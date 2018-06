Tom Villa nous raconte à quoi ressemble la vie en festival à l'occasion de la venue d'Yvan Bourgnon pour le festival We love green qui aura lieu ce week-end.

We Love Green, c’est le festival écolo à ne pas louper ! Et je ne dis pas ça parce que France inter est partenaire, même si France Inter est Partenaire….

Mais sachez que vous pouvez réserver dans tous vos points de ventes habituels, le samedi est complet, le dimanche…dépêchez-vous !

Tarif normal 55€

GRATUIT POUR LES -5ANS

16€ POUR LES 5-12ANS

25€ POUR LES 12-16ANS

D’ailleurs bravo We Love Green, parce que France Inter est partenaire…Et à coté, nos copains partenaires sont, Tabasco… Oui LE Tabasco, Donc Tabasco, Tinder et Le Bon Coin !

Donc, si vous aimez le service public, bouffer épicer, le cul et acheter des trucs en mauvais état mais pas chers ! Nous sommes partenaire ! On dirait un Kamoulox !

Je trouve ça chouette de lier un festival de musique avec l’écologie. De toute façon, les gens qui aiment aller dans les festivals sont de grands écolos !

1 douche tous les 3 jours, on ne gaspille pas d’eau, on boit de la bière ! On s’emmerde pas avec les toilettes, on dit que ça fait de l’engrais…

Y a pleins de gens qui disent, « moi j’adorerais faire Koh Lanta ! »

Alors y’a pas 100.000€ à la clé, mais va au festival We Love Green, t’auras un avant-gout ! Mais tous les festivals ont des points communs ! La queue pour aller aux toilettes ! Moi j’adore savoir qu’il y a 30 personnes qui me déteste pendant que fais pipi ! 30 chez les mecs ! Chez les filles c’est 140 ! Et dites-vous que si vous avez une envie pressante, et que devant vous y a des filles en combi, c’est juste pour vous ralentir !

Les toilettes dans les festivals, c’est rééducation du périnée. Festival, faut être motivé quand même !

Et la bouffe… Alors je sais qu'à We love green vous faites attention aux produits que vous servez. Mais les autres...Les festivals, c'est quand même le seul endroit sur terre où tu achètes un sandwich mou avec une merguez sale 14€ !

Tu payes cher un truc moyen, et t'es content !

On embrasse les abonnés de Canal+. Je critique, mais les festivals c'est un super vecteur de lien social. Ah si si ! On danse ensemble, on boit ensemble de l'eau tiède, on dort ensemble. Ah ouais quand tu rentres à 3h du mat t'arrives pas à faire la différence entre 2 tentes Quechua.

En tout cas je vous félicite Yvan Bourgnon et surtout je vous encourage…Parce que vous allez faire une intervention pendant le festival…



Alors je précise, pas sur la scène centrale entre 2 concerts…

Parce que parler nettoyage des océans à des gens bourrés en début d’insolation, c’est un coup à se prendre une tong dans les dents !