Tanguy a lu un article relatant une étude scientifique norvégienne expliquant que notre alimentation est directement liée à notre espérance de vie. Il nous donne la recette.

Bon, Nagui, mon loup, j'ai une bonne nouvelle pour vous : vous allez vivre très vieux, vous allez faire ce que dans le milieu de l'immortalité on appelle une Alain Duhamel. Resignez de suite avec France 2 pour 30 ans, si vous voulez, je peux négocier pour vous, je sais faire, c'est moi qui ai obtenu de France Inter qu'Alexis Le Rossignol soit rémunéré 40 euros. Par mois. Au départ ils voulaient le payer en rouleaux de jambon, ce serait marrant d'ailleurs qu'on soit payé en fonction de ce qu'on raconte à l'antenne, Daniel Morin à la fin de chaque mois aurait Sardou et Balkany dans son bureau, offerts, qui lui diraient d'une voix langoureuse "on t'a apporté du fromage, bébé".

Oui, Nagui, dans 30 ans, vous serez toujours là, au pire si vous avez un début d'Alzheimer, vous animerez "J'ai oublié les paroles", ou si votre dentier colle, vous direz "bienvenue dans Taratatatata", vous crierez "faites du bruit… plus, parce que là j'ai pas entendu". Je sais, moi, que vous allez vivre encore plus vieux que Line Renaud, parce que je suis tombé sur un article du site de RTL, qui est une super-radio, la meilleure peut-être (on est en début de mercato, ce que je fais là est humain), article intitulé "les aliments à consommer pour gagner 10 ans d'espérance de vie", et vous cochez toutes les cases.

Autant, d'après cet article, Daniel devrait être mort il y a 7 ans, autant vous, vous allez les fêter, les 40 ans de carrière de Vianney. Alors attention, la source est fiable, c'est pas Christine Haas qui a dit au milieu de la rédac de RTL "mes petites étoiles, ce matin, j'ai bouffé des légumineuses, bah la pêche que j'ai, je suis venue à pieds en 25 minutes, et j'habite Juvisy". Non, ils s'appuient sur une étude scientifique norvégienne, double caution de sérieux, un scientifique c'est rigoureux, les Norvégiens tu t'éclates pas, jamais la phrase "j'ai fait le spring-break à Oslo, c'était ouf" n'a été prononcée, donc scientifique norvégien, on sait qu'on est pas sur du Martin Blachier avec ses prévisions servies à la louche à soupe.

Et que disent ces gens du Nord, nobles descendants des vikings comme Erik le Rouge ou Marion Maréchal? Et bien qu'en mangeant des légumes secs (lentilles, fèves, pois), on gagne déjà 2 ans de vie, Laurent Wauquiez qui vient du Puy en Velay, le pays de la lentille verte (elle est pour toi, celle-là, Jean-Pierre Pernaut), il va vivre jusqu'en 2070. Donc légumes secs, il en faut 200 grammes par jour, ce n'est pas énorme 200g, c'est ce qu'il y avait en coke au niveau du catering dans "Lunettes noires pour nuits blanches" en 88. Donc on est à plus 2 ans, notez, auditeurs d'Inter, si on veut rester 1er, il faut que vous teniez plus longtemps que les auditeurs de RMC. Ensuite, 2 ans de plus de gagnés si vous mangez 200g de céréales complètes par jour : riz brun, pâtes, pain complet, ok pour l'instant le repas n'est pas festif mais à part Depardieu qui a déjà vécu 73 ans en bouffant quotidiennement la moitié d'un cheptel de bœufs, on n'a pas d'exemple de bon vivant centenaire, la moitié sont des Asiatiques assis sur des galets près d'une fontaine zen qui disent "la route est belle, petite luciole, mais elle est chiante". Ce n'est pas fini, plus 2 ans si vous mangez aussi 25g de fruits à coques par jour, noix, amandes, pistaches, hors apéro, si en même temps que les pistaches vous sifflez cinq Ricard, le gain est nul. Nagui, pour l'instant, c'est un 20/20 pour vous, vous mangez à 90% végétal, chez Hippopotamus on vous appelle "le monsieur bizarre qui bouffe juste la feuille de salade de déco de l'assiette". Si on arrête la viande rouge, c'est 1 an et demi de gagné en plus, on n'est pas près de se débarrasser d'Aymeric Caron, zut, et avec plus de fruits et de légumes, on gagne encore 2 ans et demi, regardez Jean Lassalle, la forme qu'il a, c'est la poire.

