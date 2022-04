Tanguy un peu attristé par l'actualité nous conseille de nous méfier des gens qui retournent facilement leur veste et de bien nous renseigner avant d'aller voter ce weekend…

Bon, les amis, ça a été une belle semaine de mer… heu, d'actu. Déjà, la campagne présidentielle intéresse moins les Français que les ceintures de chasteté les chaudards de Mikonos. Un sondage révèle que seuls 66% d'entre nous comptent aller voter, les deux-tiers des pays du monde sont peuplés de gens qui crèvent d'envie de le faire, et nous on va mater "Maison à vendre" sur M6 à la place, alors qu'on devrait plutôt s'occuper de la maison à louer pour 5 ans qui est dans le 8ème à Paris, c'est nous qui décidons de qui on envoie là-bas, c'est super, c'est comme jouer aux Playmobils mais avec des vrais gens. Qui on va y mettre ? Macron et Brigitte ? Le Pen et Fifi, Grisou, Poupouille, ses chats ? Mélenchon et son ego ?

Alors j'entends beaucoup la phrase "oui, je me retrouve pas dans les candidats qui se présentent", ah bon, pourtant ils sont 12, si tu es de gauche, il y en a 4, si tu es de droite il y en a 4, si tu veux la Révolution, il y en a 2, si tu aimes les actions humanitaires, tu peux voter Hidalgo, et si ton truc c'est la grosse fiesta à sa mère, il y a Lassalle, l'homme qui rentabilise le mieux au monde sa bouche, puisqu'avec il peut boire, souffler dans des sarbacanes à boules, chanter "qui c'est qu'a fait caca dans la bruyère" et dire "zdzodh", ce qui peut signifier aussi bien "votez pour moi" que "les cocos, je suis raide def, je vais me coucher".

Alors bien sûr, aucun candidat ne vous correspondra jamais à 100%, mais voter, c'est faire des compromis, c'est comme un conjoint, si torse nu il ressemble à Brad Pitt dans "Fight Club" mais qu'il ronfle comme un vieux porc, il faut faire abstraction du bruit pour se focaliser sur les abdos. Tout le monde fait ça, le mari de Mariah Carey, si sur la période de Noël il vit avec des boules Quiès, il reste très amoureux. Quand chez Flunch il y a 12 entrées, on crie de joie, mais là on a 12 candidats et on fait la fine bouche, en fait je crois qu'on est trop gâtés. On est devenus ces gosses pourris qui pètent un câble à la caisse chez Leclerc si on leur achète pas le distributeur de bonbons Pez à l'effigie de Salamèche.

Ah là là, quelle semaine nulle, à Paris, ça fait 3 jours qu'il pleut, mais le pire c'est pas ça, ce sont vos potes qui disent "sympa le temps pour un mois de novembre", et qui se croient drôles. Et s'il n'y avait que la pluie, on s'en fout de la pluie, je suis breton, je suis né sous la pluie, j'ai grandi sous la pluie, bah toute cette eau n'a-t-elle pas généré la plus belle plante qui soit ? OK, je prends ce manque d'enthousiasme comme un affront personnel.

Non, le pire dans l'actu, c'est la guerre en Ukraine, ces cadavres ligotés, ces femmes violées, ces enfants assassinés, pendant que nous, chaque jour, on continue d'acheter pour 800 millions d'euros par jour de gaz et de pétrole à Poutine, même moi qui aime le confort, j'ai un matelas et un sur-matelas pour plus de moelleux, pour sortir de mon lit il me faut une corde et des poulies, même moi ça me donne envie de faire du vélo et de vivre dans une hutte collective en regardant Zaz et Christophe Mali du groupe Tryo faire l'amour, sur une natte en osier avec trois concombres bio.

Alors les fans de Poutine, parce que Poutine a des fans, disent "là il abuse, mais avant c'était un mec comme ça", ah bon, la guerre de Tchétchénie 300 000 morts, la guerre en Géorgie 1600 morts, petit bilan pour Poutine, ça revient au bowling à foutre la boule dans la gouttière. La guerre du Donbass, 10 000 morts en 2014, je ne parle pas de la Crimée ni de la Syrie par manque de temps, la liste des guerres qu'il a faite est plus longue que celle des filles à qui Leonardo DiCaprio un jour a montré sa bistouquette. Mais ces morts-là, on n'a pas voulu les voir, ni nous ni Mireille Mathieu, qui allait chanter à Moscou pour l'anniv de Poutine, ce qui est le dernier cadeau qu'on voudrait recevoir sauf si on a perdu ses tympans.

Ni Fillon, ni Thierry Mariani, ni Jean Lassalle, que tout le monde prend pour Justin Bridou en plus fun mais qui en 2017 est allé serrer la pince de Bachar al-Assad en Syrie, Bachar aussi a le droit de faire des diners de cons. Ni Depardieu qui il y a un mois ½ encore postait sur son compte Instagram une photo de lui et Poutine avec écrit en légende "l'amitié", aujourd'hui le même quand il chante Barbara sur scène remplace les enfants de Göttingen par les enfants de Marioupol, le forceur quoi, on t'a vu Gégé, lui pendant la 2nde guerre, il aurait peint sur un mur "à bas Hitler", mais en 47. Là niveau retournement de vestes, ça revient à retourner toute la boutique Devred, avec l'équipe de vente.

