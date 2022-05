Demain soir, Tanguy joue son spectacle en Mayenne et il se trouve qu'à Changé, un petit village de la région de 6200 habitants, le taux d'incidence explose, 3 fois plus que dans le reste de la Mayenne. Le mystère perdure quant à la cause des contaminations...

Demain soir, je joue mon spectacle en Mayenne, un département atypique puisqu'un habitant sur deux y est un cheval, l'autre une vache, qui cohabitent avec une espèce moins belle, au pelage moins soigné, à part ceux qui se taillent le pubis, l'être humain. Alors, mes fans, le Pastu crew, composé de ma mère et une amie, le savent, j'ai vécu en Mayenne, j'ai fait ma 1ère et ma terminale au lycée Victor Hugo de Château-Gontier. Château-Gontier, tout le monde voit ? Bah non, bien sûr. Et bien c'est la 2ème commune la plus peuplée du département, avec 11.000 habitants, pour vous dire la taille des autres, en Mayenne il y a des communes qui sont plus petites que Teddy Riner quand il lève les bras. Vous rentrez un nom de commune dans Waze, le truc vous dit "mais va te faire voir Martine avec tes recherches de bleds, la Chapelle-au-Riboul, on est à peine rentré qu'on est déjà sorti, comme dans ta sœur", oui, j'ai pris l'exemple d'une version de Waze qu'on pourrait régler en mode de la Tourette. "A gauche, connard". "Tu veux vraiment aller à Cambrai, t'as pas de vie, 'spèce de plouc". Si Waze veut m'embaucher, j'ai plein d'idées. Le mode Eddy de Pretto, qui vous amènerait aux meilleurs endroits pour se pendre. Le mode Philippe Poutou, qui vous amènerait aux meilleurs endroits pour pendre un patron du CAC 40, parfois, vous arriveriez avec votre patron du CAC40 sous une grosse poutre, il y aurait déjà 10 fans d'Eddy de Pretto en train de faire la queue, et un qui vous dit "non moi je suis fan de Mylène Farmer, depuis 84, mais j'ai toujours acheté dans le neuf, j'avais pas de poutre". Et Anne Hidalgo au bout de la file qui pleurerait en disant "j'ai fait 1,8%, je fais tellement pitié que ce sont des gens qui ont ouvert une cagnotte Leetchi pour financer ma corde".

Bref, demain je joue en Mayenne, donc quand c'est comme ça, je vous le dis à vous, Nagui, qui découvrez le show-biz, on fait de la promo. Pour élargir son public et éviter que dans la salle il n'y ait que des auditeurs de France Inter, il faut aussi des jeunes, et des gens propres. Par exemple, le week-end dernier, Morgane Cadignan a joué à Nice, ville de droite, juste avant, elle a fait la web-TV d'Éric Zemmour, Saucissontricolore-TV, en bidouillant son CV, elle a dit être née à Sedan, d'une identitaire russe et d'un sanglier des Ardennes, elle a lâché un petit "les arabes c'est pas mon truc", paf, gros succès à Nice, Christian Estrosi a jeté sur scène le legin avec lequel il fait son jogging.

Mais moi, le problème, c'est que les gens pensent déjà que je suis de droite, tout ça parce qu'une fois j'ai dit que si j'étais camionneur j'accrocherais dans la cabine un poster de Valérie Pécresse nue le oui-oui seulement masqué par une pancarte avec écrit "pitié, il me faut 3 millions d'euros". Donc ma promo, je l'ai faite sur une radio neutre, France Bleu Mayenne, par téléphone, lundi 17h10, on m'a appelé à 17h et j'ai été mis en attente, ce qui fait que j'ai écouté France Bleu 10 minutes, alors ne le faites pas. Voilà. Je sais c'est Radio France, logique de groupe, on doit être corporate, bla bla, mais à un moment, il faut dire la vérité aux gens, à 17h05 lundi, France Bleu Mayenne a diffusé le duo Grand Corps Malade–Kimberose, et j'étais pas prêt. Je me suis vomi dessus, j'avais un T-shirt Chevignon, on ne voyait plus que che, des jeunes m'ont dit "wesh, stylé le T-shirt, tu parles comme nous, gros".

Je ne juge pas, Kimberose est une artiste soul géniale, même à la soirée des 97 ans d'Alain Juppé, si elle y chantait, Juppé se mettrait à guincher du boule, en repensant à ce qu'il faisait le jour de la naissance de Nina Simone. Quant à Grand Corps Malade, cette voix, elle est plus profonde que le déficit de la balance commerciale de la France. Mais moi, j'en peux plus des duos, il y a plus que ça, est-ce que dans mes chroniques il y a Alexis Le Rossignol qui vient parler du gratin d'asperges ? Non. Il reste à sa place, moi à la mienne, on s'aime mais on sait qu'on n'a rien à vivre ensemble, finalement, ça pourrait donner lieu au couple le plus équilibré de l'histoire.

