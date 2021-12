On a perdu Stéphane Bern et Patrick Sébastien va se barrer, il ne va plus rester que des anonymes à Paris et ça inquiète Tanguy …

Quand j'étais jeune, que je vivais à la campagne, je rêvais d'habiter Paris, maintenant que j'ai vieilli, que j'habite Paris, je rêve de vivre à la campagne. La vie est mal faite. Il doit y avoir un très petit laps de temps, vers l'âge de 30 ans, où on est bien à la fois à Paris et à la campagne, on s'en fout, en fait, à 30 ans on vous pose dans un coin, ça roule, vous êtes un ficus. Mais passé 40, on est trop vieux pour tout ça, et surtout on est sobre, donc le trajet en taxi dans les bouchons, on ressent la durée réelle. Et si on vomit, c'est pas à cause des 7 mojitos bus dans la soirée, c'est parce qu'on a essayé de répondre à un SMS et qu'avec le roulis de la bagnole on est malade.

Moi si j'avais le choix je vivrais ailleurs, vous croyez que slalomer en scoot pour éviter les trous dans la route ça fait plaisir, je suis sûr que je pourrais être champion de ski de bosse sans jamais avoir pratiqué. Moi j'aimerais vivre dans un Center Parc, le bungalow est cosy, il y a une baignoire à bulle, le matin on ouvre le store, oh il y a des lapins, ça change du voisin d'en face à poil en train de se gratter la raie. Ah bah les lapins c'est mignon, pourquoi pensez-vous que Disney dans les dessins animés il mettait des lapins et pas des voisins d'en face à poil ? Parce qu'esthétiquement, les lapins c'est plus beau, moi j'échangerais un seul lapin contre tout le Cap d'Adge.

Paris c'est triste, c'est moche, il y a jamais rien qui change, la tour Eiffel, bon bah ça y est, on a compris que le fer c'était super, mais aujourd'hui ce qui marche c'est le bois, foutez-nous des huttes. Elle fait quoi, Hidalgo, elle nous a ouvert des jardins partagés, on s'est tous mis à faire pousser de la mâche, on mange comme les hamsters, et on doit continuer à se taper des vestiges de la révolution industrielle ? Paris, c'est atroce, les pigeons, qui bouffent tout ce qui tombe de la Brioche Dorée, sont énormes, hier j'en ai vu un tenter d'emporter une vieille dame, heureusement elle s'est raccrochée à un rat de la taille d'un veau qui finissait de manger un SDF.

Et donc comme Paris c'est nul, les stars s'en vont, on a déjà perdu Stéphane Bern, le roi de la pierre branlante et de la porte usée, il part dans le Perche. Le 25 janvier, il met en vente tout ce qu'il a dans son appart parisien, dont un portrait d'Élisabeth-Christine de Brunswick-Wolfenbüttel, mère de Marie-Thérèse d’Autriche, très beau portrait, il faut juste ne pas avoir à expliquer à des amis de qui il s'agit parce que rien que le nom ça prend 2 heures. Moi chez moi j'ai un portrait de Tex, je gagne un temps fou. Bern vend aussi un lustre signé Hervé van der Straeten, mec dont on devine vite qu'il n'est pas d'origine italienne, quand on a des meubles, la signature c’est important, moi j'ai une commode signée But, Jean-Michel But, je crois, elle côte quand même 19 euros sur Le Bon Coin.

Donc Stéphane Bern s'en va, il parle de Paris comme étant une ville violente, enlaidie et sale, je pense qu'il ne sera pas invité aux vœux à l'hôtel de ville. Et hier, je suis tombé sur une interview de Patrick Sébastien, Dieu a sans doute voulu me punir d'une mauvaise action. Il était invité du Buzz TV, une interview en ligne pour TV Magazine, là il commence à parler politique, il dit "Éric Zemmour dit des vérités formidables", bon, et ajoute "mais je n'adhère pas à son truc", je sais pas ce qu'il faut de plus pour voter pour quelqu'un que de trouver qu'il dit des vérités formidables, je crois que l'électeur est devenu trop exigeant.

Même Eric Zemmour le jour du scrutin va dire "je voterais bien pour moi mais au fond, est-ce que je le mérite ?", tout en manipulant une tête de squelette. Puis le journaliste enquille sur Anne Hidalgo, parce qu'il sait qu'Hidalgo est plus clivante que le chou de Bruxelles, soit on l'adore (son mari, son fils et les deux derniers socialistes), soit on la déteste (le reste des gens). Personne ne dira jamais "moi, Anne Hidalgo, je l'aime bien". Et là, Patrick Sébastien, qui démarre direct car son cerveau est relié directement à sa bouche sans processus de filtrage des données, dit "ah non, pas Hidalgo, elle a fait de Paris une ville crade, il y a des travaux partout". C'est vrai qu'à Paris parfois des types font un trou en plein milieu de la rue, foutent des barrières autour, et il ne se passe rien pendant 3 mois, si ça se trouve c'est un jeu de piste, il y a un papier au fond avec un indice, mais comme personne n'est au courant, ça foire.

