La chanteuse accompagnée du coréalisateur de son dernier album et de "Brol" décrypte, raconte la fabrication des chansons. Et soulève le voile sur la conception de certains titres.

Angèle en novembre 2021 à Cannes aux NRJ Music awards © Maxppp / Fred Dugit

Une rencontre autour de pates

Comment ces deux-là se sont-ils rencontrés ?

Angèle : "On s’est rencontrés autour d’une bolognaise. Et on a travaillé très vite sur Je veux tes yeux". Tristan Salvati ajoute :"Moi, j’avais eu un coup de foudre sur un visuel d’Angèle avec ses spaghettis sur la tête !"

Le travail avec Tristan

Angèle : "Je fais des maquettes chez moi, avec quelques éléments. Puis, je lui fais écouter, et tout de suite, il comprend ce que j'ai en tête et on reconstruit les morceaux à partir de ce que j'ai commencé. On crée vraiment des chansons ensemble."

Tristan : "J'avais fait écouter la maquette de "Balance ton quoi" à un ami m'avait dit : "Mais il est fini ce morceau". Souvent Angèle arrive avec des éléments créés sur son petit matériel. Les idées de l’arrangement sont déjà là. Pour retrouver la naïveté originelle et conserver l'idée de départ, ce n’est pas évident. Rejouer ensuite le morceau avec un clavier à 10 000 balles ne va peut-être pas vraiment traduire l'intention première de la chanson qu'il faut pourtant garder dans l'arrangement."

Brol

Tristan : "Brol, est un no-guitare album."

Angèle : "C’était une façon de marquer le coup. J’avais fait une école de jazz et j'avais envie d’envoyer promener un certain snobisme de ce milieu musical. Il est génial, mais parfois, il rejette un peu trop la pop. Il n’y a pas de guitare aussi parce que je n’en joue pas. Et je ne me voyais pas mettre un instrument dans un album qui a vraiment été fait dans ma chambre. Les batteries étaient faites au clic… L’album sonnait fait main. Sur Nonante-cinq, je me suis autorisée à faire venir des musiciens. Tristan fait de la basse et de la guitare et il a l’oreille absolue."

Couverture de l'album "Nonante-cinq d'Angèle" / .

1- "Bruxelles, je t’aime"

Tristan : "Bruxelles je t'aime est un des premiers titres que tu m'as fait écouter dans le CD. Je me souviens qu’on s'est dit qu’il était super pop. On l’a mis de côté pensant qu'il serait plus facile que d'autres.

31 versions, 17 mélodies de refrains différentes, 14 basses, et huit bits plus tard, on a réussi à le terminer !

Même avant qu'il ne soit achevé, on savait que ce serait le premier single."

Tristan : "Brol, est un no-guitare album."

Angèle : "Ce morceau caractérisait bien la thématique de cette ville, de retour aux sources, dans une thématique simple, honnête… qui est le lieu d’où on vient et auquel on a envie de rendre hommage."

5 min Bruxelles je t'aime

2 - "Libre"

Angèle : "C'est la deuxième chanson de l’album, mais je la considère comme la première, car Bruxelles je t’aime est comme une intro. Nonante-cinq commence vraiment avec Libre. Le sujet, c’est l’émancipation et l'idée d’arriver à prendre sa place. C’est aussi se venger de ceux qui m’ont fait du mal."

Angèle : "C’était une façon de marquer le coup. J’avais fait une école de jazz et j'avais envie d’envoyer promener un certain snobisme de ce milieu musical. Il est génial, mais parfois, il rejette un peu trop la pop. Il n’y a pas de guitare aussi parce que je n’en joue pas. Et je ne me voyais pas mettre un instrument dans un album qui a vraiment été fait dans ma chambre. Les batteries étaient faites au clic… L’album sonnait fait main. Sur Nonante-cinq, je me suis autorisée à faire venir des musiciens. Tristan fait de la basse et de la guitare et il a l’oreille absolue."

4 min Angèle - Libre

3 - "On s’habitue"

Angèle : "Je ne sais pas si c'est mon morceau préféré, mais en tous les cas, c'est l’un de mes préférés… Il a cette petite chose avec "l'instru". Tristan m’avait dit qu’il me verrait bien faire ce genre de chanson avec un petit clavier, et une petite batterie toute simple, et que cela serait super joli. Et ce n’est pas tombé dans l’oreille d’une sourde !

Cette chanson est née avec ce texte, qui parle de la vie qui avance. Et du fait de pouvoir laisser derrière soi des souvenirs, ou des choses, qui nous sont chers.

Je vois les chansons avec des couleurs et pour On s’habitue c’est orange, c'est doux et je l'aime beaucoup. Libre je la vois en jaune, Bruxelles, je t’aime, c’est mauve foncé."

4 min Angèle - on shabitue

4 - "Solo"

Tristan : "Je me souviens comment ce morceau est né. Tu avais fait un morceau avec une intention de production, mais "le mood" n'était pas forcément le bon. On voulait aller plutôt vers le coté French touch’… Le refrain était à l'origine en anglais, et il a fallu le transformer pour le traduire en français.

Angèle : "Le moment "alors on continue" est arrivé beaucoup plus tard. Et c'est ce qui a reconnecté la chanson à ce que je fais, et que je me suis reconnue dans ce morceau. Et on a donné le mix à faire à la personne qui avait déjà travaillé sur notre morceau Fever avec Dua Lipa. Pour expliquer ce qu'est le mix, on pourrait imaginer que la chanson est un tableau. Ce qu'on va dessiner, c'est le propos. La production, c'est ce qu'on va ajouter, comme les couleurs. Et puis ensuite, le mix, serait l'harmonie des couleurs entre elles. Et le mastering, le coup de vernis.

On a fait un objet. Et quelqu'un arrive et remet de l'ordre. Et puis, il faudra en tant qu'artiste arriver à être objectif et ne pas s'attacher à ce qu'on connait, mais accepter les changements qui peuvent être bénéfiques."

5 min Angèle - Solo

5 - "Penser positif"

Angèle pour l'album "Nonante-cinq" / Manuel Obadia-Wills

Angèle : "C'est un morceau qui est arrivé tout seul. J'ai déjà commencé à écrire sur ce couplet où je parle de pensées positives, du fait, d'essayer de rester positif… Et j'avais cette grille d'accords toute simple. Mais il était beaucoup plus lent qu'il n'est maintenant. On l'a joué au mellotron, un instrument vintage qui ressemble à un jouet et que je ne connaissais pas.

Dans cette chanson, il y a un côté un peu "cheap" dans les sons. Ils sont très ronds. C'est un peu des additions de flûte, des d'orgue, de piano, et de fausses cordes. J'adore le côté un peu vintage que ça apporte."

Tristan : "C'est un peu le premier synthé. Il a beaucoup été utilisé par les Beatles."

5 min Angèle - Pensées positives

6 - "Taxi"

Angèle : "Je pense que c'est la toute première chanson que j'écrite de l'album en janvier 2020. Souvent j'envoie mes démos par whatsapp à Tristan et il me répond rapidement. Là : pas de réponse. La production était bien bourrine. J'étais dans ma phase techno.

C'est une dispute de couple en rentrant de soirée. C'est le moment où désinhibés par l'alcool, les personnes révèlent sortent tous les non-dits. Ce sont toutes les pensées qui les traversent dans un taxi. Et qui les amènent à la conclusion que c'est la fin d'une histoire d'amour, que l'on peut juste s'accorder sur le fait que c'est fini, et qu'on a beau essayer de tout faire, on ne pourra pas rallumer la flamme. C'est un bel hommage aux histoires d'amour. L'idée du chemin que l'on fait en taxi ou en train, seule ou ensemble, traverse tout l'album.

Tristan : "Cette chanson a été enregistrée avec un vrai piano-voix ,en une seule prise."

5 min Angèle - Taxi

7 - "Démon"

Angèle : "Cette chanson est venue très rapidement aussi. Quel kif ! C'est le morceau central de l'album. On nous a apporté un Philicorda, un orgue des années 1960, et on a joué avec quelques accords. Puis, on est allés manger. Tristan a rejoué les accords, et j'avais un bout de texte sur les angoisses. Et quelques heures plus tard, le morceau est terminé.

On l'a montré à Damso qui était là aussi… Et tout de suite, il nous a donné son retour. Quand il arrive, il crée une magie sans le faire exprès. Il apporte quelque chose de très classe."

6 min Angèle - Démons

8 - "Plus de sens"

Angèle : "On discute beaucoup des paroles ensemble. Il y avait dans ce morceau l'envie de faire quelque chose de très dansant. Je suis une grande fan de la chanson I follow rivers par Lykke Li remixée par le Belge Magician. Et cela nous a aidé à assumer la batterie sur cette chanson."

Tristan : "Mon rôle sur ce morceau a été de t'aider à étoffer le décorum de la chanson."

5 min Angèle - Plus de sens

Angèle pour l'album "Nonante-cinq" / Manuel Obadia-Wills / Angèle VL Records, Initial Artist Services

9 - "Tempête"

Tristan : "Le texte est assez dur, et initialement, le "mood" l'était aussi. Et souvent pour mettre en exergue un propos, il vaut mieux mettre plutôt des choses légères autour. Et à un moment ,cela a été magique, peut-être parce que tu le chantes plus haut que d'habitude."

Angèle : "J'ai toujours eu un complexe sur ma voix. Et il faut que je travaille dessus. J'arrive à assumer que je suis autrice, et compositrice, mais interprète est quelque chose que j'ai toujours eu du mal à vraiment porter. Peut-être parce que j'ai peu de technique et je n'ai jamais appris à chanter. Dans mon école de jazz, on m'encourageait à avoir une sensibilité, à travailler l'interprétation. Cela m'a aidé pour la mélodie, pas pour la technique vocale. Donc parfois je bloque ma voix par peur, mais là, j'ai réussi au fur et à mesure de la prise, à être de plus en plus en confiance et à chanter comme jamais je ne l'avais fait."

5 min Angèle - Tempête

10 - "Profite"

Angèle : "C'est un titre qui est venu à la fin de la création du disque. Il a donné un peu d'air à cet album où je voulais absolument faire comme les Américains et créer une intro. Finalement, j'ai compris que cela ne marcherait pas. En amont, j'avais écrit une chanson qui s'appelait C'est la vie. Le texte explique comment profiter de la vie, alors qu'on a des angoisses."

6 min Angèle - Profite

11 - "Mots justes"

Angèle : "C'était un parti pris de mettre cette chanson à la fin de l'album. J'essaye de contrôler beaucoup de choses sur la création d'un disque, mais je suis incapable de donner une tracklist. Pour moi, mes créations sont des morceaux éclatés. Le sujet de la chanson est difficile et tellement délicat à aborder : elle évoque le consentement, les violences sexuelles, et tout ce qu'il peut avoir autour. En tant que femme, que fait-on lorsqu'on est face à ces violences et que l'on se pose des questions. Quels sont les mots justes après une agression ? Ou avant pour l'éviter ?"

6 min Angèle - Mots justes

12 - "Mauvais rêves"

Angèle : "Le premier jour de studio, après le premier confinement. J'avais plein de morceaux dans mon ordi. On a commencé par Bruxelles, je t'aime qu'on a vite laissé tomber. Je me suis mise au piano, j'ai joué une mélodie, la grille d'accords de Mauvais rêves que Tristan a trouvé cool. J'ai écrit le texte juste après le premier confinement, quand je me suis retrouvée après trois ou quatre ans de folie, de tourbillon à vivre dans un tour bus. C'était une belle explosion dans ma vie.

Et puis brutalement du jour au lendemain, je me suis retrouvée confinée, comme le monde entier, avec mes petites problématiques de jeune femme et de chanteuse. Et j'ai dû me confronter à moi-même.

Comme je suis angoissée, j'ai fait des crises d'angoisse plus jeune, mais la musique m'a permis de passer outre ces crises d'anxiété. Là, j'avais mis beaucoup de choses sous le tapis pendant trop longtemps, et j'ai fait des cauchemars. Mais là, j'ai soulevé le voile et je suis allée gratter dans les coins !"

7 min Angèle - Mauvais rêves

La playlist