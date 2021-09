Ce weekend c'est la fête de l'Huma et Tanguy nous donne le programme

La vie est morne, nos amis sont cons, votre conjoint est nul, la série « Meurtres à » sur France 3 a déjà fait 2 fois chaque ville, il y a même eu un Meurtre à Dunkerque, l’histoire d’un type que se poignarde lui-même parce qu’il refuse de vivre à Dunkerque, bref, on s’ennuie. Heureusement, ce week-end, tout reprend, moi je serai en spectacle à Nantes, avec l’espoir de retrouver Xavier Dupont de Ligonnès dans la salle, si ça se trouve, ça va faire comme les airpods, on va dire « ah bah non en fait, ils étaient sous le coussin », alors qu’on cherchait partout ailleurs.

Donc moi à Nantes, vous, Nagui, ferez « The Artist » à la télé, à Paris, mais tous deux nous ne sommes pas représentatifs de la population, il y a aussi des gens de gauche. Mais pas gauche molle genre France Inter, qui a le caleçon moite en croisant Yannick Jadot, tandis qu’il dit au ficus qui est dans la rédac « je vais vous sauver bébé, toi et les autres ». Non, de la gauche-gauche, la vraie, celle qui veut pendre Bernard Arnault par les testicules tout en l’empoisonnant en l’obligeant à manger des raviolis Lidl, fatals pour son organisme. Et une fois par an, tous ces gens se réunissent à la Fête de l’Humanité, le grand rassemblement des communistes, c’est comme le Musée d’Histoire Naturelle, sauf qu’ils bougent encore.

La Fête de l’Huma, le concept est basique, il y a des concerts, il y a des merguez, il y a des pervers, qui se baladent entre deux énormes tranches de pain dans l’espoir d’être pris avec une merguez et de finir dans la bouche d’un militant de Saône-et-Loire.

Les concerts, parlons-en, cette année, il y a 3 scènes, la scène Angela Davis, la scène Nina Simone, et la scène Joséphine Baker, ils ont voulu célébrer 3 icônes noires mais engagées, d’où l’absence de scène Magloire. Niveau concerts, il y a de tout, ça va de Lofofora, c’est du métal qui décorne les cocus, à Hervé, Suzane ou Sofiane, maintenant les chanteurs ont juste un prénom, même Julien Clerc, en 2021 sur ses albums il marque Juju. Avec en tout petit « mais tu peux aussi m’appeler ma petite chose ».

Samedi il y a IAM, le concert est interdit aux détenteurs du pass sanitaire, à l’entrée il faut juste venir intubé en criant « votre vaccin, j’y crois pas », et c’est bon.

Samedi soir 22h45, il y a Tryo, le groupe cool-cool qui en 30 ans de carrière n’a généré aucune bagarre dans ses lives, même si vous crevez l’œil d’un gars en dansant en lui enfonçant votre joint dans le regard, l’autre vous dit « peace man, c’est quoi un œil par rapport à ce que subit Gaïa, notre mère la terre, tous les jours, tu vois ? » et il recommence à faire du air-jembé sur ses cuisses.

Dimanche, il y aura Yseult, la chanteuse égotique qui a écoulé 170 disques mais se prend pour Mariah Carey, la diva du pauvre, je pense qu’elle va venir juchée sur un char de 50 mètres de haut en criant « personne n’a le droit d’avoir un avis sur moi ». Sont prévus aussi Louis Chedid et Alain Souchon, les deux petits pères qui au max dans leur carrière sont montés à 5 décibels. Si en plus on leur colle Philippe Delerm et Christophe André dans la pièce, on aura l’impression de pénétrer dans une salle de shoot après prise de substances par des profs de lettre. Enfin, dimanche, il y aura Trust, le vieux groupe de hardos qui puent l’huile de vidange et Boulevard des Airs, c’est le contraire, ce sont deux petits gars tellement propres que leurs femmes s’en servent en tant que savon. Ils ont le charisme d’un service à thé mais plein de tubes, Boulevard des Airs, ça ressemble à un parti centriste qui se serait mis à la chanson.

