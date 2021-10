En Inde, le ministre des transports songe à remplacer les sirènes de la police et des ambulances par des airs de flute et ça fait remonter des traumatismes à Tanguy ...

Il y a différentes sortes de pollution : la pollution de l’air, récemment j’ai fait du Vélib dans un couloir de bus derrière un bus, ensuite j’ai craché pendant 2h, comme un lama ou un joueur de la Ligue 1 Uber Eats. La pollution de l’eau, moi en Bretagne pendant 2 décennies j’ai bu de l’eau du robinet coupée au lisier, j’ai tellement ingéré de caca de cochon que je pourrais tutoyer Justin Bridou sur toute une vie.

La pollution visuelle, qui a connu trois étapes :

1. La barbichette du rappeur La Fouine

2. Les Crocs vertes

3. La doudoune sans manches Burton de Bruno Retailleau.

Il y a la pollution spatiale, on a envoyé Thomas Pesquet bosser dans l’espace, résultat il ne branle rien, il passe sa vie à prendre des photos de la baie de Somme avec son iPhone, Pesquet c’est un Yann Arthus-Bertrand qui serait monté un peu trop haut avec son hélicoptère.

Et surtout on a la pollution sonore, la plus atroce car elle est fourbe, vous êtes un mec, vous allez chez Etam Lingerie peinard vous masturber au rayon soutien-gorge, la vie quoi, quand soudain paf, le magasin fout le dernier Maitre Gims qui couine, et immédiatement c’est la panne intime. Ça le fait à tout le monde, personne ne fait l’amour sur du Gims, même lui quand il fait l’amour, il parle avec la voix de Laurent Romejko pour ne pas s’entendre lui. Il se retrouve à dire à sa moitié « bébé, on fait un 72-3 ? », elle répond « et bien Laurent, le compte est bon ».

La pollution sonore est partout : au parc, il y a les enfants qui hurlent, pour ne rien dire car l’enfant est superficiel, « hé toi t’es bête », « non c’est toi qu’es bête », et il n’y a pas un adulte pour se lever de son banc et crier « savez quoi, vous êtes deux cons », au motif que personne n’a envie de finir à l’HP. Autre pollution sonore, les ados, personne ne leur a révélé l’existence du casque audio, parce que les mini-enceintes portables accrochées au vélo et qui diffusent à fond « do do donnez-moi d’la moulaga », on a envie d’aller chez Europcar et leur dire « j’aimerais louer un SUV, le plus gros que vous ayez, pour 9-10 minutes ».

La pollution sonore est partout : au ciné les bruits de pop-corn, au théâtre il y a toujours quelqu’un qui tousse, ou qui a un rire pas possible, et qui se marre du début à la fin, même au spectacle des Bodin’s. Et c’est à cause de ces gens-là que certains humoristes continuent leur carrière, ils se disent « yes il est bien reçu mon sketch sur les meubles Ikéa vachement durs à monter qui n’a jamais été fait, allez si j’en faisais un sur les relations homme-femme ? » et on réalise un jour qu’en fait la dame au 1er rang souffrait d’une déformation de la glotte. Moi, j’en peux tellement plus du bruit que je suis à 2 doigts de lancer Radio Signes, une radio entièrement diffusée en langue des signes et pas filmée.

