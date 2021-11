Orelsan inaugure un nouveau rendez-vous sur France Inter. Il n'est pas seul pour cet exercice, il est entouré de Skread, "mon ami, mon producteur, mon manager, le réalisateur de l'album" et de son frère, Corentin, qui a réalisé la série documentaire "Montre jamais ça à personne".

Orelsan © AFP / Xose Bouzas

Ensemble ils vous raconte la genèse et la création du quatrième album solo d'Orelsan, Civilisation. Très vite les rôles sont répartis. Clément sera le journaliste, Orelsan l'artiste et Skread le consultant.

L'album s'ouvre sur Shōnen. "C'est un type de manga, explique Orelsan. Comme au cinéma on a la comédie romantique ou le thriller psychologique. Shōnen, c'est un manga pour les jeunes garçons et souvent, avec pour héros un jeune garçon qui va devoir s'accomplir au cours d'une quête, type Naruto, Dragon Ball où One Piece."

je voulais être le héros de mon propre shōnen

"Cette chanson est un peu un résumé de ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Assez rapide. Il y a eu une aventure. Tirons les conclusions de cette aventure, avançons et ne restons pas forcément dans la nostalgie. Je trouvais que ça faisait une bonne bonne intro."

Bébéboa, c'est le quatrième morceau de l'album. Un titre entièrement signé Orelsan. Il a écrit, composé, réalisé. Skread a selon ses mots "juste refait un peu de structure vite fait et on a fait jouer une gratte par Eddie [Purple] pour habiller un peu le tout à la fin." Et d'jouter :

Moi, je pense que c'est le gros tube de l'album. Incompris pour l'instant, mais ça va arriver.

Au coeur de l'album, deux morceaux quasiment indissociables : Manifeste et L'odeur de l'essence

Manifeste, c'est un film en chanson, un story-telling : "C'est un style de morceau de rap qui s'appelle story-telling.

Ça fait partie du rap de raconter des histoires et je me suis dit que ce serait bien d'en faire un mais vraiment poussé, avec des persos et que l'histoire évolue et que je l'écrive un peu comme un scénar avec des twists et une intrigue.

L'enjeu du délire, c'était vraiment qu'on arrive à bien comprendre les persos et qu'on arrive vraiment à bien comprendre l'histoire. Et en musique, c'est pas si facile que ça. Je suis obligé de mettre des petits rappels, des petits objets et des petits trucs. Je me suis bien amusé à écrire ce morceau."

Skread : "Aurel avait une vision très claire du truc où l'atmosphère évolue au fur et à mesure du morceau et se tendait. Et je l'entendais pas au début"

Orelsan : "Je l'ai mis sur un papier, j'ai tracé un trait comme ça et j'ai dit 'Tiens, regarde : là, il croise la meuf. Là avec cette meuf la, il a une discussion, mais ça reste encore un peu léger. Là, ça commence à basculer. Là, il se réfugie dans la foule, donc ce serait bien qu'on filtre un peu l'instru parce que je voudrais qu'il y ait un sentiment de foule. Là, c'est un peu plus le bordel fait un cut. Là, j'aimerais bien qu'on ait une basse, type chant des sirènes, et on a construit le truc comme ça."

Puis arrive L'odeur de l'essence, Orelsan : "Pour parler de l'album, un peu au global, pour moi, L'odeur de l'essence arrive derrière parce qu'il y a eu la manif et parce que le perso a eu cette prise de conscience et il arrive à un stade de ras le bol. Et si l'odeur d'essence arrive en plein milieu de l'album, c'est parce que dans ma tête, l'album, c'est vraiment la déconstruction. Jusque là, je réfléchis au passé. Je me repose sur moi même. Je fais encore les mêmes trucs qu'avant, comme dans Du propre. Ou alors je me rends compte qu'il y a des mini problèmes dans mon couple comme dans Bébéboa, pour ensuite passer à quelque chose qui va être plus aller de l'avant."

Un peu d'amour pour (presque) finir l'album : Athéna, une sorte de suite de Paradis, qui figurait sur La fête est finie. Orelsan le revendique : "C'est clairement une chanson d'amour, sans aucun second degré, sans aucune honte, aucune pudeur"

"Dans Paradis, il y avait beaucoup de métaphores et d'hyperboles, en gros, 'on s'aime tellement que même la mort ne va pas nous séparer'. Je me suis dit c'est beau de dire ça, mais est ce que c'est ça, l'essence du sentiment ? Est ce que je ne suis pas encore en train de me cacher derrière des métaphores et des trucs ? Beaucoup de musique que j'écoute, c'est de la musique de l'over, des piano-voix. Adèle, ça me touche toujours à mort. La musique, c'est aussi ça. Des chansons vraiment d'amour. J'avais du mal à faire une vraie chanson d'amour. Donc j'ai fait ça."

L'idée de faire une chanson d'amour, c'était de dire à quelqu'un pourquoi on l'aime

Track List

Shonen (Skread, Orelsan) La Quête (Skread, Phazz, Orelsan) Du propre (Skread, Orelsan) Bébéboa (Eddie Purple, Orelsan) Rêve mieux (Phazz, Orelsan) Seul avec du monde autour (Skread, Orelsan) Manifeste (Skread, Orelsan) L'odeur de l'essence (Skread, Phazz, Orelsan) Jour meilleur (Skread, Orelsan) Baise le monde (Skread, Orelsan) Casseurs Flowters Infinity (featuring Gringe) (Skread, Orelsan, Gringe) Dernier verre (featuring The Neptunes) Ensemble (featuring Skread) (Skread, Orelsan) Athéna (Phazz, Orelsan) Civilisation (Skread, Orelsan)