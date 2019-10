Tom est ravi que l'on reçoive Géraldine Nakache et Leïla Bekhti car il a beaucoup de questions à leur poser, et beaucoup de réponses aussi !

Géraldine Nakache et Leïla Bekhti merci de revenir à chaque fois dans notre émission !

[Géraldine Nakache] « Ca devient douloureux »

Oui je sais ! Donc c’est un moment où je fais les questions ET les réponses !

[Géraldine Nakache] « Fais attention à toi »

Oui oui ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle je suis un professionnel ! Regardez-moi dans les yeux : tout va bien se passer !

[Leïla Bekhti] « On n’a pas besoin de se regarder pas besoin de se parler »

Ca va être pratique cette interview ! Regardez Leïla je vous serre la main en guise bonne fois !

[Leïla Bekhti] « Garde tes mains pour t’gratter l’cul »

Whow, mais ça va pas !

[Géraldine Nakache] « Fais attention à toi »

Mais Géraldine j’ai rien fait. Leïla pourquoi tant d’agressivité ?

[Leïla Bekhti] « C’est du désir non assumé »

Ah d’accord, non mais si c’est un plan drague…

[Leïla Bekhti] « J’ai 109 ans »

109 ans ? Putain c’est hyper bien fait ! Hein Géraldine ?

[Géraldine Nakache] « Une heure et demie de maquillage »

Et encore pour un résultat comme ça ils sont rapide !

[Leïla Bekhti] « Nous le vallons bien ! »

Oui on avait compris Leïla ! Allez on se re concentre les filles s’il vous plait !

[Géraldine Nakache] « On sait pas où on habite là »

Je vous confime !

[Géraldine Nakache] « En Bretagne »

Mais non !

[Géraldine Nakache] « A la tour Eiffel, sur des bateaux mouches »

Non plus ! Non on est à la Maison de la radio !!! A Paris !

[Leïla Bekhti] « Je connais toutes les bonnes burata de Paris »

Oui merci Leila !

[Géraldine Nakache] « Elle est complètement tarée »

J’avais un peu remarqué Géraldine ! Revenons à votre film, j’ai l’impression que limite, vous faites des films rien que pour vous retrouvez toutes les deux, non ?

[Géraldine Nakache] « Une théorie qui est absolument débile mentale à mon sens »

Bah vous savez quoi, moi j’arrête là !

[Géraldine Nakache] « C’est comme le Titanic, à la fin on sait que le bateau coule »

Oui oui je le sens ! Juste Géraldine vous voulez pas balancer un petit dossier sur Leïla ?

[Géraldine Nakache] « Sur un plateau de cinéma quand on tourne en extérieur par exemple extérieur nuit très froid ! Elle refuse de se réchauffer d’utiliser une bouillotte ! »

Et pourquoi Leila ne pas prendre les bouillottes de Géraldine ?

[Leïla Bekhti] « Non toi tu mets de la drogue dans la bouillotte »

Allez bonne émission !