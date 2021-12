En 2008 Roberto Cazzaniga, joueur de volley professionnel italien, entre en relation au téléphone avec une femme qui lui dit être une mannequin connue. Aujourd'hui il réalise qu'en 15 années, il a viré à la fausse Alessandra Ambrosio un total de 700 000 euros. Tanguy nous raconte ...

J'ai horreur des italiens. Oui, parce que ces gens ont tout ce que je n'ai pas. Ils arrivent à parler avec les mains, moi avec les miennes j'arrive même pas à faire entrer une couette dans une housse de couette. Les italiens ont des poils, ce qui est utile quand il fait froid, c'est dommage qu'ils vivent en Italie, il fait chaud, alors que les suédois sont là à végéter dans la neige et eux sont pelés comme des culs, la nature est mal faite. S'il y a un Dieu là-haut, il a créé l'homme un soir de fondue, il a perdu son bout de pain dans le fromage, ses potes lui ont dit "t'as un gage, tu dois créer un truc What The Fuck", il a répondu "ok, j'ai une idée, l'humain".

Les italiens arrivent à être élégants en chemise noire, et ce dès 1922, alors que nous, si on porte ça, on a juste l'air de veufs corses qui enterrent le mec ayant regardé la sœur du neveu qu'a le fils du boulanger du bled d'à côté. Et puis les stars de la chanson italienne, on les a réhabilitées, mais avant on trouvait ça atroce, ce sont les stars de la chanson québécoise qui nous ont permis de relativiser. Alors juste, pardon, je vais avoir un propos genré, Alice Coffin va me manger, mais les femmes italiennes, qu'elles sont belles, Monica Bellucci, Ornella Muti, Isabella Rossellini, Barbara Pompili, ah bah c'est une actrice, elle joue le rôle d'une écologiste dans le gouvernement Castex. Elle joue mal, personne n'y croit, mais allez, 24-25 ans de cours Florent, elle devrait s'en sortir.

Et ils sont partout les italiens, ils ont infiltré tous les rouages du pouvoir, que font les juifs ? Marlène Schiappa, origine italienne par sa mère, Eric Dupont-Moretti, origine italienne par son grand-père, en fait il est double, certains soirs il est plutôt Dupont, il se colle devant TPMP en flatulant, certains autres c'est Moretti qui prend le pouvoir, et il dit à sa compagne, "hm, Isabelle moi qui aime la chasse, ce soir je fais le chasseur, tu fais la poularde, je suis désarmé, enfin, pas totalement". Ah bah les gens qui ont l'air renfermé dans l'intimité sont les plus festifs, Christine Angot à la queue-leuleu elle tient 17h. Les italiens ont noyauté le gouvernement, Jean-Baptiste Djebari, Julien Denormandi.

Alors attention, certains italiens sont restés en Italie, ça va pas durer parce qu'avec la montée des eaux due au réchauffement climatique, la botte là, ça va devenir une tong. Donc la prochaine vague d'immigration, ce seront les italiens, ils viendront tous chez nous, en traversant les Alpes à pied, avec des fringues Gucci lacérées, Roberto Benigni, Rocco Siffredi, qui dans la tempête dira "accrochez-vous à moi", Andrea Bocelli, qui dira "mais zut à la fin c'est par où ?".

Par contre, j'espère qu'on n'accueillera pas Roberto Cazzaniga, parce que c'est un con. Je vous explique, j'ai lu ça sur le site de LCI, la chaine où David Pujadas a pris sa retraite, il joue à Je te tiens tu me tiens par la barbichette avec Arlette Chabot, donc il perd. Roberto Cazzaniga est un joueur de volley professionnel, ça consiste à sauter le long d'un filet, donc comme les poissons dans l'Atlantique nord, et en 2008, il entre en relation au téléphone avec une femme qui dit s'appeler Maya, donc moi qui était gosse dans les années 80, là j'aurais répondu "c'est ça, moi je suis Albator", et j'aurais raccroché. Mais lui se fait avoir, parce que les jeunes sont idiots, il discute, très vite Maya lui dit qu'il s'agit d'un pseudo, qu'en réalité elle est Alessandra Ambrosio, modèle pour Victoria's Secret, la marque de lingerie hyper genrée qui fait remonter les seins des femmes jusqu'à leurs oreilles. Donc là, vous êtes simple volleyeur, c'est comme footballeur mais sans argent, une fille vous dit au téléphone "je suis un top-model au corps dément, ça te dirait qu'on soit potes ?", vous sentez l'arnaque, moi la fois où Marthe Villalonga m'a appelé, j'y croyais déjà pas, j'ai répondu "c'est ça, vous dites ça pour m'exciter", en fait c'était vraiment Marthe Villalonga, elle s'était trompé de numéro.

