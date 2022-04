Samedi dernier, Brooklyn Beckham s'est marié à sa petite amie, Nicola Peltz, qu'il avait rencontré au festival Coachella. David et Victoria Beckham ont donc organisé un mariage à la hauteur de leur ultra-richesse. Tanguy nous raconte.

Ce midi, je vais vous parler des ultra-riches, bon, globalement, ils vont bien. Quand je dis ultra-riches, attention, on n'est pas sur du Hanouna qui resigne pour 19 ans de TPMP, lui c'est un gueux. Je parle des milliardaires, ces gens qui flinguent la planète en allant acheter leur baguette en jet privé. Dans le monde, il y a 2668 milliardaires, et en 2021, la moitié ont vu leur fortune exploser, alors il y en a qu'on connait, Elon Musk, le PDG de Tesla, la bagnole la plus nulle au monde parce qu'elle est tellement silencieuse que si votre conjoint s'endort à côté, vous l'entendez ronfler comme un pourceau. On a pas ce problème si on a gardé sa Supercinq. Et avec la sécurité qu'il y a sur la Tesla, c'est compliqué en conduisant d'ouvrir la porte passager pour pousser le conjoint sur l'autoroute, on est obligé de faire avec jusqu'au bout de sa vie, alors qu'on est déjà au bout de vie.

Ensuite on a Jeff Bezos, qui devrait s'allier avec Philippe Poutou, un Bezos et un Poutou, ce serait trop cœur avec les doigts, deux fois plus de douceur. Au-delà c'est Moltonel. Cocorico, 3ème, c'est un Français, Bernard Arnault, propriétaire de LVMH, ce qui est un début de récitation d'alphabet pour un dyslexique. Et il y a de plus en plus de femmes à être milliardaires, et oui, le vrai féminisme, c'est peut-être pas se laisser pousser les poils, bande de loseuses, c'est éclater les mecs au top 50 du brozouf. Bien sûr, il y a Françoise Bettencourt, héritière de L'Oréal, la queen du jojoba, mais aussi Rihanna, nouvelle entrée dans le club des milliardaires, elle chantait ça lui rapportait que quick, et là, elle s'est dit "plutôt crever que de finir comme Madonna à 63 ans à exhiber mon boule sur Instagram". D'autant qu'à partir d'un certain âge, un boule n'a plus vraiment une forme de boule, moi j'ai un début de triangle isocèle. Il n'y a que si vous sortez avec une fan de géométrie que ça passe, parce qu'elle aime vous voir évoluer, ça fait comme un Pokémon qui serait en train de fondre.

Donc Rihanna s'est dit "mais par le slip de Jésus" (parce qu'elle est très croyante), "je vais me lancer dans la lingerie", elle a créé sa ligne, Savage X Fenty, jackpot, ça a pris, je ne sais même pas pourquoi je suis là à vous parler alors que je pourrais vendre des culottes. Pastureaux, ce serait des boxers avec écrit "tout ça avec nos impôts" sur les fesses. Alors je suis allé voir le site de Savage X Fenty, c'est accessible, 6 euros le boxer, et surtout en modèle ils ont pris des vrais gens, avec des bourrelets, des poils, à un moment j'ai même dit "Daniel ?", on peut se projeter, parce que le type en photo sur les lots de slips Dim, lui ressemble à Brad Pitt, vous avec le même slip, dans la même posture, vous êtes Jean Castex. Moi Macron me voit en slip, il me dit "salut Jeannot, qu'est-ce que tu fous dans ma chambre ?". Après, je pars de l'hypothèse que je serais en slip à l'Élysée, mais on est dans l'entre-deux-tours, Macron a besoin de voix, ça va être serré, contre un bulletin à son nom, je pense qu'il peut vous faire l'amour. Et si Brigitte se met à crier "que faites-vous en slip chez moi", répondez "mais c'est moi, Jean Castex", si moi en slip je ressemble à Castex, 99% de la population aussi.

Ah, les ultra-riches, quelle vie ils ont, eux ils kiffent, tenez, je suis tombé sur un article dans Madame Figaro, le magazine des bourgeoises à chignons. Ça parle de David Beckham, ce type très beau qui même en slip 1er prix ne ressemblera jamais à Jean Castex, lui s'il se balade en slip à l'Élysée, Macron dit "salut Gabriel Attal". Samedi dernier, Beckham a marié son fils, Brooklyn, qu'ils avaient appelé comme ça, véridique, parce que c'est le nom du quartier de New York où le rôti avait été conçu, c'est-à-dire que s'ils avaient été moins riches, le gosse s'appelait "auberge de jeunesse dans le Bronx". Brooklyn a épousé sa petite amie, Nicola Peltz, une actrice de seconde zone, qu'il avait rencontré au festival Coachella, donc ivre. Se taper quelqu'un sur un festival, à moins d'être backstage et d'avoir accès à Lenny Kravitz, on est sûr de finir avec un ivrogne, moi j'ai fait 10 fois les Vieilles Charrues, tous les gens que j'y ai croisé sont morts. De cirrhose. Je me souviens y avoir vu Iggy Pop, c'était le plus sobre, pour vous expliquer le niveau.

Bref, Brooklyn a longtemps cherché une fille ayant comme prénom Les Minguettes ou Chicago, il y a groupe qui s'appelle comme ça, mais ils sont 12 types de 75 ans de moyenne d'âge, il se sentait pas d'y aller, donc il s'est rabattu sur Nicola, qui aux États-Unis est aussi un prénom féminin, c'est un pays particulier, parfois vous croisez une fille magnifique dans un bar, elle vous dit "moi c'est Jean-Pierre", ça casse un peu l'ambiance si vous êtes conservateur.

