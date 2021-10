Ce matin, Tanguy nous parle des stars qui ont de la chance et qui changent de nom …

C'est génial, d'être une star, enfin j'en sais rien mais il parait. Oui, parce qu'on peut changer de nom, moi j'y ai pensé car Tanguy Pastureau, c'est un nom sympa quand dans le Finistère on a ouvert une petite PME dans l'import-export vers le Morbihan, mais ça fait pas rêver. Imaginez, je me lance dans le hip-hop, qu'est-ce qu'il dira, Fred de Skyrock le jour où je ferai mon Planet Rap, "ce soir, on accueille Kaaris, Nekfeu, La Fouine pour son come-back, Hatik et Tanguy Pastureau" ? Même si je fais le plus puissant des freestyles, avec 14 métaphores et une allusion à la mère de chacun des participants, je ne serai pas crédible.

Un nom, c'est une prison, prenez Xavier Dupont de Ligonnès, s'il veut revenir et qu'il dit "pardon, au temps pour moi, j'avais pas trop le sens de la famille mais depuis j'ai vu "This is us" et j'ai changé de perspective, allez, on efface tout, je m'appelle Martine Sanchez", bah le juge lui dira "oui mais non", et il ne pourra jamais refaire sa vie. Alors que changer de nom pour une star, c'est courant, Cassius Clay est devenu Mohammed Ali, c'est le seul à avoir changé pour un nom où tu ne rentres plus en boite. Bruno Mars, il ne s'appelle pas Bruno Mars, son vrai nom c'est Jean-Michel Décembre, mais il préférait mars, début de printemps, ça colle mieux avec sa musique lumineuse. Vin Diesel, l'acteur, en réalité s'appelle Mark Vincent, mais ado ses amis le surnommaient Diesel parce qu'il débordait d'énergie, moi je l'aurais surnommé Gilou Sans Plomb parce qu'il y a quand même plus de reprise, mais bon.

Moi si j'avais pu, je me serais appelé Alexis Le Rossignol mais c'était déjà pris, ça, ça claque, en plus si en 2022 c'est Yannick Jadot qui passe, ça deviendra l'humoriste officiel du pouvoir. Tous les gens qui ont des noms d'animaux seront décorés de la légion d'honneur dès le premier jour de mandat, ah… Alix Poisson… Ca sent bon. Alexis Le Rossignol, quel nom, quoi, c'est le Jack Sparrow français.

Seulement tout le monde n'a pas la chance de s'appeler Alexis Le Rossignol. Tenez, Kanye West, en voilà un blaze minable, on a l'impression qu'il s'agit d'une gamme de boussole à Natures et Découvertes. Donc il a demandé à changer de nom, parce qu'il est moins stable psychologiquement qu'Arielle Dombasle si elle avait bouffé un cake au shit, dans la tête de Kanye West il y a tous les ex-animaux de cirque au chômage qui tournent dans des roues en hurlant.

