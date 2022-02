Il y a encore 15 jours tout le monde criait au scandale au sujet des JO de Pékin entre désastre écologique et génocide des Ouïghours, mais depuis que nous avons remporté des médailles, plus rien. Et Tanguy a peur qu'il en soit de même quant à la coupe du Monde de football au Qatar...

Ah, les jeux de Pékin, quelle merde. Oh, pardon, pardon, je viens de dire ce que tout le monde disait avant qu'on gagne des médailles. Enfin, qu'on gagne, que Quentin Fillon machin gagne, ça fait bizarre, d'ailleurs, Fillon et gagne dans la même phrase. C'était pas passé loin, Fillon en 2017, mais que voulez-vous, lui et Pénélope ont créé le travail en distanciel 3 ans avant le Covid, or ce pays déteste les pionniers. Nous ce qu'on aime c'est le passé, on est persuadé qu'avant c'était mieux, même quelques mois avant, parfois en soirée des gens vous disent "purée Gérard Collomb, ça c'était un ministre de l'intérieur", puis vous retirez le masque à fourrure de la personne, et vous réalisez qu'il s'agit de Gérard Collomb. Comme dans Scoubidou, ensuite il vous dit "oui, ah ah, c'est moi qui ai mis le petit Darmanin à ma place, pour que le public me regrette, bien joué Scoubi", et vous dites "mais est-ce que Gérard Collomb partirait si loin dans le délire, il est fou?", donc vous lui tirez sur le visage et c'est encore un masque, en-dessous il y a Arielle Dombasle qui dit "bravo Scoubi, par contre, pas la peine de me tirer dessus, moi je plus déjantée qu'une Peugeot 206 à l'atelier tuning, on est 25 là-dedans mais ils sont tous dans ma tête".

En France, même les assez jeunes sont nostalgiques, tenez, prenez la tournée Back to basic, c'est comme Stars 80 mais pour les années 2000, on se dit "c'est dingue, les années 2000 c'était hier, et surtout c'était atroce, le World Trade Center, la crise des subprimes, Ségolène Royal en tunique bleue sur scène à Paris, rien de bon ne s'est passé dans les années 2000, Michael Jackson est même mort, conformément à sa volonté, il a été enterré sous une classe de CM1 de l'école Robert Desnos de L.A. Et pourtant les gens en sont nostalgiques, la tournée Back to basic, c'est 15 Zénith, avec les L5, Larusso, Yannick, vous vous souvenez de Yannick, "Ces soirées-là ?", moi j'écoutais ça en voiture, ça faisait "à gauche, à droite", et il y avait pas de GPS, donc je suivais ces indications-là, une fois je l'ai écouté en boucle, j'ai fait 70 fois le tour du pâté de maison. Le plus dur c'était quand Yannick faisait "en haut", là je disais à ma famille "allez, tous dans le coffre, il faut arriver à lever la bagnole", on savait s'amuser à l'époque, il y avait pas Sandrine Rousseau pour dire "gna gna gna les énergies fossiles". On faisait n'importe quoi, Nicolas Hulot aussi, d'ailleurs, mais on le savait pas.

La tournée Back to basic, il y aussi Willy Denzey, Matt Houston, Nuttea "elle te rend dingue-dingue, quand elle a son poom poom short", je sais, j'étais fait pour une carrière dans le ragga, on va pas revenir là-dessus. Il manque juste le groupe Tragedie, avec "Hey oh", paroles, je ne sais plus si c'est Boris Bergman ou Jean-Loup Dabadie, mais ça faisait, attention, "est-ce que tu m'entends ? (…), est-ce que tu me sens (…)", voilà, etc. Oui, j'ai voulu un moment qui ne me ressemble pas du tout, je m'ouvre à un humour plus grand public pour remplir moi aussi les Zénith, la tournée des centres culturels face à des profs à la retraite, c'est mignon, mais c'est pas avec ça que je vais me payer une villa sur la côte. J'ai 48 piges, vous êtes gentils, la vie à la Verlaine, à se cailler les miches entre deux croutes de pain, vous la gardez, moi je veux des piscines, du cash, il y a pas de raison qu'il y ait qu'Inès Reg qui a 29 ans et peut supporter la précarité qui remplisse.

Et là, vous vous dites "tiens, Tanguy Pastureau ne devait-il pas à la base parler des JO de Pékin ?", et bien si, d'ailleurs on me fait signe en régie que ça y est, le Livre Guiness a appelé, j'ai le record de la plus longue intro du monde. Vous passez 2ème Nagui, avec votre question à Isabelle Huppert le 6 mai 2019 qui avait duré 16 minutes 20, on avait cru qu'Isabelle Huppert était morte d'ennui, en fait non, elle avait juste sa tête de d'habitude. Oui les JO de Pékin, on est d'accord qu'il y a 15 jours tout le monde les appelait "les jeux de la honte", neige 100% artificielle, régime dictatorial à qui on sert la soupe, génocide des ouïghours, ah il fallait nous voir, fiers, drapés dans nos beaux principes et nos hashtags, mais depuis, on a eu des médailles et donc plus rien. Juste des images de gens qui skient par la Chine, ce qui n'est pas une contrepèterie, mais un jour ils y feront peut-être le mondial de la randonnée et donc… Pfff, voilà, elle s'éloigne, cette tournée des Zénith, elle s'éloigne.

