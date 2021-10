Selon une étude, près de 380 personnes sont mortes en prenant un selfie depuis 2008. Tanguy fait le point...

Hier, je lisais le Figaro, j'adore ce journal, parce qu'il ne nous aime pas trop, et comme je ne m'aime pas trop non plus, je trouve que ça nous fait un point commun.

J'ai fait ça ici, près de la Maison de la Radio, dans le 16ème, parce qu'on est tous là, à se la jouer gauchos mais en fait on vit dans un des coins les plus huppés de France, on ne croise que des gens en Loden et des vieilles à Yorkshires qui quand on leur dit "Christiane Taubira" font une croix avec les doigts en criant "arrière Satan". Le gauchisme, c'est une posture, il suffit de regarder le nombre de gens de gauche à Paris qui ont un clic-clac et le nombre de migrants en train de crever sur l'herbe le long du périph. Mais bon, comme on drague plus facilement avec un T-shirt du Che qu'avec un T-shirt de Bruno Retailleau, tout le monde fait semblant d'y croire.

Donc je lisais le Figaro, les pages éco en quête d'une interview de Bruno Le Maire vantant les résultats faramineux de son plan de relance, parce que j'adore l'onanisme en costume, c'est plus classe que le X. Puis les pages culture, ah, Anne Fulda, ce port de tête altier, ce regard Cyrillus, en un sourire elle pourrait convertir Philippe Poutou au libéralisme. Enfin, je suis allé sur les pages d'actu générale, celles qu'on ne lit plus depuis qu'il y a BFM. Et là je suis tombé sur un article intitulé "La suite à écouter et à retrouver en vidéo !", donc j'ai fondu en larmes en hurlant "pourquoi n'ai-je pas vécu à une époque moins conne ?", c'est vrai j'aurais adoré vivre à la Renaissance, on faisait du cheval, on croisait Ronsard, qui pouvait être vexant, il vous disait "ta rose, elle est bientôt fanée, bébé", mais bon ça valait Booba. Et quand François 1er voulait faire un selfie, il devait convoquer un peintre, ça prenait 7 jours, il regardait le résultat, disait "j'sais pas, tu peux me mettre un filtre ?", l'autre lui ajoutait des oreilles de chats, mais il fallait 23h de plus, c'était contraignant. Ce qui fait qu'à part le roi et 2-3 paysans qui s'étaient fait un petit boule bien ferme à force de se taper les travaux agricoles, personne n'avait son portrait.

Mais aujourd'hui, les gens veulent avoir leur tête partout, on peut plus voir une photo de monument sans la tronche de ta sœur en travers, et ça gâche tout, si Eiffel avait su que des tas de cons, avec la perspective, feraient semblant avec leur doigt de toucher le haut de sa tour, il aurait dit à ses gars "bon les gros, on part sur un abri de jardin, et pourri, je veux que dans 7h il en reste rien". Il y en a marre des selfies, ça ressemble aux photos du nain de jardin dans Amélie Poulain mais sans poils, parce qu'on nous parle de fin du genre mais la plupart des femmes n'ont toujours pas de barbe. Ça et la mode des gens qui font des photos de leur plat au resto, parfois vous n'arrivez pas à distinguer un tiramisu d'une influenceuse beauté qui se serait tartinée trop de fond de teint sur la face.

