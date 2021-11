Cette semaine,Tanguy était sur le Twitter de La Chaine Parlementaire et y a vu une interview d'Alain Perea, député République en marche de l'Aude, qui défend la chasse ...

Souvent je regrette d'avoir dit certaines choses dans mes chroniques, dans presque toutes en fait, je crois qu'en réalité je me hais. Alors je sais que vous vous dites "c'est bizarre, il a tout, le mec", mais arrêtez avec ça. Qu'est-ce que vous croyez, que je n'ai pas autant de défauts que vous ? J'en peux plus de cette injonction à être parfait. Cette pression, mais transposez donc vos désirs inassouvis sur vos gosses comme tout le monde, inscrivez-les au tennis en pensant qu'ils seront les futurs Nadeaux. Un Nadal, des Nadeaux.

Moi, je regrette tout ce que j'ai dit. Sur la pratique de la chasse par exemple, j'ai été injuste, ça fait 4 ans qu'ici je traite les chasseurs de tous les noms d'oiseaux, c'est peut-être pour ça qu'ils se tirent dessus entre eux. Sans doute avais-je envie de vous plaire Nagui, mais aujourd'hui je m'en bats les paupiettes, je suis installé à France Inter, tout le monde ici me mange dans la main, enfin en tous cas le monsieur qui répare la machine à café m'aime bien, bon. Je n'ai plus besoin d'être anti-chasse pour vous plaire, et je réalise que j'ai pris parti de manière éhontée pour la faune, alors que si on met un chasseur et un chevreuil, qui potentiellement va me payer une bière, ou 12, ce n'est pas le chevreuil.

Un chevreuil, c'est égoïste, combien de chevreuils, dans toute l'histoire du Téléthon, ont donné ? Voyez. C'est Inter qui m'a contaminé, vous croyez que sur RTL j'étais contre la chasse, non, je clashais Taubira, je me moquais de l'écriture inclusive, j'ai fait des papiers entiers sur la détestation des roms. D'autant que les chasseurs ne sont plus des chasseurs, ce sont des acteurs de la biodiversité, c'est écrit sur leur site, ce sont aussi des défenseurs de la ruralité, je dois avoir un problème d'audition, à trop écouter Leïla hurler "Le dernier jour du disco" de Juliette Armanet, ça m'a vrillé les tympans.

Parce que moi j'avais compris défonceurs de la ruralité, du verbe défoncer, je défonce, tu défonces, ou je me défonce quand on est de Belgique. Mais c'était défenseurs, du verbe défendre. Et maintenant que je suis ouvert à tous les principes, même les plus absurdes, j'ai compris qu'on pouvait défendre la biodiversité en l'abattant de 12 balles, si Bordeaux défendait ses buts de la même manière, ils seraient pas 18ème de la ligue des esclaves Uber Eats à vélo là.

Ben oui, prenez une grive vivante, elle est en danger, mais une grive morte, elle ne risque plus rien, si on élimine toutes les espèces une par une tout de suite, on sera plus détendus quant au futur de la planète. En plus, l'album Panini du WWF comportera juste 3 images, de Sébastien Chabal en train de se doucher parce ça rappellera la vie de la vache des Highlands en Ecosse quand il flotte, ça fera de sacrées économies.

Et cette semaine, j'étais sur le Twitter de La Chaine Parlementaire, je consulte pour ça, une équipe de 25 psychiatres, et là-dessus j'ai vu une interview d'Alain Perea, député République en marche de l'Aude, qui défend la chasse. Il est lui-même chasseur, tous les dimanches il devient un acteur de la biodiversité, et on lui parle des accidents de chasse, ça arrive, parfois un chasseur en prend un autre, aux cheveux blond vénitien, pour un renard, et le descend, ou l'inverse, il arrive qu'un chasseur pensant tuer son beau-frère abat en fait un renard, c'est le seul moment dans la vie d'un renard où il peut entendre la phrase "tu vas payer Jean-Yves, pour m'avoir fait cocu".

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !