Cette semaine est sortie l'étude du Baromètre des Territoires : 78% des Français se disent heureux. La même proportion de gens heureux qu'à la sortie du Cabaret de Patrick Sébastien il y a 10 ans. Tanguy relativise ...

Nous, les humoristes de France Inter, on est toujours là à chouiner, "oui la société va mal, ouin les gens ont une vie atroce", à part Alexis Le Rossignol qui parle des rouleaux de jambon, et c'est lui qui est dans le vrai. Le Rossignol sent tellement le pays qu'il pourrait trouver des truffes dans le Périgord sans chien pour les ajouter à la purée. Tenez cette semaine est sortie l'étude du Baromètre des Territoires, et bien 78% des Français se disent heureux, 78%, la même proportion de gens heureux qu'à la sortie du Cabaret de Patrick Sébastien il y a 10 ans, à part la fois où Tao, le lanceur de machettes péruvien, en avait foutu une dans le front de sa femme, le taux de satisfaits était tombé à 12%, Sébastien pour rattraper le coup avait été obligé de faire 2 fois plus le show, il avait bifflé un trapéziste avec le sexe peint en jaune.

La France, c'est une vaste pitchouli, ça boit, ça bouffe, ça danse, ça se tripote, à part les 22% de sinistres qui matent des films de Desplechin dans leur salon peint en gris, on est heu-reux. Fini le spleen à la française, dans ton bassin Baudelaire, moi de savoir les Français jouasses, ça m'a contaminé, je relative tout : le Covid ? J'en fais une choré, C.O.V.I.D, il est C, il est Costaud. Il est O, il est obstiné, il est V, il est là à vie, mais on s'en fout-ou-ou. Dire qu'à cause du succès de Mylène Farmer, qui tous les 4 ans à Bercy dit en pleurant "je vous aime" à des gens trop sensibles, on a cru qu'on était une nation de dépressifs, alors qu'au fond, ici c'est la jaille, tout ça n'est qu'une posture, je suis sûr que dans l'intimité, les 2 fois où elle a coupé Insta, Loana peint d'immenses toiles tout en bleu en écoutant le Big Bazar. Et je vais vous dire, ce taux, 78% de gens heureux en France, ça va nous décoincer, plus besoin de faire semblant, Michel Barnier va pouvoir zouker, à lui les compètes de bière-pong, d'ici 15 jours ça va être un 2ème Jean Lassalle, il y en aura 2, l'original, qui sent la chèvre et les buissons d'aubépine, et l'autre, Barnier, qui fait du rodéo urbain avec les Daltons de Lyon et des featurings avec Cardi B.

Alors je sais, vous n'y croyez pas à cette histoire de gens heureux, mais c'est parce que la Bande Originale, c'est un miroir déformant, un invité sur deux qu'on a, c'est une actrice dépressive, l'autre c'est un belge. La playlist c'est Eddy de Pretto, et même quand on passe du Julien Doré, c'est pas le duo qu'il a fait avec ses chiens qui se lèchent, non, c'est un piano-voix tristoune où il se frotte les veines du poignet contre une corde en jouant avec l'autre main. Et pourtant ce sont les chiffres, 57% des français disent même envisager leur avenir personnel avec optimisme, +10% en 3 ans, ce pays, c'est un live des Black Eyed Peas sans musique, vous foutez dans une pièce Fanny Ardant et Patrick Cohen, dans la minute, ils se mettent à hurler "ah, ras-le-bol de cette dignité, 30 ans qu'on se retient de roter", et ils décapsulent des Kanterbrau. Et, donnée qui en dit long, j'ai vérifié si en France on était toujours 1ers consommateurs d'antidépresseurs au monde, figurez-vous que non, on a été dépassé par l'Islande, c'est normal, là-bas l'hiver il fait jour ¾ d'heure en tout, Charleville-Mézières à côté c'est Punta Cana, en plus vous voulez pique-niquer dans la nature, une fois sur 2 il y a un geyser qui se déclenche, votre paquet de chips part à 16 mètres de haut, l'Islande est un enfer.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !