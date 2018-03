Cali est l'invité de la Bande Originale ce matin, et Tom tente une conversation avec lui...

Cali soyez le bienvenu dans la Bande Originale ! Alors ça y est c’est le grand jour lalala

Oui enfin c’est pas non le 20h de TF1 que de venir ici non plus ! J’ai tant rêvé cet instant je n’y crois pas

Ah cool enfin un invité content de venir ici ! Tout ce que je vais prendre, c’est du plaisir, que du plaisir !

Calmez-vous quand même ! Cali vous faites partie des Stars originaire de Perpignan avec Mathieu Madenian et le tueur de la Gare ! Et… Je m’en vais

Ah non Cali vous restez ! En plus y’a pas Eric Zemmour ! Non restez ! Peut-être quelque chose à dire sur Eric Zemmour d’ailleurs ? J’imagine ce type enveloppé dans sa détresse extrême

Ça effectivement on s’en doutait ! Il y a cette question qui ne me lâche pas

Oui, laquelle Cali ? Je sais ce que je ferais si l’on m’annonçait la fin du monde pour dans 10 minutes !

Ah ça c’est une bonne question ! Et vous feriez quoi ? Je regarde tes fesses qui m’échappent et elles sont pas mal ma foi !

Bah… Merci… Voilà voilà… Et si tu ôtais ce petit bout de tissu, me régaler de ton petit cul !

C’est gênant ! Allez fais-moi rêver !

Oui bon bah ça va maintenant on a compris ! Je vais balancer mon porc moi ça va pas faire un pli ! Je te souhaite à mon pire ennemi

Ça veut rien dire ça, Je te souhaite à mon pire ennemi ! Je te souhaite quoi ? Faut parler Français monsieur !

S’il te plait casse toi ! Voilà bah ça au moins on comprend !

Il parait que vous faiblissez devant les hommes bien habillés Oui c’est pour ça qu’on n’est jamais faible devant Nagui !

Tiens d’ailleurs vous êtes assez engager politiquement et vous connaissez très bien la politique Française… Quelle est votre analyse des 2 derniers quinquennats ? On s’est trimbalé de droite et de gauche, entre extase et chagrin

Ah d’accord, c’est pas Bernard Guetta non plus !

Un dernier conseil avant de partir ? Ne te mouche pas dans ma robe