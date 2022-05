Les lapins de garenne envahissent les Invalides et copulent devant les passants. Mais comme ils sont mignons Tanguy leur pardonne tout.

C'est tellement mignon, les lapins, je ne sais même pas pourquoi on continue à faire des enfants. Surtout qu'un lapin, quand on en a un à la maison, on peut le mettre dans une cage, alors que, faites ça à votre gosse, vous allez entendre les voisins râler, les gens sont tellement intolérants. Les lapins, même leurs crottes sont mignonnes, des petites boules, qu'on trouve au milieu des GR, alors que nous, passez donc aux WC à France Inter quand celui qui y est venu avant vous vient de déjeuner à la cantine, vous allez voir si c'est mignon. La dernière fois que ça m'est arrivé, j'ai essayé de rejoindre l'État Islamique tellement j'avais la haine de l'occident, je me disais "au pire, si je me fais exploser là-dedans, ça sera pas plus sale". Ce qui m'a sauvé, c'est que je n'ai pas le numéro de l'État Islamique, ça évite de partir en vrille, je n'ai pas non plus celui de Chimène Badi, bah résultat on n'a jamais fait de duo ensemble, tous les deux on a préservé nos carrières.

Mais revenons aux lapins, cette semaine je lisais le Parisien, à une terrasse ici dans le 16ème, devant un cappuccino à 27 euros, Paris est cette ville où les boissons sont tellement chères que même quand vous n'en prenez qu'une, le serveur est obligé de calculer. Je regardais au loin Laurence Bloch, patronne de France Inter sur le départ, errer entre les voitures au feu rouge, une pancarte dans les mains avec écrit "réfugiée syrienne, aidez-moi", c'est le service public, la prime de fin de contrat, c'est une claque dans le dos et un T-shirt "vous êtes bien sur France Inter", elle doit survivre. Daniel Morin, au volant de son SUV Jeep 888 Redneck, s'est mis à hurler à Laurence "dégage, ordure d'intermittente", et je me suis dit que la société était violente. Tenez, prenez les militaires, ils sont méchants, ceux qui sont aux Invalides à Paris, par exemple, pendant des années ils ont tué des lapins, parce qu'ils pullulent là-bas, et Chantal Goya n'a rien fait, c'est toujours pareil avec les activistes, grands discours, mais dès qu'il s'agit de sortir les doigts du cul de Pandi-Panda, il y n'y a plus personne.

Aux Invalides il y a une colonie de lapins de garenne et les militaires avaient comme mission de les réguler, car les lapins n'ont pas accès à la contraception, à cause de leurs griffes, ils déchirent les préservatifs. Ça fait la même chose dans Mariés au 1er regard quand une fille de Saint-Raphaël s'est fait des ongles américains et qu'elle essaie d'en enfiler un au type qu'elle a épousé sans le connaître, les mariages de M6, c'est comme les mariages en Afghanistan mais avec des filles majeures. Brefs, les militaires envoyaient des furets tuer les lapins, ils sous-traitaient, avantage du furet, il n'est pas payé et non-syndiqué, s'ils savaient pédaler, vous pouvez être sûrs que le livreur Uber Eats qui vous apporte vos sushis, ce serait un furet.

Sauf que les touristes adorent les lapins des Invalides, juste parce qu'ils sont mignons, si le lieu était envahi de dindons, les mêmes touristes leur éclateraient la tête à coups de perches à selfies. On pratique aussi la discrimination envers les bêtes, le nasique, qui est un singe à gros nez, il aura beau faire des roulades dans son enclos, au zoo, les gens préfèreront toujours mater les babouins même s'ils sont en train de pioncer. On agit pareil pour notre propre espèce, dans les défilés Victoria's Secret, on voit rarement Michel Houellebecq en slip en train de fumer une roulée. Là, dans notre exemple, un arrêté préfectoral a classé en juillet 2021 les lapins en tant que nuisibles, moi j'aurais ajouté les gens qui se déplacent à trottinette électrique, ce qui fait que les militaires avaient le droit de les tuer.

Les promeneurs ont râlé, parce que personne, sur le trajet maison-travail, n'a envie de voir un lapin se faire dépecer par un furet, encouragé par des militaires qui crient "vas-y Fufu, chope-lui l'oreille". Il y a donc eu une requête en référé, déposée par une association, Paris Animaux Zoopolis, qui traite des questions de souffrance animale à Paris, c'est à cause d'eux que la justice a obligé Anne Hidalgo à faire des massages matin et soir à chaque rat un par un, et quand une dame jette du pain à des pigeons, les gens de l'association se mettent en travers et hurlent "100 ans qu'on leur donne du pain sec, à ces pauvres bêtes, fais un effort, Raymonde, fais-leur un tiramisu".

