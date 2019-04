Tom imagine un monde où l'on pourrait dire tout ce que l'on pense...

Ce que je trouve amusant, c’est que pendant tout le film, vos amis passent leur temps à chercher qui se cache sous tel ou tel pseudo dans le livre que vous avez écrit…

Alors que l’histoire du film c’est quand même celle d’un mec qui passe sa journée a dire des conneries, à bouffer tout ce qui lui tombe sous la main, et sa femme a écrit un bouquin sur leur histoire…

Ca va il l’a bien pris le film François Hollande ?

Et dans le film, suite à l’accident… José Garcia est devenu totalement sans filtre

Et la grande question : Doit on toujours dire la vérité ?

Bah honnêtement je pense pas…

Enfin on peut faire un test…

Mais si on se sort tous toutes nos vérités, faudra prévenir Philippe Bertrand qu’il fera pas ses carnets de campagne à 12h30, ni aujourd’hui ni demain d’ailleurs !

Ah non mais j’en n’ai plus rien à foutre !

J’ai relu mon contrat, j’ai appelé mon avocat… Il m’a dit ça se plaide… Dans un tribunal je sais pas, dans un parking peut être, mais ça se plaide !

Non mais sérieusement on dit que le monde va mal…

Parce que bon oui y a 2/3 catastrophes écologiques qui s’annoncent… Enfin 2/3000…

L’écart entre les riches et les pauvres qui s’agrandit toujours etc.

Comme on dit aux réunions du G7, bref de la paperasse…

Mais si on se pose 2 secondes, j’ai l’impression qu’il va très bien le monde moi !

Parce que si en plus on se disait tous, toujours la vérité, ça serait un beau bordel !

Vous imaginez si Laetitia Gayet qui fait le journal elle était sans filtre ?

Nagui : « Désolé pour le retard »

Gayet : « Il commence à me casser les bonbons Nagui ! Ca fait 5 ans que le journal de midi il commence à 12h05 »

Nagui : « Désolé Philippe Bertrand pour le retard… »

Bertrand : Il commence à me casser les bonbons Nagui ! Ca fait 5 ans que mes carnets de campagne ils commencent à 12h35…

Déjà que j’ai qu’une demi heure d’émission, et non ! L’autre truffe il me gratte encore des minutes ! »

Non je suis pas sûr que toute cette vérité, soit très saine pour le monde…

Mais des fois j’aimerais vraiment être sans filtre…

Noël ou anniversaire ?

« Quel est l’enculé qui m’a offert une smartbox ? Non d’ailleurs je veux pas savoir qui c’est ! Parce que je vais le taper ! Qui que tu sois, tu sais parfaitement que je vais la foutre dans un coin et que je ne l’utiliserai jamais ! Pourquoi tu fais ça ? J’ai une tête à avoir envie de faire un saut en parachute ou de l’accrobranche ? »

Et non au lieu de ça on essaye d’arrondir les angles !

Alors que c’est TON cadeau ! Et toi tu veux pas faire de la peine à celui qui t’a offert un cadeau… Alors que ça devrait être celui qui offre, qui devrait espérer ne pas faire de peine !

Chez le coiffeur, faudrait être sans filtre aussi, quand il te passe le miroir dans le cou et qu’il te demande si ça te va…

« Mais non ça va pas, je t’ai dit on raccourcit les pointes et là t’as tout coupé ! Je vais te foutre le sèche cheveux dans le cul ! En marche et sur position chaud ! »

En plus quelle bande d’hypocrites les coiffeurs… la question de merde… Ca fait 1h30 que t’es chez lui, il t’a massacré, et il te demande si ça nous va ?

Mais de toute façon qu’est ce que tu va faire ? Tu va pas me les recoller ?

Même Président de la République, s’il était sans filtre :

« Mais voyons, sapristi ! J’ai 5 ans pour essayer de changer un pays… Je ne peux pas favoriser ET les plus riches ET les plus pauvres… Bon là j’ai décidé d’aider les plus riches…

Mais je vous dis la vérité, dans 2 ans je repars en campagne, donc je vais lever le pied…

Mais vraiment c’est quand même un pays de cons, pourquoi j’ai pas candidaté en Corée du Nord ?! Ca aurait pas duré 20 semaines, mais 20 secondes ! Et celui qui lève la main pour prendre la parole, il se la fait couper ! »

Donc vous voyez, on dit qu’à cause des mensonges le monde va pas bien, moi je pense que c’est grâce aux mensonges qu’il se maintient un peu…

Néanmoins on est ravis que vous soyez avec nous et ça c’est pas un mensonge !