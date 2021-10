Au Costa Rica, les chercheurs ont détecté une zone où les gens ont une longévité incroyable. Très peu pour Tanguy…

Ce n’est pas que je ne suis pas bien avec vous, mais là je préfèrerais être au Costa Rica. Ah, le Costa Rica, ça a l’air magnifique, plein de nature, on dirait une sorte d’immense Center Parc, sans ton oncle crado en train de gratter ses verrues plantaires au fond de la piscine à vagues. Le Costa Rica, c’est une biodiversité préservée, il y a des bêtes partout, le matin dans votre lit vous retrouvez trois tortues marines et un tapir, à qui vous dites « je comprends mieux, c’est cette petite trompe qui m’a donné tant de plaisir cette nuit ».

Parfois dans votre lit vous retrouvez un dauphin en train de pioncer, parce qu’au Costa Rica les animaux ont tellement la patate qu’un dauphin peut parcourir 7 kms de nationale depuis la plage juste en sautillant sur sa queue. Là-bas il y a des dauphins qui sont vigiles à Auchan, vous piquez un produit, lààà, ils vous filent un grand coup de nageoire, vous chialez en disant « moi qui t’avais tant aimé dans le Grand Bleu ». Le Costa Rica, c’est le pays le plus écolo du monde, vous partez là-bas avec Hugo Clément, il écrase sa caméra avec le pied, et vous dit « je dénonce quoi, moi pour mon émission sur France 5, il y a pas un papier gras par terre dans ce pays à la con », oui, le Costa Rica, c’est comme la Suisse mais avec des gens bronzés.

Et au Costa Rica, les chercheurs ont détecté une zone, la péninsule de Nicoya, où les gens ont une longévité incroyable, pour les trouver, ils sont partis dans la jungle, ont crié « grille des programmes de France 3, Cyril Féraud, Damien Thévenot, Télématin », et là des dizaines de vieux sont sortis des fourrés. Donc l’AFP est partie rencontrer ces seniors, ils ont fait un article, on a Don Sato, 94 ans, qui, dit le reportage, coupe du bois dès 7h du matin et enquille avec une balade de 4 kms chaque jour, parfois il croise un dauphin sur un sentier, il le checke en lui disant « tape m’en 5 », le dauphin répond « j’ai qu’une nageoire, sale spéciste ».

Don Sato vit dans un village en pleine nature, loin de tout stress, car Amel Bent ne passe pas en tournée dans le coin, et dit se nourrir de riz, de haricots, de fruits et d’un peu de viande, parce que parfois on retrouve un dauphin mort à 180 bornes à l’intérieur des terres, on le bouffe. Le secret de la longévité serait donc une vie paisible et une alimentation saine, après, vivre 100 ans en bouffant du riz, c’est un enfer, le seul qui a l’air content avec ça, c’est Uncle Ben’s qu’on voit en train de sourire sur les paquets.

L’AFP a aussi rencontré Clementina, 91 ans, et son mari Agustin, 100 ans, tous les deux sont en forme, je pense que l’an prochain ils vont commencer le kung-fu. Et Clementina dit « à la campagne, on vit paisiblement, il n’y a pas de danger », donc pas de stress, on en revient toujours à ça, pour vivre vieux, il faut être détendu, je pense qu’on n’est pas près de perdre Michel Houellebecq, en 2050 il sera toujours en train de se décomposer, Yannick Jadot dira « voyez, il met plus de temps à de biodégrader qu’un mégot de clope ». Mais ça, ça veut dire que nous en ville, on perd des années de vie, prenez Paris, cette ZAD infâme où on fait une terrasse avec 4 palettes, ça hurle, ça klaxonne, il y a des rats qui font 1m85 de haut, la taille d’Olivier Minne, qui d’ailleurs dans son jeu s’est fait prendre sa place à un moment par un rat, Sidonie Bonnec l’a trouvé dans sa loge avec une meule de 7 kilos d’emmental, elle s’est dit « ça ne peut pas être Olivier, il se nourrit uniquement de sandwichs à la créatine ». Puis le rat a crié « vive Anne Hidalgo, notre reine à tous », et Sidonie Bonnec s’est dit « ça ne peut pas être Olivier, il n’y a pas de gens de gauche en télé », à part Gérard Miller mais il a été exfiltré. Nous à Paris à cause du stress, chaque année vécue, on en perd 4, l’espérance de vie quand on cherche à se déplacer en voiture est descendue à 26 ans. Macron, s’il gérait le pays depuis la Bourboule, aujourd’hui il serait encore frais, prenez Philippe Pétain, il s’était installé à Vichy, la bonne idée, il n’est mort qu’à 95 ans.

