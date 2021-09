La société Colossal a récupéré de l’ADN d’un mammouth laineux pour le réintroduire en Sibérie

Je fais partie de ceux qui pensent que c’était mieux avant, par exemple, tout à l’heure, à 9h30, je prenais un café, bah j’étais mieux que maintenant. Là je n’ai pas de café.

Tous on est nostalgiques, à part Jean-Pierre Elkabbach, qui a l’avenir devant lui.

On rêve d’un avant sublimé, des 4L qu’on conduisait à fond en fumant des clopes, sans ceinture, on clamsait la tête dans un platane, c’était les débuts de l’écologie, mais on était bien. Moi j’aurais adoré vivre dans les années 60, le festival de Woodstock, faire frotti-frotta à 25 dans une prairie, ce que serait l’Amour est dans le Pré si M6 avait bien voulu se lâcher un peu. C’est le problème avec Karine Le Marchand, elle est coincée, parfois elle est dans la Drôme à l’orée d’un bois seule avec un solide gaillard qui lui dit que depuis 12 ans il ne fait l’amour qu’à des trous de musaraigne, et au lieu de hurler « bébé on en parle de ta binette ? » en lui sautant dessus, elle écrase sa larme et dit « ah oui, ça doit pas être facile ».

J’aurais aimé voir Joni Mitchell sur scène, ou Crosby Stills Nash & Young, à qui j’aurais crié « les gars, un conseil si vous en embauchez 3 de plus, prenez un nom de groupe, parce que là ça devient long à dire, votre truc ».

Avant c’est toujours mieux, je suis sûr qu’à l’âge du fer, les mecs se disaient « ah, c’est plus comme à l’âge du bronze ».

Et prenez Johnny, c’était mieux quand il était vivant, sa moto elle était entre ses cuisses, pas perchée à 14 mètres de haut devant Bercy soi-disant pour faire une œuvre, pardon mais sur l’échelle de la beauté, qui va de 1 à 12, on est à -40, juste derrière la météo de la Pologne.

A Bercy tout est laid, la salle de concert, moche, un parallélépipède sur lequel ils ont foutu du gazon, pour le tondre, les mecs sont obligés de descendre en rappel, avec la débrousailleuse une fois sur deux par mégarde ils coupent la corde, il y a déjà eu 3000 morts.

La statue pour Johnny, moche, je pense qu’il se retourne tellement dans sa tombe qu’il va faire St Barth-Paris en position hélicoptère.

Le ministère des finances, moche, un rectangle qui trempe dans la flotte, un dirait un susucre géant, avec à l’intérieur Bruno Le Maire, qui du coup n’a aucune pression, il peut descendre en claquettes avec un pantacourt et un T-shirt sur lequel a vomi Déficit public, son chat, comparé au quartier, ce sera Cyril Féraud à la sortie du fitness.

