Le Alain Duhamel de la vanne, le Balladur du lol, notre cher Tanguy fait aujourd'hui sa 1003ème chronique sur France Inter et ça lui donne le vertige. La vie n'est qu'un éternel recommencement…

La vie n'est qu'un éternel recommencement. La vie n'est qu'un éternel recommencement. Voilà, j'ai fait ça pour que vous réalisiez que la vie n'était qu'un éternel recommencement. Tous les jours on fait la même chose, moi je suis là, à midi 10, parfois 11, parfois 16, selon le bon fonctionnement ou pas de votre horloge interne, Nagui. Et c'est pareil pour tout le monde, Anne Hidalgo, chaque matin, se réveille, son mari lui apporte son petit-dej au lit, elle réalise que sur le plateau il y a 20 croissants 15 pains aux raisins donc elle se dit "il a une mauvaise nouvelle", là son mari lui dit "ma rose, un sondage te donne en baisse, tu es à 0,2%", elle remarque qu'il a retiré du plateau tous les objets tranchants afin qu'elle n'attente pas à ses jours, couverts, tasse, verre, le café a directement été versé sur le plateau, et même les bouts des croissants ont été rongés par Fifi, un des rats de leur cheptel. A part Arielle Dombasle qui tous les jours vit un truc différent, elle peut se filmer en train de dire "oh life is beautiful" dans un riad à Marrakech ou se filmer en train de dire "I love oceans ah" sur la plage d'une ile grecque, ensuite il y a son tuteur de son groupe anti-drogue qui la plaque au sol, tous on vit chaque jour la même journée.

Moi par exemple, chaque jour je viens ici, le vigile me dit "qui êtes-vous déjà ?", je réponds "je suis un ami de Daniel Morin", Morin il vit à France Inter, c'est la mascotte, c'est comme le chien de Bernard Montiel il y a longtemps mais en moins soigné. J'arrive dans le studio, à 12h10, ou 22, je fais ma chronique, et je m'en vais écrire pour le lendemain, une existence à mi-chemin entre celle de Balzac et celle de Difool. Mais comme la vie passe très vite, Noël c'est dans 10 mois, la fin du happening de Blanquer dans 2, on va enfin nous révéler qu'il s'agissait d'un comédien de la ligue d'improvisation de Seine-et-Marne, bah on se rend pas compte que le temps passe, tempus fugit comme disait Virgile, carpe diem comme disait Horace, "grouille-toi connard on est à la bourre", comme dit Nabilla à Thomas quand ils doivent aller faire les courses avant que le magasin Vuitton ferme.

Mais cette semaine, je me suis pris le réel en pleine face, parce qu'Alexis le Rossignol m'a envoyé une photo, pas de son sexe, on ne sait plus s'amuser dans le monde de l'humour depuis que Gaspard Proust un jour est arrivé avec des textes. Non, il m'a envoyé une capture d'écran sur WhatsApp, vous connaissez, c'est cette appli à la con qui fait que quand vous êtes dans un groupe intitulé "cadeau commun anniversaire Seb", 2000 messages sont échangés, vous passez 4 jours juste là-dessus, et à la fin quelqu'un écrit "bon en fait je propose que chacun lui prenne un petit truc". Je pense que WhatsApp a été créé par quelqu'un qui détestait vraiment les gens, un nazi ou le compositeur de Baby Shark. Bref, Alexis m'a envoyé une capture d'écran de YouTube, qui référence mes chroniques dans un dossier dédié, avec à côté le chiffre 1000, oui, cette semaine, j'ai fêté ma 1000ème chronique à Inter, et pas un geste de la direction, je demandais pas grand-chose, une fête avec des filles, des dragons de Komodo, Dita Von Teese et Sardou, que tout le monde soit tellement ivre que les gens crient "à poil… Sardou", la vie, quoi. Un feu d'artifice, sur la Maison de la Radio on a 2000 m2 de rooftop, jamais il y a la moindre orgie sur le thème de la Rome antique, cette toge Nagui, avec un trou devant, 5 ans qu'elle est dans votre cartable pliée et qu'elle n'a pas servie. 1000 chroniques, mais qui a fait ça avant ? On est sur un record, si j'additionne à ça les 9 ans de RTL, plus les petites radios avant, plus la télé, je dois en être à 7000 au total, si j'imprime tout, le tas de feuilles A4 niveau hauteur est classé entre le Mont Ventoux et le Puy de Sancy.

