En Corée du Sud un nouveau président, Yoon Seok-youl, a été élu. Sa première réforme : passer aux 120h par semaine. Sachant qu'une semaine fait 168h en tout, ça laisse 7h par jour au salarié pour dormir et manger. Et du coup Tanguy est content d'être en France.

En France, le problème, c'est qu'on est auto-centrés, on est là avec nos régions, notre crottin de Chavignol, notre Valérie Pécresse, pour les distinguer, Pécresse, c'est celle qui n'est pas au lait de chèvre. En tous cas si elle l'est, c'est très bien fait, parce qu'on dirait vraiment pas un fromage. Ça expliquerait pourquoi Eric Ciotti lui court après, c'est peut-être juste un gros gourmand. Un jour on va le choper avec un couteau dans sa poche, il dira "je ne suis pas un terroriste, j'attendais le bon moment pour étaler Valérie sur du pain, parce qu'elle coule pas encore. Je veux dire, autrement que dans les sondages". On s'intéresse peu à l'international, là on le fait parce que Poutine a pété un câble, il poursuit des nazis imaginaires, il a la vie de Louis de Funès sur le tournage de la Grande Vadrouille.

Mais sinon, on est France France France, alors qu'en Corée du Sud, par exemple, ils viennent d'élire un nouveau président, Yoon Seok-youl, qui a 61 ans, et qui est spécial, sur l'échelle de la normalité, qui va de 1, niveau Adamo qui dort, à 10, Afida Turner qui étrangle Morandini avec son string en hurlant, on est à 112. Déjà, il bouscule les traditions, comme si chez nous Macron décidait d'imposer le tofu dans le sud-ouest.

Je vous explique, en Corée du Sud, il y a un palais présidentiel, qu'on appelle la Maison Bleue, aux États-Unis ils ont la Maison Blanche, moi je serais Macron, j'appellerais Jeff Koons, qui a installé près en plein Paris un bouquet de tulipes géant qui en fait sont des anus, c'est lui qui le dit, moi je voyais des tulipes, c'est pour ça qu'à Interflora jamais je n'ai retiré mon slip en disant à la dame "mmhh, je vois que vous avez des tulipes, tu rougis comme une pivoine, ma coche", non, des fleurs, je vois des fleurs. Donc si Jeff Koons repeignait l'Elysée, on pourrait l'appeler la Maison jaune, verte, rose avec des anus, ou Maison des trous de balles, ça donnerait une idée précise des gens qu'on envoie là-dedans tous les 5 ans. Bref, en Corée, il y a la Maison Bleue, qui est située en haut d'une colline, à mon avis, Maxime Le Forestier, c'est pas à San Francisco qu'il est allé, c'était en 72, il devait être défoncé aux champis et a pris un vol pour Séoul, en parlant aux gens, il s'est dit "tiens, j'ai baissé en anglais parce que je capte rien".

Donc le problème de ce palais présidentiel, c'est qu'il isole, et Yoon Seok-youl lui, veut se rapprocher du peuple, je sais pas pourquoi, moi si j'étais élu président, je couperais tout lien avec le peuple, mon assistante, Laetitia Casta, me dirait "Nagui au téléphone pour vous", je répondrais "non, vous voyez bien que je suis en pleine partie de Candy Crush. Dites à quelqu'un de chez McKinsey de le rappeler". Mais en fait les détracteurs de Yoon Seok-youl disent que son déménagement est dû à sa croyance dans le feng-shui, ce truc bizarre qui fait que mamie Hortense, après avoir lu un article là-dessus dans Marie-Claire, essaie de changer son lit de sens et se pète une hanche. Ensuite elle passe 16 jours coincée sur le dos à râler en disant que ça change rien au niveau des énergies et elle meurt, c'est un voisin chasseur qui 3 ans plus tard, attiré par l'odeur, dit "cré vin dieu, ça doit être du sanglier de compète", et entre. On dit aussi que Yoon Seok-youl a un chaman, des gens qui communiquent avec les morts, parfois il dit à youl, "je vous jure, la carrière d'Anne Hidalgo est en train de me parler".

Parce qu'en Corée, on dit que la Maison Bleue porte malheur, plusieurs présidents sud-coréens se sont retrouvés en prison après des scandales de corruption, est-ce que le souci vient de la maison ou de la corruption, on ne sait pas, en même temps, si vous vivez dans une caravane près de Dieppe, il y a moins de risque de se faire corrompre que dans un palais présidentiel. Les Balkany ils étaient à la mairie de Levallois, mais vous les installiez à 2 rues de là dans une loge de concierge, avec Isabelle qui fume des clopes avec son yorkshire sous le bras, donc comme quand elle était à la mairie, il y a moins de gens qui seraient passés avec du cash.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !