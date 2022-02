Comme les enfants dans un TGV les requins remuent en permanence et Tanguy qui a lu un article à ce sujet nous en explique la raison.

J'ai bien réfléchi, en gros pour une personne, il y a trois étapes : la vie, moment plus ou moins bref selon si oui ou non on a essayé de dire à JoeyStarr "vas-y, vieux, tire sur mon doigt". Il y a plusieurs types de vie, celle placée sous le signe de la tristesse, Kurt Cobain, Mélanie Thierry, celle placée sous le signe de la joie, David Guetta, Cauet, Tex, celle placée sous le signe de la joie mesurée, l'ensemble des Delerm. 2ème étape, il y a la mort, si on est croyant, c'est horrible, parce qu'on est envoyé au ciel et il y a beaucoup trop de monde, on se retrouve avec Bébél qui saute entre deux nuages parce que môsieur fait ses cascades lui-même et Patrick Roy du Juste Prix à qui il faut expliquer qu'on est passé à l'euro. Puis, après la mort, il y a la réincarnation, on y croit ou on n'y croit pas, moi je trouve l'idée séduisante, être un chat, par exemple, c'est le seul moyen de se faire caresser par Marine Le Pen, je veux dire sans être obligé de prendre sa carte au RN.

Être un chien, c'est sympa aussi, si vous aimez aller chercher des balles, il y a ça ou ramasseur de balle à Roland-Garros, après c'est pas sûr que Nadal, si vous venez vers lui tout nu avec la balle dans la bouche, apprécie. Mais on ne sait pas, personne ne l'a jamais fait, si ça se trouve, le jour où ça arrive, il dira "ah bah enfin, je suis pas devenu une star mondiale pour bouffer des Bolino tout seul devant la télé", et là il retirerait tout, y compris son bandeau de sa tête qu'il ferait tourner autour de son sexe, en fait je réalise que j'ai un début de scénario de film X autour du tennis, il faut absolument que je cale une visio avec Nelson Monfort et Michel de Jacquie et Michel, parce que Jacquie préfère le foot. On verrait Djokovic à poil dans un centre de rétention, qui dirait à Nadal "bon ok pour le vaccin, mais si c'est toi qui me l'inocules", tout en tripotant le manche de sa raquette. Oh la la, il faut que je finisse vite cette chronique pour m'y mettre. Le titre : "jeu, sexe et match". J'ai tout, il me reste juste à convaincre Nadal, avec l'énergie qu'il a, en plus, on peut tourner le même jour le 1, le 2, le 3 et le 4, "jeu, sexe et match spécial gazon". Impossible de vous dire pourquoi je me suis tourné vers l'humour avec une telle opportunité de carrière dans le X, l'envie de sauver un secteur en souffrance, sans doute.

Tout ça pour vous dire que j'aimerais être réincarné en animal, en rat par exemple, je me frayerais un chemin jusqu'au bureau d'Anne Hidalgo, je la verrais en pleurs, en train de dire "pourquoi les électeurs me détestent-ils, sa mère le suffrage universel direct", et là, avec mes dents, je lui chatouillerais le mollet pour la consoler. Ça ferait comme dans Ratatouille sauf que je ne serais pas cuisinier mais humoriste, je ferais que des blagues sur les fromages, le même type de carrière que Daniel Morin, quoi, et la journaliste de Télérama écrirait "autant quand c'était un être humain, je pouvais pas le blairer, autant en rat, cette blague sur le Babybel, chapeau". En fait, j'aimerais être réincarné en n'importe quel animal sauf en requin. Oui, parce que le requin a mauvaise réputation et Fabien Roussel n'a pas le temps, il est déjà occupé à essayer de redonner une bonne image des communistes, c'est-à-dire de lui tout seul. Tout ça à cause de ce con de Spielberg, "Les Dents de la Mer", qui n'est pas le biopic de Camilla Parker-Bowles quand elle va se baigner dans le Manche mais ce film d'épouvante sur un requin très agressif, ça a nui aux requins. Moi Spielberg a gâché ma vie, après "Les Dents de la Mer", je me suis mis à avoir peur des requins, après Indiana Jones, je me suis mis à avoir peur des fouets, toutes ces soirées que je n'ai pas faites, après la "Liste de Schindler", je me suis mis à avoir peur des allemands.

