Ce matin Tanguy nous parle de David Bennett. Un patient américain qui vient de se faire greffer un cœur de porc génétiquement modifié ...

Pendant les fêtes, j'ai regardé un film de Noël, voilà, tant pis pour la légende, je suis un être humain aussi médiocre que les autres, je vous propose d'ailleurs de me huer à 3 : attention, 1, 2, 3… Non mais je le mérite. Mais il faut me comprendre, il faisait froid dehors, le salon était décoré, à un moment j'ai regardé le sapin de Noël, il y avait un angelot en bois qui souriait, bon bah pris dans cette ambiance vous n'allez pas regarder "Roubaix, une lumière" ou "Les Nuits fauves". Non, vous faites une tisane à la cannelle, vous vous roulez dans un pyjama en pilou-pilou, avec un rabat ouvrant au niveau des fesses si vous pensez qu'on peut conjuguer Noël avec "viens voir par là Isabelle", et là, bam, c'est le film de Noël.

Moi j'ai regardé, sur Canal, "Last Christmas", un film truffé de chansons de George Michael, or j'adore George Michael, sans doute le chanteur le plus sous-estimé de l'histoire, il a sorti "Praying for time", le plus beau single des années 90, mais comme dans Wham il portait des microshorts jaunes, on l'a jamais pris au sérieux, c'est le problème du microshort, pourquoi pensez-vous que je n'en porte pas. Avec les cuisses que j'ai, fermes, saillantes, en Italie on m'a proposé de faire du jambon de Parme avec. Gisele Bündchen m'a écrit pour me dire "comment fais-tu, les miennes à côté c'est des Croustibat". Mais j'ai peur de ne pas pris au sérieux après, le microshort, ça tue une carrière, sauf si on est influenceuse à Dubaï, mais à la plage je m'ennuie, et à Dubaï on n'y va pas pour les musées. C'est du sable, du soleil et des cons. En fait, ça ressemble à la Bretagne mais avec en plus du soleil et des cons.

Bref, j'ai regardé "Last Christmas", je vous pitch, comme on dit chez les brioches Pasquier, ça se passe à Londres, une fille tombe amoureuse d'un garçon, mais elle le trouve un peu fuyant, comme Jean-Michel Blanquer quand on lui demande le matin quel protocole il a prévu pour la journée d'école à venir, vu que ça change tous les jours. Et en fait, on réalise que le garçon est décédé mais que la fille, qui a reçu son cœur en greffe, le voit parce qu'avec, elle a reçu aussi son âme, à la fin, il s'envole vers le ciel, elle lui fait des cœurs avec les doigts, il y a "Cowboys and Angels" de George Michael et on se mouche dans son pilou-pilou en se disant "autant le drame des migrants ça m'a pas trop touché, autant là purée, il neige sur Londres et elle est toute seule, c'est trop triste".

Tout ça pour vous dire qu'on peut être un homme hétérosexuel et aimer George Michael, c'est fini l'époque où en tant que mec on devait décapsuler des bières avec les dents en faisant des croche-pattes aux fans des Pet Shop Boys qui se cherchaient. Et aussi, j'ai souvent eu cette interrogation, les 2-3 fois où j'ai réfléchi, à propos de la mémoire des organes, par exemple, si on me greffe le cœur de Bruno Retailleau après son décès, est-ce qu'il se mettra à battre dès que je croiserai, à Neuilly, des dames en serre-têtes qui baladent des yorkshires ?

Parce que si les organes ont une mémoire, ça va être problématique pour David Bennett. David Bennett est un américain, comme Taylor Swift ou Rintintin, sauf qu'il avait un problème de cœur, pas un chagrin d'amour, un vrai problème de cœur, il avait le palpitant dans le même état que le corps entier de Michel Houellebecq. Il s'est donc tourné vers les médecins, il ne les a pas vu, parce qu'en fait ils étaient à sa gauche (là vous riez moyen mais celle-là je l'ai faite au siège de Google Maps, ils ont éclaté de rire). Les médecins ont réalisé qu'une greffe humaine n'était pas possible, il y avait rejet, le même que la candidature d'Anne Hidalgo par l'électorat, ils se sont donc dit "tiens, et si on lui greffait un cœur de porc ?". Parce que le porc génétiquement, est très proche de l'homme, donc on a pris un porc, on l'a modifié, Justin Bridou fait ça depuis des années, parce que ça prend moins de place à l'apéro d'avoir une saucisse sèche que de poser un porc vivant sur la table.

Sauf que là, on l'a modifié génétiquement, 3 gènes qui auraient pu ont été retirés, 6 gènes ont été ajoutés, il y a plus de gêne là-dedans que dans toute la carrière de Francis Lalanne. On a retiré le cœur du cochon, lui était contre, mais que vaut un gruiik contre l'avis de plusieurs chirurgiens ? Et on l'a greffé sur David Bennett, qui reste sous surveillance, parce que c'est une première, on regarde si Bennett ne se roule pas dans la boue, ou s'il ne construit pas une maison en brique tout en disant à un autre cochon "vieux, ta maison en paille, laisse-moi te dire que je n'y crois pas une seconde". C'est la fameuse mémoire des organes, je vous rassure, je n'y crois pas, parce que si mes oreilles se souviennent du blind-test spécial Céline Dion qu'on avait fait lors de la sortie du film "Aline", personne n'en voudra en greffe.

