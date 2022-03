Mardi dernier Élisabeth Borne, ministre du travail, est allée sur LCI et a déclaré : "lundi, fini le masque en entreprise, c'est la fin des distances", Tanguy se réjouit de cette nouvelle.

Les gens sur internet m'écrivent souvent "ouais, Pastureau collabo, quand est-ce que tu vas arrêter le masque, fils d'Hakim le forgeron de la tribu de Dana". C'est vrai que si vous voyez les vidéos de nos confrères sur RTL, Europe 1, moi je le fais parce que j'aime bien regarder des gens gagner plein de fric, mais pas seulement, j'aime bien aussi regarder Alexis Le Rossignol, ça fait longtemps qu'ils n'ont plus de masques. Mais nous, c'est le service public, on doit montrer l'exemple, c'est pour ça qu'on ne se drogue pas, même Leïla, qui hurle 13h et qui, quand on reçoit Pierre Lemaître, qui est moins fun qu'une mononucléose, est capable de crier "wouhou Pierrot", cet état est naturel chez elle, j'en parlais récemment avec l'équipe de psychologues qui défont ses lanières avant l'émission, ils me disaient "avant, on gérait Francis Heaulme, bah pareil, ce sont des gens qui sont dans l'excès". Donc nous sommes masqués, alors il y a des avantages, quand l'invité est ennuyeux, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui mais parfois on a des actrices, bon bah on peut bailler sans se faire gauler, on a juste le masque qui se gonfle un peu, ça ressemble à un short de bain quand on se met dans l'eau, sauf que notre bouche ne rétrécit pas, elle, quand il fait froid. Heureusement puisque sinon les Islandais auraient de toutes petites bouches, Björk sur ces albums ça ferait 25 ans qu'elle fait de l'ASMR.

L'ASMR, j'explique, ce sont des stimulis auditifs destinés à apporter plaisir et détente, on fait de petits bruits, ça a été inventé en 2002 par Carla Bruni. Le masque, c'est pratique, déjà parce qu'on ne se fait plus la bise, la bise c'est atroce, on reçoit en plein nez les haleines de café froid de toute la boite, il faut savoir que le mollah Omar, à la base, avait un CDI à la Bourse de Paris, mais en 95 il a fait la bise à Jean-Pierre Gaillard qui la veille avait fumé des menthol, 3h plus tard il était dans l'avion pour Kaboul en hurlant "je vais anéantir l'Occident", il est devenu chef des talibans. Le masque a donc des côtés sympas, moi je ne me suis pas lavé les dents depuis 6 mois, il me reste juste les deux dents de devant, 3 bouts de bois je suis un castor, mais bon, on s'en est lassé.

Et là, bonne nouvelle, mardi, Élisabeth Borne, ministre du travail, est allée sur LCI, elle avait l'air réjoui, alors que d'habitude elle tire la même tronche que Dracula face à un buffet végane. 2ème indice, elle portait un gilet rose vif, or on ne porte pas un gilet rose vif si on a une mauvaise nouvelle à annoncer, les vêtements sont un signe, un médecin qui vous annonce qu'il vous reste 9 jours à vivre porte rarement un sweat-shirt Pikachu et Léa Salamé n'a pas de T-shirt avec écrit "alors la grosse elle avance cette vaisselle", non, elle reste sur le concept des femmes puissantes. Donc quand j'ai vu Mme Borne en rose, avec un sourire tellement grand qu'on aurait dit un smiley joie qui aurait pris un coup de pelle, je me suis dit "Zaza, l'a une bonne nouvelle pour nous les gueux". Et là, elle dit "oui, lundi prochain, le 14, on va suspendre le pass vaccinal", ça, on savait déjà, ça veut dire que Florian Philippot va pouvoir retourner au resto, un an qu'il bouffe des chips devant la télé chez Francis Lalanne qui a les pieds qui sentent, donc le 1er œuf mayo de brasserie qui va lui couler dans le gosier, ça va lui faire un orgasme. Et là, Élisabeth Borne, qu'Anne Hidalgo par réflexe appelle Élisabeth Borne Vélib, va plus loin, et dit "en plus, lundi, fini le masque en entreprise, c'est la fin des distances", et ça, c'est bon, 2 ans de distanciation à rattraper, ça va être chaud, lundi je ferai ma chronique sur vos genoux, Nagui, je prendrai une petite voix, comme la marionnette de Panacloc, je dirais "ça va les trouducs", à moi le grand public.

