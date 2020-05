Tom analyse ce matin ce qui constitue la première ligne de la Bande Originale…

Il est 11h…. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent, bienvenue dans la bande originale, ou pardon plutôt dans la bande de dépressifs…

Ah non mais vous vous êtes écoutés ?

Guillermo « Et c’est mon dernier 1er mai… », Gérémy « Et on pourrait me souhaiter ma fête… », Albert « Et je ne peux pas vendre de muguet et en plus j’ai perdu mes dents… », ça va les dépressif ? On est censés remonter le moral des gens !

Je croyais que c’était notre toute petite mission… Je vous rappelle que oui on est peut être tous confinés, pour la plupart de la bande, confiné à Paris, pour d’autres confinés en Belgique et pour Nagui confiné à Melun… qui est une ville homonyme sur l’ile de Saint Barthélémy…

Mais dites-vous bien une chose. On pourrait être actuellement dans les Ardennes… Et même pas confiné… Bref… Et vous trouvez que le monde va mal ?

Non, non, non, il va pas mal le monde… C’est la race humaine qui va mal, ça n’a rien à voir !

On entend tout le monde se plaindre, mais excusez-moi je n’ai vu ni entendu aucune interview d’un pangolin sur BFM TV se plaindre et dire « Et moi j’ai eu le Corona Virus en 1er et gna gna gni, et en plus on a voulu me foutre dans une marmite d’eau bouillante, et gna gna gna ».

J’ai pas vu une seule chauve-souris gueuler parce qu’elle avait pas de masque FFP2.

Mais sans déconner, le taux de pollution n’a jamais été aussi bas, la flore ne s’est jamais portée aussi bien, on peut se bourrer la gueule avec ses potes sans se soucier de savoir comment on rentre et qui conduit, les animaux peuvent enfin aller sur les champs Élysées sans être obligés d’être en laisse, avec un collier de diams et un petit manteau Tartan à carreau Burberry ! Et sans une vieille au bout de la laisse !

Parce que la vielle elle avait 85 ans donc…. BREF !

Franchement c’est quoi qui nous manque la vraiment ? Hormis un Bescherelle pour cette phrase… Effectivement de travailler afin de gagner des sous ?

Ah siiii de ne pas pouvoir mentir… C’est ça qui nous manque… Parce qu’en ce moment c’est la pire période pour les mythos… Ceux qui esquivent ceux qu’ils soit disant « ils aiment » ? Mari / Femme, enfants…

Et encore en ce moment on a la meilleure excuse du monde pour ne pas voir ses beaux-parents… De quoi on se plaint ?

Franchement entre un apéro FaceTime 1 fois de temps en temps et un week-end « matin / midi et soir »… Je te jure que je vais leur acheter un iPhone chacun demain… Et l’antenne 4G c’est moi qui vais la poser !

Parce qu’au moins dans les apéros Facetime, tu peux prétexter une mauvaise réception du wifi et écourter la discussion !

Mais aux repas de Noel c’est quand même très rare de pouvoir se casser de la table sans passer inaperçu !

Ah c’est sûr que tous les mythos qui ont fait des listes du type « Le jour où j’ai le temps, je regarderai tout François Truffaut, je relirai Sartre, je ferai la cuisine et je repeindrai les volets de la maison en Violine » ils sont bien niqués !

Mais là en ce moment on les voit les métiers nécessaires… Même pas UTILE… Né-cé-ssaires !!!

Et c’est à eux que l’on pense aujourd’hui en ce 1er mai.

Ah bah c’est facile… On les compte sur les doigts d’une main…

Ceux qui nous sauvent : Corps médical

Ceux qui bossent pour nous permettre de vivre dignement : Livreur, Caissier, Éboueur

Ceux qui nous protègent : Policiers / Pompiers

Voilà ça fait 3… 3 doigts sur les doigts d’une main d’un mec qui s’est un peu fait torturer par la mafia…

Et nous qu’est ce qu’on fait ? On va danser dans le 18ème arrondissement de Paris sur du Dalida…

Oui je dis nous, c’est pas moi, mais franchement juste parce que j’habite pas dans le 18ème… Mais tu me mets n’importe quoi, même un Bézu… voire pire un Dominique A, je sors les poubelles sur un Tango Argentin…

Mais vous l’avez entendue Dalida ? Elle a dit quoi Dalida ? « Moi je veux mourir sur scène », elle a pas dit « moi j’irai danser comme un fils de pute dans la rue en pleine pandémie »

Pourquoi on fait ça ? Parce qu’on trouve ça long d’être enfermé chez nous ? Mais on n’a aucune pudeur… Et tous les gens qui sont au front tous les jours ils trouvent pas ça long de voir des gens arriver aux urgences par paquet de 12… Ou des caissières voir des mecs avec du PQ par paquet de 6…

J’espère juste que dans 6 mois on ne vous aura pas oubliés…

Allez bonne émission, vive la bande de dépressifs… Heureusement on aurait pu être une bande de cons… Vous avez eu de la chance !