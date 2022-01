Ce matin, Tanguy aurait pu faire une chronique intello avec des blagues pointues pour tenter d'être en adéquation avec Pierre Lemaitre, détenteur du prix Goncourt, mais non, Tanguy a préféré choisir la seconde option : faire une chronique la plus bête possible…

C'est compliqué, les émissions lors desquelles on reçoit un invité littéraire. Déjà parce qu'on dit "lors desquelles" au lieu de "où" dans les phrases, et ensuite parce qu'on a toujours l'impression de ne pas être au niveau. Là je me sens tout petit, alors qu'il fallait me voir parader, la fois où on a reçu Moundir l'aventurier.

Et dans ce cas, il y a 2 solutions :

1, faire une chronique intello, avec des blagues pointues, genre "c'est l'histoire d'un daltonien qui va voir l'expo Yves Klein, il dit j'adore Pierre Soulages". Là c'est le carton, Télérama vous appelle en vous taxant de fils spirituel de Desproges, la rédac chef d'Art Magazine vous envoie des reproductions de l'Origine du Monde avec marqué "toi + moi 23h devant le Louvre, j'aurai un sourire énigmatique et pas de culotte". C'est bien, c'est Inter, mais on perd le grand public.

2ème possibilité, faire une chronique la plus con possible pour éviter la comparaison avec l'invité prestigieux, mais l'auditeur d'Inter se dit "dommage, ça aurait pu être la rencontre entre deux des esprits les plus fins du moment", et il retourne sur le site de la CineTek se taper un film danois des années 20 dans lesquels des dames regardent la neige tomber sur Copenhague en disant "purée, dire que dans un siècle existera Dubaï, du fric, du soleil et du cul, on n'est pas nées au bon moment". Le drame de l'auditeur d'Inter, c'est qu'il a un bon bagage culturel, l'auditeur d'RMC Info n'a pas ce souci, il se bave dessus en disant "comprends pas pourquoi Bourdin en ce moment les invités ils y disent bonjour Apolline de Malherbe".

Bon, évidemment, je prends l'option 2, la chronique idiote, je ne peux pas lutter contre un prix Goncourt, même si on avait eu l'auteur de Fantomette, je me serais senti minable. J'ai donc trouvé LE sujet le plus éloigné de la littérature, qui est la sexualité des dauphins. Parce que c'est le cas typique de l'être en apparence très sage, le dauphin il est là, il mange des sardines, la même vie que nous quand on vient de claquer 50 euros à la boutique La Belle-Iloise, mais en réalité c'est un dingue de sexe, si Jacquie meurt, Michel peut aller chercher le petit-fils de Flipper, Flipper III, et faire Flipper et Michel. Une revue américaine de biologie publie le résultat de ses recherches sur les dauphins, les chercheurs sont atterrés, ils pensaient regarder les bestioles nager, et en fait elles ont commencé à se brouter la nageoire, comme on dit chez les dauphins les plus dau, donc les moins fins, ok blague d'océanographe, excusez-moi d'aller chercher un public de niches.

Je vous explique, vous n'allez plus jamais regarder "Le Grand Bleu". Deux biologistes, Patricia Brennan et Dara Orbach, en 2016 lancent des recherches sur les vagins des dauphins femelles, elles ont hésité entre ça et les hémorroïdes des sangliers, mais allez attraper un sanglier qui souffre, déjà quand il a le moral au top le sanglier donne des coups de tête dans des souches d'arbres, donc même avec juste un début de carie, il devient irascible, il a la tête d'Alain Finkielkraut quand il s'emporte mais avec la pilosité de Daniel Morin. Bref, les chercheuses découvrent vite que maman dauphin a un clitoris, comme Gérard Larcher si c'était une femme. Or le clitoris, moi je n'en sais rien mais je l'ai lu, donne du plaisir, c'est d'ailleurs dommage qu'il soit à un endroit si peu accessible, si le clitoris était, mettons, dans la paume de la main, ce serait plus simple de se faire du bien.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !