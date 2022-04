Will Smith qui avait giflé Chris Rock aux Oscars il y a un mois a annoncé être parti en Inde pour une retraite spirituelle afin de dépasser l'épisode et ne plus jamais s'autoriser une réponse par la violence. Tout ça donne envie à Tanguy de réécouter Public Enemy...

C'est horrible, cette société de l'immédiateté, du buzz, dans laquelle on vit, voilà ça c'est une intro qui fait croire qu'il va y avoir du contenu, et qui permet de faire passer tranquilou 10 blagues de teub. Non, je pensais à Will Smith, il y a un mois aux Oscars, il a giflé Chris Rock, très fort, depuis l'autre vit avec les empreintes de Will Smith sur la joue, il pourrait débloquer le téléphone de Will Smith juste en frottant sa face dessus. Et bien la planète entière en a parlé, Will Smith est même interdit d'Oscars jusqu'en 2032, une sorte d'agenda inversé, il sait ce qu'il ne va pas faire sur 10 ans, comme l'archevêque de Paris par rapport aux plans sexe.

Alors rappel des faits, Chris Rock s'était moqué de l'épouse de Will, Jada, qui à cause d'une maladie perd ses cheveux, Will se marrait telle une loutre asthmatique, puis il a regardé Jada, a réalisé qu'elle, par contre, faisait la même tête qu'Aymeric Caron quand sur Radio Classique il tombe sur "La Truite" de Schubert et crie "c'est du spécisme", donc il s'est levé, et a giflé Chris Rock, ce qu'on devrait faire à chaque fois que quelqu'un fait une blague ratée, ici il y en a plus un qui aurait ses dents. Tex, il n'aurait même plus de tête, au diner, sa femme serait obligée de lui faire couler le potage directement dans le cou. Ensuite Will Smith a fait son mea culpa, et on est passé à autre chose, toujours cette spirale de l'info, Kiev, Zemmour, Marioupol, Le Pen, le torse de Macron, la victoire de Macron, etc. Mais lui, il y pense toujours, et il ne peut pas se plaindre, parce qu'il est l'agresseur, c'est toujours comme ça, le lendemain de la marche sur Rome, personne n’a demandé à Mussolini si ça allait, ce qu'on voyait c'est qu'il a déboulé avec 30.000 fascistes tout en noir, normal, c'était en 1922 et Desigual ne s'est implanté en Italie qu'en 88.

Personne n'a envie de plaindre Will Smith, parce qu'il est méchant, les gens qui avant disaient à leurs enfants "mange, sinon Manuel Valls va venir te prendre, imprimer son CV sur toi et te déposer devant chez Macron", leur disent "mange, sinon Will Smith, il va te décalquer ta tête, Théo", les enfants n'ont jamais autant mangé, mon fils tourne à 3 pintades par jour. A 8 ans, la commune de Loué dans la Sarthe l'a déjà fait citoyen d'honneur.

Et bon, nous, les gueux, quand on a fait une erreur, on prend sur nous et on continue notre vie, la fois où Alexis Le Rossignol a enfilé ce pull dont même Kurt Cobain en 91 aurait dit "il est pas top", il a poursuivi son ascension professionnelle. Mais les stars ont une psychologie fragile, et là on a appris que Will Smith était parti en retraite spirituelle, pour une mandale il va méditer 3 mois en toge, entouré d'encens, la même vie que quand on s'est endormi dans un hamac test à Natures & Découvertes et qu'on passe la nuit enfermé dans le magasin. Il est donc parti en Inde, pour méditer c'est la destination n°1, le Donbass actuellement est 4000ème.

L'Inde, je n'y suis jamais allé, trop risqué, moi déjà dans la Nièvre j'ai chopé une tourista, mais ça semble être LE lieu où on est bien, c'est l'équivalent d'Europe 1 dans le monde de la radio, ils n'ont pas d'auditeurs donc zéro pression. Sonia Mabrouk, elle peut jouer à chat avec Bruno Le Maire au lieu de faire son interview, personne ne se rend compte de rien. La retraite spirituelle en Inde, attention, c'est un classique du show-biz, en 68 les Beatles y étaient allés, avec des groupies, la moitié des gens étaient en tenue à fleurs, l'autre moitié à poil, un jour une fille avait dit à John Lennon "elle est belle ta fleur", il avait répondu "non, ça c'est mon pénis", voyez, on y vient. J'avais promis au début.

