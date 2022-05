Une étude récente a révélé que 50% des 16-25 ans disent souffrir d'éco-anxiété. Une angoisse de plus pour Tanguy et sa quarantaine d'angoisses existentielles.

J'ai calculé, j'ai une quarantaine d'angoisses existentielles, si les psys se penchaient sur moi, ils tomberaient et ne se relèveraient jamais. Par exemple, j'ai peur de la mort, parce que je me dis "si je ne suis plus là, que vont faire les gens à midi 10 ?". J'ai peur de la foule, c'est pour ça que je vais uniquement aux soirées du club des auditeurs d'Europe 1, en fait, c'est un diner en tête à tête avec Arnaud Lagardère. J'ai peur des araignées, ce qui fait que je ne pourrai jamais faire Fort Boyard, en plus j'ai peur des leggins et des nains. J'ai peur des maladies, vous avez tous zappé le Covid, moi je n'arrive toujours pas à faire la bise à mes amis, heureusement que j'ai peur des interactions sociales et que je n'ai pas d'amis. J'ai peur d'Elisabeth Borne, parce qu'elle a pas l'air fun, on sent que c'est pas demain qu'elle va se lancer sur scène et prendre la place de Foresti. J'ai peur des gens qui perdent leurs dents, c'est pour ça que quand je joue dans le nord, je ferme les yeux. Les juifs, Daniel a beau me dire "je les aime pas trop", moi je n'en ai pas peur. J'ai peur du Festival de Cannes, parce qu'à cause de ce genre de conneries, il n'y a plus un dealeur sur Paris. Ça se voit parce que TPMP cette semaine, il y a pas le même rythme. Et enfin, cerise sur le gâteau, ou cerise sur le gâteau, comme disent les espagnols qui parlent super-bien français, je suis éco-anxieux. C'est un syndrome qui vient du fait qu'on est en train d'anéantir la planète, ça a été reconnu par les psys, alors que la peur de la doudoune sans manches non, les psys appellent ça "le bon sens".

Une étude récente a révélé que 50% des 16-25 ans disent souffrir d'éco-anxiété, en fait, les ptitous ont du mal à se projeter parce qu'ils savent que c'est cuit, ça fait pareil quand dans un donjon un monsieur de 150 kilos arrive avec une masse d'armes en cuir, on n'espère pas grand-chose du futur à court terme, à part un samedi soir sympa. Moi je suis éco-anxieux parce que j'aime la nature, les animaux, la terre, j'aurais pu aisément me marier avec Hugo Clément, mais je n'ai jamais répondu à ses SMS.

Par exemple, le niveau des océans qui monte, ça me terrifie, j'ai lu que les Antilles, à l'horizon 2040, font partie des zones les plus menacées par la submersion marine, c'est-à-dire que Morgane Cadignan, sa retraite, elle va la passer dans l'Orne. Francky Vincent va être sous l'eau, il y aura juste son sexe qui sort. Quant à Daniel Morin, qui est revenu de ses congés noir, on dirait Jacques Séguéla en moins frais, fini la bronzette en slip ficelle sur la plage, il n'y aura plus de plage. A Berck les cabanes à frite qui sont sur la promenade, elles seront dans la flotte, pour aller acheter des frites, il faudra nager, et on ne pourra pas revenir sur la berge, parce que les frites du Pas-de-Calais, c'est 20 kilos de gras direct, vous coulez. On le sait peu, mais pourquoi il y a 110 ans y-a-t-il eu aussi peu de survivants du Titanic ? Parce qu'au resto ils avaient servi des frites. 2000 salades détox avec un jus de goyave, tout le monde s'en sortait, et on se serait pas tapé ce film pourri avec Céline Dion qui glapit sur le pont du bateau.

L'éco-anxiété ronge le moral des gens, surtout des activistes, des écolos, parce qu'eux sont confrontés au quotidien à ces problématiques, moi quand à l'Ibis Styles de Laval je vois écrit dans la salle de bain "vos serviettes plantent des arbres", je suis déjà rassuré. Prenez Howard Breen, c'est un éco-activiste, membre d'Extinction Rébellion, il a 68 ans, comme Tom Villa un jour, il ne va pas bien. Moralement, il est dans le même état que Nathalie Saint-Cricq si le casque vapeur qui lui sert à gonfler ses cheveux était en panne. Donc il va voir un psychiatre, le type le reçoit en aboyant parce que la moitié sont aussi fous que leurs patients, il raconte ses angoisses, le praticien met un nom là-dessus, c'est l'éco-anxiété. Donc là vous vous dites "un petit séjour à Center Parc, le bungalow premium isolé, le matin on voit des lapins courir, il irait mieux".

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !