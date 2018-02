Les déménagements, ce n'est jamais simple. C'est pour ça que Tom Villa se débrouille toujours pour ne jamais participer aux siens. Néanmoins, ce n'est pas ça qui va l'empêcher de donner des conseils déménagement.

On reçoit Gwendoline Hamon et Dominique Pinon pour la série Cassandre. Une femme policière, vous l'avez dit, qui a dû quitter le mythique 36, quai des orfèvres pour s'installer à Annecy afin de se rapprocher de son fils. Paris-Annecy. Oh ça a dû être relou le déménagement. En même temps, quel déménagement se passe bien ? J'ai jamais compris pourquoi c'était toujours un merdier pas possible.

Paris-Annecy c’est chiant. Moi, j’ai déménagé du 21 de ma rue au 12 de la même rue c’était relou… Parce qu’on a fait la connerie de pas louer de camion vu que c’était dans la même rue… Sauf que le canapé de 100 kilos, tu te le tapes sur 200 mètres.

Ah non c’était une galère… Me disait mes potes ! Ah non, moi j’étais pas là. Moi, je me démerde toujours pour ne jamais être présent dans les déménagements. Même les miens je les fais pas ! Comme quoi une date de tournée qui tombe au dernier moment ça a du bon.

D’ailleurs, pour mes plus beaux déménagement, je voudrais en profiter…

Musique des César

Je voudrais remercier mes parents sans qui il n’y aurait pas de camionnettes !

Julie qui malgré ses grossesses n’est pas la dernière à porter le canapé toute seule…

Kevin, pour être toujours là… surtout pour les bières.

La gardienne qui nous a pas reproché d’utiliser l’ascenseur comme monte charge…

Et mon agent… Immobilier… Qui m’a pris qu’un seul mois de loyer au black !

Disons qu’un déménagement, ça se prépare… Il faut avoir du temps devant soi. Je sais qu’ici même à Radio France, il y a des gens qui ont 1 mois devant eux pour préparer leurs cartons… 1 mois c’est bien, t’es large. T’as le temps de réunir les bibelots, de mettre un coup de lingette pour récupérer la caution… Et pourtant c’est chiant à entretenir comme bois, le palissandre !

Mais il faut se méfier ça peut passer vite… On repousse le moment de faire ses cartons et on se retrouve à tout mettre dans des sacs poubelle à la dernière minute. Faudrait faire une enquête pour comprendre. Et comme c'est votre truc les enquêtes dans la série, je profite que vous soyez là pour me lancer.

Musique "Faîtes entrer l'accusé"

Comment ? Comment Mathieu Gallet, Président de Radio France… Comment ? Va-t-il déménager… transporter, transbahuter, transiter, porter, transférer, coltiner, trimbaler, exporter, débarder, expédier, camionner, véhiculer ses effets personnels …

Pourtant cet homme est grand, beau, dans la force de l'âge et pourtant quel terrible secret derrière cette joie de vivre enfantine…

Nous sommes le 31 janvier 2018 lorsque la sentence tombe. Mathieu Gallet, président de Radio France depuis quasiment 4 ans jour pour jour, est prié par le CSA de mettre un terme à ses fonctions. En d’autres mots, il s’est fait lourder !

Du coup que faire pour son déménagement ? "Les déménageurs Breton c’est bien" demanda-t-il ? Oui, oui, lui a-t-on répondu… C’est ceux qu’on fait Pau / Paris, Paris / Pau pour Bayrou en mai dernier. Ils ont fait 2 déménagement en 1 mois à peine, ils sont très efficace et très précautionneux.

"Peut-être pour ne pas faire de scandale et d’abus de biens public, pourrait-on demander à force vive en interne ?" se demande Mathieu Gallet. Mais qui ? Daniel Morin ? Plus fort pour vider des bières que le camion ! Nagui ? Surement pas ! Les enfants ne doivent pas porter des choses trop lourde ! Tom Villa ? "Qui ça ?" demanda Mathieu Gallet ?Marina Rollman ? Elle a déjà fait ça avec l’argent des nazis mais elle serait capable de piquer dans les cartons ! Leïla Kaddour-Boudadi ? Elle peut passer, mais son emploi du temps est chargé entre La Bande Originale, Le JT de 13h, La Culture Box… Le Tity Twister, le Queen, le Baron, le Matis, le Memphis et la Concrète, pour finir au pieds de cochon à manger des moules frites à 8h du matin.

Albert Algoud se porta volontaire également, malgré un lumbago, une sciatique, une luxation du poignet, une presbytie, des pointes sèches et le frein pété... Ce qui l’empêchera sûrement de porter autre chose que des stylos. "Albert pourra garder le camion et les portes de l’immeuble ouvert" se dit Mathieu Gallet.

Comme quoi finalement dans les déménagements, c’est comme dans les mariages, c’est jamais ceux qu’on aurait aimé voir le plus longtemps qui restent jusqu’à la fin…

Mathieu Gallet se posa simplement une question… Une et une seule… Pour déménager il faut un point de départ certes, mais il faut surtout un point d’arriver… Et celui ci n’étant pas fixé… Où va t il terminer ? La réponse dans le prochain numéro de Faites entrer le camion de déménageur…