Tanguy nous parle de l'info principale de la semaine, pourtant passée inaperçue : les dirigeants de Buffalo Grill ont décidé de transformer leurs restos en steakhouses modernes …

Moi je veux bien qu'on parle du Covid, de la primaire des Républicains, des hooligans dans les stades, ces gens lancent sur les joueurs des bouteilles d'eau, mais enfin… c'est une honte. Passez à la gourde en bambou Nature & Découvertes. La haine, d'accord, mais dans le respect de la planète. Et le souci, c'est qu'avec ce bavardage incessant, on est passé à côté de l'info principale de la semaine, heureusement que je suis là, je suis étonné qu'il n'y ait pas encore de statue à mon effigie dans le hall de la Maison de la Radio, nu comme les grecs, mais avec un pénis de 13 mètres de long, j'ai un petit problème de confiance en moi, à la place d'un disque je pourrais être en train de lancer un iPhone connecté à Spotify, la playlist "musique urbaine 2021", on me verrait les muscles bandés en train d'essayer de le lancer le plus loin possible en criant "arrière, Aya Nakamura, fille de Belzébuth et d'Ophélie Winter".

Non, l'info principale, c'est celle concernant Buffalo Grill. Ah, Buffalo Grill, son tartare de bœuf, de la bidoche crue, qu'on bouffe telles des hyènes, ensuite on se sent tellement animal qu'on pisse contre la porte d'entrée. Ah, le menu kids, avec le burger XXL, si on y va chaque samedi, en 6 mois le gamin fait la taille de la Nièvre, pour le sortir du Nissan Qashqai, il faut faire appel à une équipe de désincarcération. Ah le mix tapas, c'est la revanche du prolétaire qui vit en F2, parce que sur le menu il y a marqué 16 pièces, et c'est bon, alors que François-Henri Pinault, son 16 pièces à lui, il n'en tire pas de plaisir, impossible de bouffer le canapé cuir sans que Salma Hayek pète un câble. Et c'est une latine, elle a du caractère, autant une fille des îles Féroé, pouvez lui dire "ta bouche, grosse loute", elle reste livide en train de crever sur le tapis par manque de lumière, autant Hayek, elle est mexicaine, vous la regardez de travers, elle envoie un gang vous péter les 2 jambes, et ils sont capables de vous en greffer une 3ème juste pour le plaisir de vous la péter aussi.

Buffalo Grill, c'est le paradis, et pourtant je suis végétarien, dans le menu, pour moi, j'ai regardé, il y a juste l'épi de maïs grillé, la vie de Tom Sawyer, quoi. Si je m'associe à un migrant qui dort dehors, il fait Huckleberry Finn et on monte une pièce. Et encore, en allergène, il y a écrit lait, je sais pas comment un épi de maïs peut contenir du lait, peut-être que les vaches, le soir, se lâchent, elles se frottent contre des épis bien bien durs en gémissant de plaisir, ce que nous on fait avec les chênes au bois de Vincennes, j''en sais rien. Mais Buffalo Grill, je n'y vais pas pour manger, j'y vais pour le décor, l'ambiance, le côté western, ça ressemble tellement à un saloon que si un type cagoulé entre en hurlant "la caisse, vite", tout le monde continue à déguster son entrecôte en disant "sympa, l'animation".

