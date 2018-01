Faire la promotion d'un collègue de bureau...vaste programme selon Tom Villa qui rencontre ce matin François Morel dans l'émission.

On reçoit François Morel pour son Livre / CD “La vie (titre provisoire)”.

Alors là normalement une fois que j’ai dit ça je suis censé enchaîner avec une chronique sur l’invité ou sur son actu. Avec vous François Morel je suis vraiment embêté…

Je vous aime beaucoup ce n’est pas le problème… Enfin si d’ailleurs c’est ça le problème !

Je vous aime beaucoup, mais comme nous sommes tous les deux de France Inter, du coup quoi que je dise ça va paraître suspect…Alors que pourtant on fait rarement de promo des gens qui bossent sur France Inter

Bon y a eu Bernard Guetta en Septembre…Frédéric Lodéon la semaine dernière…

On a Nicolas Demorand la semaine prochaine… Léa Salamé dans 3 semaines… Marcelle de la cantine qui part en retraite dans 1 mois et demi…22 ans à servir de la purée et de la ratatouille, on peut bien lui faire une spéciale !

Mais sinon ça n’arrive que très rarement !

En plus on est le 2 janvier, donc de toute façon les auditeurs un peu avertis se disent 2 choses :

soit c’est pour faire copain / copain, ou François Morel de France Inter, invité sur France Inter, un 2 janvier… y a eu un désistement…

Ni l’un ni l’autre ! Mais c’est pour ça on a joué la carte de l’auto promo mais sur une date un peu cachée… Et d’ailleurs on fait un coucou à tous les auditeurs qui nous écoute, on embrasse les 3 personnes…

Voici un petit manuel pour savoir comment s’exprimer à propos d’un collègue en public… Sans passer pour un lèche cul ! Déjà on va se vouvoyer…

Alors ça tombe bien parce qu’on ne se connait pas ! On n’a jamais eu l’occasion de se croiser ! Vous officiez dans la matinale moi à 11h…

Quand vous partez de la maison de la radio je suis en train de prendre mon petit déj’ donc on ne se croise pas. Vous êtes dans une émission d’actu, nous au divertissement, vous connaissez l’adage…

On ne mélange pas les torchons et l’information, donc vouvoiement d’usage…

Pour pas faire complaisant, au lieu de dire « j’ai adoré votre Album… »

Je vais dire « je l’ai pas écouté ! Et en plus j’en pense beaucoup de mal ! » Comme Christine Angot ! C’est le souci quand tu dois faire un discours à un collègue de bureau.

On l’a tous vécu ce moment gênant où tu dois prendre la parole. Bon là c’est à la radio, mais c’est pareil dans les pots de départ…Tu te sens obligé de dire des trucs sympas alors que bien souvent t’as pas envie. Du coup tu sors des phrases toutes faites…

« Daniel t’es un peu le rayon de soleil qui éclaire nos journées… » C’est toujours plus sympa que, « tu es comme le néon du bureau, tu mets du temps à t’allumer et tu nous nique les yeux ! »