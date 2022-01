Au Carrefour de Chartres, face à la robotisation des caisses de nos existences, un être sensible a eu une idée de relancer le contact humain en ouvrant une blabla caisse. Tanguy nous explique…

C'est de plus en plus dur, d'arriver à se parler. On est tous là à s'agiter, comme des têtards dans un étang ou des candidats à la présidentielle chez Baba sur C8. Depuis combien de temps n'avez-vous pas parlé à quelqu'un qui vous regarde vraiment au lieu de regarder son téléphone ? Nous ne sommes déjà plus des humains, juste des extensions de produits Apple qui se frôlent mais ne se rencontrent plus. Oui, je mets toujours une ou deux phrases qui épatent l'auditeur d'Inter, ça fait que si plus loin j'ai une blague sur les pénis, on me pardonne. Non mais avant, au Moyen-âge, on se parlait, on n'était pas là à s'auto-médicamenter sur Doctissimo, quand ça allait mal, on allait voir une sorcière, elle préparait une émulsion à base de bave de limace, de pus et de corbeau, l'ancêtre des chicken wings, puis on mourrait tandis qu'elle s'écriait "oh la conne, j'ai confondu le pot de bave de limace avec l'arsenic, vivement 1948 que naisse Alain Afflelou, parce que j'y vois qu'dalle". Mais il y avait de l'échange, c'était la base de la société. Il fallait voir, pendant la guerre, les conversations interminables avec les allemands pour leur expliquer dans quel appartement il y avait des juifs. On discutait.

Mais aujourd'hui, c'est fini, dans une même famille, chacun est sur son 06, le père sur une appli de rencontres où il y a écrit "zéro résultat pour votre recherche", il se dit "je comprends pas, en mots-clés j'avais mis eurasienne, 19 ans, chaude, SM, top-model, dans la Nièvre, c'était pourtant large". Pendant ce temps, la mère, sur Adopte un mec, contemple effarée la fiche de son mari, en se disant "je comprends pas, j'avais tapé beau gosse, pectos, maxi-pénis (voyez), et je tombe sur Jean-Roger". Et les trois gosses sont aussi sur leur téléphone à acheter du shit en se disant "c'est bizarre, le dealer ressemble quand même pas mal à papa, et si l'Audi RS 5 coupé qu'il vient d'acheter, il ne l'avait pas fait avec son salaire de prof de français ?". Les gens ne se parlent plus, Nagui, ça fait combien de temps que vous ne m'avez pas appelé "mon bichon" en me caressant les cheveux ? Je suis obligé de rêver la nuit pour que ça se passe, et il me faut 4 Stilnox mélangé à du rhum pour que ça vienne, parce que sinon, spontanément, il y a Laetitia Casta qui vient se mettre à votre place.

En fait, pour se parler, il faut aller à Chartres, oui, à Chartres, cette ville d'autant plus magnifique qu'elle est proche de Paris donc quand on y joue en spectacle on rentre dormir chez soi après. A l'Ibis Styles il n'y a que des gens de Perpignan ou Vallauris. Chartres, où Henri IV fut sacré roi en 1594, et où naquit en 1970 Cécile de Ménibus. Et bien à Chartres, il y a un supermarché Carrefour, en ce moment j'ai checké les promos, il y a -70% sur le papier toilette Renova, c'est ce papier toilette très coloré, il y en a du jaune fluo, parfois il déteint, vous vous retrouvez avec les fesses jaunes, comme Pacman, il vaut mieux pas ensuite croiser un fantôme un peu hot. Fini le séjour château en Ecosse, vous allez à Ibiza comme tout le monde. Bref à Chartres, il y a un Carrefour, et dans ce Carrefour il y a une hôtesse de caisse, Marie-Christine, ce sont ces gens qu'on a mis au chômage en bipant nous-mêmes nos achats à la caisse automatique qui tous les deux produits nous dit "erreur, une hôtesse de caisse va arriver", c'est-à-dire qu'il y a des dames obligées d'aider ceux qui ont détruit leur emploi, moi je leur éclaterais la tête contre l'écran en hurlant "t'as acheté des tomates crétin, qu'est-ce que t'as pas compris quand Laurent Mariotte il dit de bouffer des fruits de saison ?", mais j'ai peu de patience.

