c'est juste un panel de coins instagramables pour Chinois, où tous les 2 ans les fans de Marine Le Pen lisent le nouveau Houellebecq, un de leurs deux bouquins de l'année, avec le Goncourt, sauf celui de 2020 parce que c'est un noir qui l'a eu.

Moi je serais incapable d'être migrant, le seul déplacement que j'ai effectué c'est il y a 4 ans passer de RTL à ici, parce que j'avais envie de faire une action désintéressée. Mais le truc, c'est que je suis français, je le sais parce que j'aime la mie de pain, les lettres, surtout le B, et que je suis dépressif. Parce que si dieu m'avait fait Afghan, il est probable que je chercherais à me barrer, l'Afghanistan, c'est ce pays hostile où Justin Bridou fait 0% de son chiffre d'affaire.

Et là-bas il y a les talibans, des types poilus qui ressemblent à des hipsters mais sans job dans le graphisme, or moi qui m'y connait pas mal en politique internationale, j'ai analysé la situation, mon constat est sans appel : ils sont méchants. Avec les femmes notamment, il y a 15 jours, ils ont interdit aux femmes de voyager seules plus de 72 kilomètres, je sais pas ce qu'ils ont avec le 72, ils sont aussi persuadés que là-haut il y a 72 vierges, là si se trouve ils sont en train d'attaquer le château de François Fillon qui est dans le 72, la Sarthe, l'autre se retrouve à leur jeter depuis le rempart la cire chaude qui reste de l'épilation de son épouse.

Mais en fait non, c'est une sottise, comme dit souvent Dr Dre, parce que par définition, les Afghans qui viennent chez nous fuient justement les extrémistes. Eux, ce sont les gentils, vous voyez je maitrise la géopolitique. Seulement le souci, c'est qu'ils arrivent en groupe, or, Emmanuelle Béart l'a dit le jour où elle a accueilli dans son F4 son 125ème sans papiers, qu'elle a scotché au plafond parce qu'il y avait plus de place, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !