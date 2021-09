Ce matin Tanguy est jaloux de Naomie Campbell ...

Je déteste les stars, ces êtres aussi moches et cons que nous mais qui arrivent à créer l’illusion qu’elles sont formidables. Et la pire d’entre elles, c’est Naomi Campbell, je la hais, je lui souhaite d’être coincée 34h dans un ascenseur avec Michel Barnier qui a envie de discuter de l’histoire des institutions européennes. Ce n’est pas du racisme, je ne suis pas raciste, j’ai d’ailleurs un très bon ami berrichon dont la sœur fait de la danse africaine. Ce n’est pas de la jalousie, j’ai une vie géniale, je suis sexy, je bouge bien, je suis d’origine portoricaine, j’ai assuré mes fesses 27 millions de dollars, d’accord, j’ai pris la bio de Jennifer Lopez mais ça me ressemble.

Moi aussi j’ai assuré mes fesses, à la Matmut, pour 14 euros, normalement, ils font les voitures mais j’ai triché, j’ai installé des phares sur mes fesses et c’est passé, en plus c’est pratique, s’il y a la queue à la caisse du Monoprix je me mets en warning, ça évite qu’une petite vieille avec une baguette trop cuite ne me fonce dessus par derrière. Hors de question de prendre du plaisir dans un lieu aussi sinistre qu’un Carrefour City.

En fait, si je déteste Naomi Campbell, c’est parce qu’elle est l’archétype de ces stars qui vous font vous sentir comme un étron de tapir tellement elles sont parfaites. Elle a tout : elle a 51 ans mais ne vieillit pas, c’est la Sophie Marceau noire. Elle a donné sa recette anti-âge en interview, ne pas fumer, c’est vrai que le tabac fait vieillir, exemple Daniel Morin qui fume beaucoup, à seulement 29 ans ressemble à René la Taupe s’il s’était fait taper par la Porsche de Cyril Hanouna.

Sinon elle se nettoie le corps, mais pas l’extérieur avec un Tahiti Douche pourri qui fait que vous avez la même odeur que l’arbre magique de la 206 de votre oncle, non, l’intérieur. Elle mélange sirop d’érable, piment de Cayenne, jus de citron, elle touille, ou plutôt fait touiller par son assistant touilleur, elle a un assistant pour tout, un qui la coiffe, un qui la gratte, un qui l’endort en lui lisant un conte, elle est végane donc les 3 petits cochons pour elle c’est l’histoire d’un loup qui souffle sur des maisons juste pour relancer l’industrie du bâtiment, bref, elle boit cette mixture infâme sur 18 jours 3 fois par an et elle rajeunit. Et c’est ça qui est énervant, c’est que nous, si on boit du sirop d’érable avec du piment et du jus de citron, bah on gerbe, on passe 18 jours la tête dans les WC et c’est ennuyeux, à voir il y a que de l’eau, on a l’impression de se taper l’intégrale de Thalassa depuis 75.

Naomi Campbell fait aussi de la corde à sauter, d’après elle, ça transforme le visage, ça c’est vrai, moi j’en ai fait une fois, je me suis pris les pieds dans la corde, ma face est venue taper sur le coin du buffet, bah j’étais transformé. J’avais la moitié du visage bleuté, on aurait dit un Schtroumpf métis. J’ai un voisin asiatique qui s’est mis à m’appeler Yin et Yang selon s’il était à ma gauche ou à ma droite.

Naomi Campbell est énervante, tenez en mai elle a eu un bébé, à 50 ans, comme Janet Jackson, on a l’impression que l’horloge biologique pour nous est calée sur les horaires d’ouverture de la préfecture du Val d’Oise et que celle des stars américaines l’est sur ceux d’un atelier des Philippines. Ca ne s’arrête jamais, à Beverly Hills, il y a des dames de 76 ans qui s’arrêtent au milieu d’une partie de bridge et disent « mais en fait c’est nul ce jeu, je ferais mieux de faire un gosse ». Là Naomi avait déclaré « un magnifique petit miracle m’a choisi pour être sa mère », alors non, l’enfant ne choisit pas, sinon il irait se foutre dans le ventre d’Elon Musk, pendant son sommeil, en passant par son colon avec une lampe torche, parce qu’à 5 ans il irait dans l’espace. Et Philippe Martinez de la CGT n’aurait pas d’enfants, tous les 1er mai, se farcir le défilé syndical entre une frite et un militant de l’Ardèche, aucun enfant ne souhaite ça.

Bon, donc le 18 mai elle a eu un bébé, avec les félicitations de tout le show-biz, dont le créateur de mode Marc Jacobs, quand vous vous en avez un, il y a même pas le boss de Pimkie qui vous envoie un petit mot. C’est injuste. Et là, 4 mois plus tard, Naomi donne une interview à la BBC, on l’imagine épuisée, à dire « je regrette, purée, j’aurais mieux fait de prendre un chihuahua, je dors plus, je ressemble à Houellebecq, pitié, rachetez-le moi à l’euro symbolique ». Et bah non, on n’en peut plus, de cette radasse. Elle déclare « j’ai un bébé de rêve », je veux dire, elle a déjà tout, donc si elle avait eu comme enfant Chucky la poupée de sang en train de découper un de ses oncles à la serpette, on se serait dit « il y a une justice ». On se serait mis le dimanche matin à regarder "Présence Protestante" sur la 2 en disant « finalement, là-haut, il y a peut-être une entité qui est pour l’égalité des êtres », une sorte de Philippe Poutou mais avec un petit look.

